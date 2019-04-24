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«Попадаешь в безумную мясорубку»: рестораторы заявили, что службы доставки еды вгоняют их в кризис

Развитие Яндекс.Еды и Delivery Club убивает собственные службы доставки, но некоторые еще не сдались

Представители рынка уверены, что рынок доставки будет и дальше развиваться в Новосибирске, а сервисы будут завоёвывать всё больше клиентов. В такой ситуации заведениям с собственной доставкой очень сложно конкурировать с агрегаторами
Представители рынка уверены, что рынок доставки будет и дальше развиваться в Новосибирске, а сервисы будут завоёвывать всё больше клиентов. В такой ситуации заведениям с собственной доставкой очень сложно конкурировать с агрегаторами

В Новосибирске активно развиваются сервисы доставки еды, среди которых основные игроки — это «Яндекс.Еда» и Delivery Club. С ними сложно конкурировать, поэтому лишь некоторые заведения пока ещё сопротивляются и оставляют свою доставку в городе. Остальные были вынуждены сдаться — некоторые вообще закрыли собственные службы доставки. Журналист НГС.БИЗНЕС узнал у представителей рынка, почему они считают агрегаторы паразитами, какую комиссию вынуждены платить кафе и рестораны, почему они всё равно подключаются к этим службам доставки и какое будущее пророчат им через три-пять лет.


По данным «Яндекс.Еды», в Новосибирске с ними работает около 400 ресторанов. В декабре прошлого года компания объявила, что всего через сервис было доставлено более 1 миллиона заказов. У второго крупного игрока на рынке, Delivery Club, показатели ниже — по данным пресс-службы компании, больше 70 заведений, включая Burger King и KFC, работают с ними в Новосибирске. В целом оборот Delivery в 2018 году вырос на 48% — до 1,9 млрд рублей, на 2019 год компания планирует двукратный рост к прошлому году.


Всего с сервисом «Яндекс.Еда» работает более 9000 ресторанов в 24 городах России, сообщили в пресс-службе
Всего с сервисом «Яндекс.Еда» работает более 9000 ресторанов в 24 городах России, сообщили в пресс-службе


Генеральный директор «Яндекс.Еды» Максим Фирсов считает, что в перспективе будет продолжаться переход большой доли ритейла в онлайн — это касается всего фудтеха по России. Он уверен, что сейчас сегмент доставки еды активно растёт и продолжит расти в ближайшие три года.


«Наборы продуктов для приготовления, ужины по подписке, вендинги будут продолжать активно развиваться, а доставка продуктов питания пока что в начале развития, но потенциально это очень большой рынок. Если в 2018 году доля агрегаторов в сегменте доставки еды в России, по нашим оценкам, составляла всего 15–17%, то к 2022 году они могут увеличить её до 55–60%», — пояснил Максим Фирсов.


«Запуск собственной доставки — важный момент в развитии локальных рынков, поскольку она приводит к повышению скорости выполнения заказов и приближает потребительский опыт к тому, который получают от использования доставки жители мегаполисов», — уверен Руслан Гафуров
«Запуск собственной доставки — важный момент в развитии локальных рынков, поскольку она приводит к повышению скорости выполнения заказов и приближает потребительский опыт к тому, который получают от использования доставки жители мегаполисов», — уверен Руслан Гафуров


Такие же тенденции отмечает и управляющий партнёр Delivery Club Руслан Гафуров. Он рассказывает о том, что в России происходит трансформация поведения потребителей: «Доставка готовой еды становится для них не столько способом организовать вечеринку, сколько ежедневным инструментом экономии времени. Мы называем этот процесс culture shift. Аналогичные изменения происходили в Китае, жители которого так же, как и россияне, изначально консервативны и предпочитают готовить дома. Но сегодня для нового поколения китайских потребителей домашняя еда стала фактически элитарной. Мы ожидаем аналогичные изменения в России в перспективе ближайших четырёх лет».


Руслан Гафуров замечает, что culture shift уже произошёл в Москве и Санкт-Петербурге, а следующая волна изменений должна затронуть остальные города-миллионники, включая Новосибирск.


Несмотря на эти процессы, в Новосибирске остаются немногие заведения, которые сохраняют собственную доставку, например «Суши Make», который входит в УК «Мейкерс Групп». При этом в Москве и Ярославле у этой сети нет своей доставки, они используют только Delivery Club. Генеральный директор УК «Мейкерс Групп» Дмитрий Клок рассказывает, что в Новосибирске такой необходимости нет, потому что существует порядка 50 точек и они могут доставить еду сами — это вопрос скорости и логистики, а Delivery не может предоставить тот уровень логистики, который им нужен, считают в компании.


Владелец сети «Суши Make» говорит, что для них доставка — это дополнительная услуга для гостей, не основные продажи
Владелец сети «Суши Make» говорит, что для них доставка — это дополнительная услуга для гостей, не основные продажи


«Эти агрегаторы, по большому счёту, развивают рынок доставки. С ними практически невозможно конкурировать слабому игроку по одной простой причине — ни у Delivery, ни у "Яндекса" нет цели заработать денег в краткосрочном периоде. "Суши Make" — это коммерческая организация, а они сейчас работают на долю рынка. Им совершенно всё равно, какая рентабельность: они заваливают своих потребителей сумасшедшими акциями, дисконтом и так далее. Они борются между собой. Поэтому очень многие компании к ним приходят, но ты попадаешь в безумную мясорубку в мобильном приложении: кроме тебя ещё 40 конкурентов — кого выберут, непонятно», — подчёркивает Клок.


Дмитрий Клок считает, что пользоваться «Яндексом» и Delivery выгодно ресторанам, у которых одна локация в центре города: им не нужно заморачиваться с call-центром и курьерами. Представить, что ресторан из центра сам бы вез еду в Академгородок, нереалистично, уверяет он. Ещё один проект Клока — «Ичибан» — как раз расположен в центре города, смысла делать свою доставку нет, поэтому они работают с Delivery.


Владелец «Ичибана» не планирует делать свою доставку в этом заведении и будет пользоваться Delivery
Владелец «Ичибана» не планирует делать свою доставку в этом заведении и будет пользоваться Delivery


«Сейчас что будет происходить: в рознице цена будет стабильной — условно 100 рублей, а чтобы оправдать комиссию, стоимость товаров в доставке будет существенно дороже, хотя сама доставка, условно говоря, бесплатная. Доставка — это в любом случае какие-то дополнительные расходы, поэтому либо ты вводишь платную, но это сейчас не модно, это было модно пять лет назад, либо ты немножко корректируешь цену. Либо ты не корректируешь цену, а просто борешься за захват рынка, как Delivery и "Яндекс": нам всё равно, сколько мы заработаем сегодня, но зато мы на себя переключим всех региональных операторов, а потом будем зарабатывать с них деньги в огромном количестве, когда других альтернатив не останется. Это дело будущего — 3–5 лет», — размышляет Дмитрий Клок.


Учредитель Potehin Pizza Виталий Турунтаев сохраняет свою доставку и подключился к «Яндекс.Еде», а в ближайшее время подключится и к Delivery. Potehin Pizza два года существует в Краснообске, поэтому там есть два постоянных курьера, а в Новосибирске точка открыта недавно, поэтому в будние дни он пользуется службами доставки, которые предоставляют своих курьеров, либо может развезти заказы сам, а по выходным работают свои курьеры.


Владелец Potehin Pizza планирует подключиться и к другим службам доставки в городе в рекламных целях
Владелец Potehin Pizza планирует подключиться и к другим службам доставки в городе в рекламных целях


«У людей стадное чувство: мощная реклама идёт у "Яндекса", у Delivery, поэтому всё больше людей делают заказы именно с этих платформ, хотя если бы они заказывали напрямую у производителя, в данном случае у меня, то пользовались бы бонусной системой, акциями постоянными, скидками. Я стараюсь и цены сделать пониже, и больше всяких фишечек протолкнуть, но людям интереснее пользоваться этими платформами. А мне как производителю не очень-то и хотелось через них работать, потому что они берут сумасшедшие проценты. Если бы я сам доставил заказ, продал через свою площадку, я бы заработал, а так, получается, всю прибыль отдаю им. Единственное, почему я так делаю, — это дополнительная реклама, чтобы меня там видели, и в надежде, что в следующий раз закажут не через "Яндекс" или Delivery, а напрямую через меня», — утверждает Виталий Турунтаев.


По его словам, «Яндекс» берёт 30 или 33% при условии, что будет их курьер, но он ходит на ближайшие расстояния — до 3 километров.


«Я выставил через "Яндекс" продавать пиццу, потому что на неё больше накрутка — могу себе позволить через них продавать, а если я буду продавать роллы, часть позиций будет мне в минус, даже в ноль не сработаю», — сетует предприниматель.


«Мамин Сибиряк» размещён на Delivery не для того, чтобы заработать, а для бесплатной рекламы, хоть это и не очень выгодно ресторану
«Мамин Сибиряк» размещён на Delivery не для того, чтобы заработать, а для бесплатной рекламы, хоть это и не очень выгодно ресторану


Ресторатор Вячеслав Яковлев подтвердил, что использовать эти сервисы невыгодно, но они относятся к этому не как к способу заработать, а как, по сути, к бесплатной рекламе. Например, «Мамин Сибиряк» и Kung Pho расположены на Delivery. Яковлев поделился с журналистом НГС, что сейчас они готовятся к запуску собственной доставки для заведений Kung Pho и «Димсам бао».


Генеральный директор пиццерии «Папа Карло» Денис Метаев, который использует только свою доставку, подтверждает, что у них есть свои сложности, правда, к агрегаторам подключаться не хочет, но рассматривает идею отдать доставку на аутсорсинг другим компаниям с курьерами.


«Я считаю, что агрегаторы паразитируют на ресторанах: они ничего не делают, ничего не производят. Ресторан на этой доставке, по сути, не зарабатывает. Они пользуются тем, что у людей нет собственных служб доставки, и предлагают очень большой процент — порядка 35%. А что такое 35%? Для нас это нереальный процент, потому что у нас себестоимость высокая. Мы не продаём сырный продукт, который стоит 5 рублей, за 500. У нас продукты качественные. Мы не можем себе позволить такие проценты платить агрегаторам», — заявляет генеральный директор пиццерии «Папа Карло» Денис Метаев.


К тому же он замечает, что эти сервисы переманивают на свои сайты их клиентов.


«Переключают их, договариваются с какими-то компаниями, у которых продаж нет, делают на них скидки по 20–30%. Человек заходит на "Яндекс" или Delivery и видит, что какая-то непонятная фирма делает скидку 30% на свою еду. Некоторые люди думают: «О, прикольно!», — и не у нас заказывают, а у этой компании. А плюс я вижу для тех, кто только открылся, кому нужно хотя бы один заказ сделать, потому что нет наработанных клиентов. И для гигантов, таких как KFC, "Макдоналдс" — федеральные мультибрендовые сети, у которых нет службы доставки», — говорит Денис Метаев.


Курьер Delivery Club доставил заказ из KFC в офис НГС очень быстро, но доставка была платной — 99 рублей
Курьер Delivery Club доставил заказ из KFC в офис НГС очень быстро, но доставка была платной — 99 рублей


Он добавляет, что такие заведения ничего не теряют, потому что делают на поток, и думает, что «Яндекс» и Delivery делают комиссию для них не 35%, а минимальную —10–15%, потому что хотят с ними работать, для рекламы.


«Я считаю, что в моей компании мы слишком много и долго работали, чтобы завоевать своего гостя, чтобы потом взять и все эти наработки, завоевания и просто отдать "Яндексу" и ещё за это ему деньги платить. Я считаю, что мы производим качественный продукт, и не хочу его смешивать с теми компаниями, которые находятся в агрегаторах», — подытожил Метаев.


Пиццу из «Папы Карло» можно было заказать на конкретный временной промежуток. Доставка от 500 рублей — бесплатная
Пиццу из «Папы Карло» можно было заказать на конкретный временной промежуток. Доставка от 500 рублей — бесплатная


В будущем, он считает, всё равно будет несколько игроков на рынке доставки, как минимум два, то есть не будет монополии.


«Как Apple и Samsung: будут всё время друг друга мотивировать. Всё больше предприятий будет подключаться к ним, потому что, я надеюсь, они сделают адекватную цену. Я призываю к сотрудничеству, но на нормальных условиях, которые будут выгодны всем», — призывает Денис Метаев.

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