Инвалиды на суперкарах: город наводнили машины со спецзнаками — они избавляют от проблем с парковкой

Журналист НГС выяснил, кто имеет право на такой знак, — и убедился, что его легко купить где угодно

Land Cruiser 200 с инвалидным значком у мэрии Новосибирска

Проблемы с поиском парковки в городском пространстве стали настолько остры, что многие люди уже не боятся испортить себе карму: они покупают знак «Инвалид», вешают на свою машину и занимают чужие места — места действительно больных людей. Мода, как водится, пошла из Москвы — именно там сейчас можно увидеть множество дорогих авто со спецзнаком. В Новосибирске тоже появились такие умельцы, ведь купить желтый знак, несмотря на закон, сейчас не составляет особого труда, в чем лично убедился журналист НГС.





В 2018 году вышел приказ Минтруда о введении именных инвалидных знаков, которые содержат в себе данные о человеке, подписи, печать Бюро медико-социальной экспертизы, выдающего знак. Но старые не именные значки по-прежнему действительны, и это развязывает руки водителям, которые прикидываются инвалидами и вешают липовые знаки. Как правило, это владельцы премиальных дорогих авто. Мода на них докатилась до Новосибирска из Москвы — судя по сообщениям читателей НГС, люксовые иномарки со значком стали все чаще появляться на парковках города.





Штраф за незаконное использование инвалидного знака — 5 тысяч рублей. Плюс 5 тысяч за стоянку на инвалидном месте — вот уже 10 тысяч, оплатить которые для состоятельного человека в случае чего не проблема. Редакция НГС не утверждает, что все попавшие в подборку машины возят на стекле этот знак незаконно, — однако мы констатируем тот факт, что сообщения от читателей о подобных авто стали приходить в редакцию намного чаще. На прошлой неделе один из читателей НГС снял на парковке для инвалидов Bentley Continental GT, который стоит от 16,5 миллиона рублей.





Mercedes-Benz со съемным значком возле ТЦ «Малинка»





Заранее стоит отметить, что любой человек на дорогой (или недорогой) машине действительно может оказаться инвалидом, но вот интересный пример. Внедорожник Mercedes-Benz с красивым номером 003 застукали на инвалидном месте возле торгового центра. «Вот так, поставил табличку — и уже инвалид. А когда уехал, просто убрал её со стекла. Фото на парковке для инвалидов у ТЦ "Малинка"», — рассказывает очевидица событий Адель.





Land Rover и Land Cruiser 200 с мобильными значками





Как правило, люди с реальной инвалидностью не убирают знак со стекла, его наклеивают на стекло — всерьез и надолго. А вот еще примеры с мобильным инвалидным значком под передним стеклом — Land Cruiser 200 возле мэрии Новосибирска, а Land Rover — возле областного правительства.





Как сообщили в ГИБДД Новосибирской области, сейчас инспекторы при проверке правил парковки руководствуются тем, что значки могут быть и старого, и нового образца. «В связи с тем, что сроки замены знака "Инвалид" не указаны, никакого "переходного периода" для его введения не предусмотрено, а также в ПДД не предусмотрено ограничений использования старого автомобильного знака и санкций за его использование. Старые знаки "Инвалид" при наличии обязательной для представления справки об инвалидности не будут считаться нарушениями», — объясняет НГС сотрудник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Евгения Табатчикова.





Знак можно купить в любом магазине. Этот куплен в автомагазине на Богдана Хмельницкого за 30 рублей





В сентябре 2018 года, когда начали выдавать именные спецзнаки, шли разговоры о том, что старые знаки изымут из продажи. Но реальность такова, что сейчас купить желтый значок не составляет никакого труда. Его официально продают в магазинах, на интернет-сайтах. Этот экземпляр мы купили за 30 рублей в магазине на Богдана Хмельницкого. На сайте крупного онлайн-магазина можно заказать ламинированный значок с присоской, тоже за 30 рублей.





Дальнейшее использование знака — на страх и риск владельца. Можно попасться и заплатить 10 тысяч рублей. Но даже эти деньги легко вскоре «отбить», регулярно паркуясь на инвалидных местах вместо платных стоянок. Это все без учета такого понятия, как совесть.





Новый именной знак





Тем временем новосибирцы с инвалидностью проходят замену старых знаков на новые. Как сообщили НГС в Главном бюро медико-социальной экспертизы по Новосибирской области, для этого человеку нужно подать заявление и приложить документы о заболевании. Именной знак выдается в течение месяца.





«В Новосибирской области всего зарегистрирован 190 241 инвалид и ребёнок-инвалид (по данным Отделения Пенсионного Фонда РФ по Новосибирской области). С 4.09.2018 по 23.04.2019 выдано 13 359 опознавательных знаков "Инвалид" для индивидуального использования», — уточнила НГС официальный представитель БМСЭ Олеся Парахина.





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