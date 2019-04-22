«Сейчас его начнут рвать на части сильные дяди»: чего ждут от нового президента Украины Зеленского

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18 февраля 2019
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Владимир Зеленский одержал победу во втором туре президентских выборов на Украине, обойдя действующего президента
Фото: Стрингер / РИА Новости
Украинцы определились с новым президентом: им стал популярный в стране комик, актёр и в последнее время политик Владимир Зеленский. Если в первом туре Зеленского не выбрали в пяти регионах (в Донецкой и Луганской областях лидировал Юрий Бойко, в Львовской и Тернопольской — Пётр Порошенко, а в Ивано-Франковской — Юлия Тимошенко), то во втором он уступил действующему президенту только в Львовской области. Корреспондент НГС поговорила с жителями Украины о результатах и их ожиданиях от перемены власти.
Дмитрий Петренко, 29 лет, массажист-эстетист, Киев: «Всё стало понятно, когда прошёл первый тур. Тот результат, который Пётр Порошенко пытался показать, не такой существенный, как это раздувалось. В моём понимании, лучшая программа человека, который идёт на второй президентский срок, — это показать результат своей деятельности. Это самая дешёвая и самая рабочая программа. Ты просто показал: вот мои обещания 2014 года, а вот то, что я выполнил до 2019-го.
Но, к сожалению, показать нечего, если разобраться серьёзно.
В этот раз голосовало много молодых людей, которые раньше не интересовались выборами вообще. Но основная часть людей просто устала от прошлого. Поэтому и поразлетались голоса: все были против Порошенко и выбирали кого-то другого, но, по сути, эти другие тоже были все старые политики, а тут один принципиально новый человек.
Надо как можно быстрее закрывать все открытые вопросы с Россией как с государством и максимально минимизировать контакты. Обходить любыми путями, даже если плата за какие-то ресурсы будет в полтора раза выше. Научиться обходиться без России».
Ольга, 35 лет, предприниматель, Харьков: «Страна сделала такой выбор, потому что действующий президент за 5 лет показал свою несостоятельность в решении главных проблем, люди устали от пустых обещаний. Поэтому такой огромный разрыв:
он свидетельствует не о том, что Зеленский так хорош (объективно никто не знает, какой он будет президент), а о том, что Порошенко очень плох, и люди в едином порыве ему это показали.
То, что это всё не шутка, стало понятно, наверное, по данным соцопросов перед первым туром. А уже по результатам первого тура стало ясно, что победит Зеленский. Все потуги Порошенко склонить избирателей на свою сторону выглядели агонией. Ну и пиарщики у него оказались так себе, абсолютно странные и дискредитирующие решения они принимали. Также большим преимуществом Зеленского было то, что он не запятнан политикой, человек абсолютно новый, а все его реальные соперники так или иначе были с подмоченной репутацией.
Естественно, все ждут перемен к лучшему. Урегулирования конфликта на Донбассе, чтобы люди не гибли. Экономического роста, снижения тарифов, чтобы людям не приходилось выпрашивать у государства субсидии для оплаты коммунальных платежей.
У нас Зеленского не считают пророссийским, такими считают бывших соратников Януковича. К тому же его связывают с олигархом Коломойским, у которого тоже плохие отношения с Россией. Все понимают: чтоб вернуть мир на Донбасс, как-то надо будет и с Россией взаимодействовать. В плане потепления отношений, может, и будут улучшения, но их никто не ждёт сразу: как бы то ни было, дело не в наших президентах, а в том, что у нас Крым украли, по сути, что подливают масла в огонь на Донбассе, а ваши политики крайне неуважительно высказываются о нас. Поэтому холод между странами будет ещё много лет. И чтоб этот вопрос решить, надо, чтобы было взаимное уважение и движение навстречу друг другу. В данных реалиях в это слабо верится, так что с Зеленского здесь спрос будет небольшой. И наверное, для его репутации важно занять правильную позицию, если он хочет, чтобы его партия хорошо прошла в парламент на ближайших выборах».
Максим Авксентьев, 42 года, ведущий аналитик в исследовательской компании, Киев: «Я отношусь к тем, кто расстроен результатами выборов — то есть в меньшинстве. Хорошая новость в том, что механизм демократии сработал: предыдущая команда во главе с Порошенко, несмотря на отчаянную борьбу (достойную уважения, как по мне) и безусловное желание остаться, должна уйти.
Плохая новость — у нас традиционная болезнь демократии как возможности делать выбор без демократии как ответственности и института. Это похоже на то, как нам всем иногда хочется забыть о проблемах, о кредитах и дедлайнах и купить что-то дорогое и давно желанное. Подумать о проблемах завтра, а сегодня — маленькое чёрное платье. Или "Форд Фокус" в кредит (большее, увы, не позволяет наш бэкграунд). И когда мы совершаем эту покупку, то это поступок, это наша свобода, это "Гори оно всё!".
Зеленский — такой вот "Форд Фокус", который мы взяли в кредит. Был ещё вариант Вакарчука (Святослав Вакарчук, артист, основатель группы «Океан Ельзи». — Прим. ред.), но это "Ситроен", не доросли.
Для меня изначально включение Зеленского в президентскую гонку не было шуткой. А реальной перспективой это стало после того, как Вакарчук отказался от участия в гонке.
На повестке дня стоит вопрос: каков план, мистер Фикс? Предвыборная риторика нового президента мало чего стоит, хотя бы исходя из того, что мы не можем судить о его способности реализовывать обещанное. Неизвестность тревожит. Наши недоразвитые или отсутствующие институты не смогут так связать по рукам и ногам нового президента, как это было с Трампом.
Понятно, что со временем весь комплекс ошибок неопытного Зеленского начнут явно демонстрировать как пример слабости демократии. Но в ближайшей перспективе пока непонятно, как это будет объясняться внутри. Скорее всего, Путину Зеленский не соперник в переговорах, но с большинством мастодонтов российского политикума он смотрится явно лучше и, скорее всего, переговорит. Но увы, это короткая дистанция.
По большей части, Зеленский — это очень близко к тому, что хотело бы довольно много людей в России. Со всем плюсами и минусами этого электорального желания».
Иван, 35 лет, работает в IT, Киев: «В обществе огромный запрос на ускорение реформ, вся программа строилась на отрицании существующего. Для тех, кого не бесит "95-й квартал" (студия «Квартал-95», которой руководит Владимир Зеленский. — Прим. ред.), Зеленский — кругом позитивный персонаж: молодой, симпатичный, энергичный. От более-менее вменяемых его избирателей я слышал: "Я проголосовал за шанс". Но от цифры 73% я, мягко говоря, в шоке.
Перемен не жду, но, думаю, будет интересно. На пост идёт человек, который явно не тянет на эту должность ни опытом, ни уровнем подготовки, ни харизмой. Соответственно, сейчас его начнут рвать на части сильные дяди и события могут развиваться вообще непредсказуемо, чего-то конкретного ждать бессмысленно.
В отношениях с Россией глобально ничего, думаю, не изменится. Для 3/4 населения она сейчас агрессор и захватчик, и каждый шаг на сближение от Зеленского — это шаг к отставке либо добровольной, либо через майдан.
По-моему, российские СМИ "топили" за Зеленского скорее в надежде на дестабилизацию обстановки. Это, скорее, с целью "Украина — не страна, посмотрите, они вон клоуна выбрали". У Зеленского большинство везде, как пророссийского политика его показывали как раз только той части электората, кто за Россию. На западе Украины его показывали другим: проевропейским, человеком не из системы, который придёт и всё сломает, победит наконец-то эту несправедливость».
Александра Сладкова, 33 года, урбанист, Львов: «Мне кажется, избиратель находится в таком детско-подростковом состоянии, независимо от реального физического возраста. Это и максимализм: когда что-то не нравится, давайте выкинем и возьмём другое; и чрезмерная доверчивость: "Я сам обманываться рад"; и отсутствие ответственности и понимания, что зависит конкретно от тебя. Наверное, это общее состояние и срезонировало с образом кандидата.
Мысль [о том, что это не шутка,] посетила меня за неделю до первого тура. Когда публиковались фейковые соцопросы, что выигрывает Тимошенко, мы не верили. Но тут начали появляться соцопросы более авторитетных и независимых агентств, и их результаты стали совпадать.
Тенденция стала понятной. Но перед первым туром надежда, что показалось, ещё была.
Меня сильно удивило, что за Зеленского "топила" как власть в РФ, так и оппозиция. В очередной раз я удостоверилась, что принципиальной разницы между ними нет. Мы ждём, что РФ начнёт уже заниматься своими внутренними делами. В новых обстоятельствах боюсь, что "грести" в направлении самодостаточности, независимости и общего подъёма экономики и благосостояния всех граждан придется "против течения". Последние 5 лет это было не так, было ощущение, что с большим трудом мы движемся в правильном направлении все вместе».
Светлана Проценко, 23 года, архитектор, Харьков: «Я ожидала, что пройдут Порошенко, Тимошенко и Зеленский. Шансы были примерно равны. То, что победил Зеленский, для меня лично странно, потому что я его как человека, способного управлять страной, не воспринимаю, у него для этого недостаточно опыта и компетенции. Почему его выбрали люди — для меня, если честно, загадка.
Почему за него все голосовали? Возможно, потому, что за время президентства Порошенко, несмотря на все его реформы, уровень жизни значительно ухудшился, и люди хотели выбрать хоть кого-нибудь другого в надежде на лучшие перспективы. И ожидают более прогрессивных реформ.
Конкретно Зеленского как влиятельную фигуру никто не воспринимает, скорее как марионетку Коломойского — это украинский олигарх, и есть мнение, что все решения нового президента будут не его личными, что он будет действовать чисто в интересах Коломойского.
Насчёт отношений с Россией — абсолютно непонятно, что будет, потому что в его программе очень много популистских заявлений и воспринимать их серьёзно нельзя. Его дальнейшие действия абсолютно непонятны.
В тексте его предвыборной программы много громких заявлений, но нет никаких реальных путей, возможностей решения, — по сути, это такая предвыборная завлекаловка, в которую многие люди поверили. Как у общественного деятеля, у него большая харизма, возможно, это и сыграло большую роль в том, что он так уверенно продвигался к победе».