«Запрещено все от Google, сериалы проходят цензуру»: как работает интернет в Китае

То, что русскому пока доступно, китайцу в интернете не найти

Закон о суверенном интернете, принятый на днях Госдумой, сравнивают с интернет-цензурой Китая, который много лет прикрывается «Золотым щитом». Интернет здесь ограничен настолько, что сложно отправить голосовое в What’s App, не грузятся сообщения во «ВКонтакте», а Facebook так давно забанен, что целое поколение китайцев не знает, что это такое. О жизни в таких условиях мы расспросили тех, кто туда однажды переехал. Четверо из пяти россиян, рассказавших нам свои истории, — учителя: это самая популярная профессия, с которой русский может приехать в Поднебесную.





Система интернет-цензуры в Китае называется Golden Shield Project. Ее начали разрабатывать ещё в конце 1990-х годов, а утвердили в 2011-м на Государственном совете. «Золотой щит» тормозит внешний трафик и блокирует зарубежные сайты и приложения.







«Почти всё западное у нас заблокировано»





Алексей Кан — выпускающий редактор новостей на телеканале CCTV, говорит, что одна социальная сеть способна заменить китайцам весь виртуальный мир





Великий китайский файрвол — неформальное название системы интернет-цензуры. Со скоростью интернета у нас все в порядке: у меня дома, например, 20 мегабит в секунду, внутренние сайты открываются легко, внешние — с трудом. Это связано еще с тем, что точек выхода внутреннего трафика на внешний гораздо меньше, чем, например, в России.







Китайский интернет — это не наглухо забитый интернет. Да, почти всё западное у нас заблокировано, но у властей нет цели банить всё подряд: приложения запрещались в разные годы и по вполне понятным причинам — например, за публикацию запрещенного контента. На пользователях это не особо отражается. Я бы сказал, что о существовании Faceboоk здесь знает 1% населения. Зато у нас есть WeChat, фишка которого — не только передача сообщений, но и собственная платёжная платформа. Год назад у приложения было 980 млн активных пользователей в месяц — по сути, это все активные юзеры Китая. Все общаются голосовыми: китайцы привязаны к смартфонам, ведут одновременно несколько диалогов, поэтому записывать голосовые легче, чем печатать.







Мне кажется, сделать с интернетом так, как в Китае в России, не получится: во-первых, технически — узлов выхода в КНР меньше. Во-вторых, здесь всё началось ещё во времена, когда интернет только появился — возмущения было меньше. В-третьих, с закрытием внешнего трафика и приложений Китай предлагает полноценную альтернативу: тот же WeChat — не просто мессенджер, но и возможность через него платить. Здесь даже нищие просят милостыню, показывая на картонке QR-код. А то, что интернет иногда тормозит — к этому привыкаешь.







«Зарегалась на "Одноклассниках", чтобы фильмы смотреть»





Аня Никульшина — учитель английского языка. Говорит, что с бесплатным VPN жить так же проблемно, как и без него





Если округлить, в Китае я живу три года. Приехала, когда Facebook, Instagram, YouTube и прочие сервисы были уже недоступны. Год спустя закрылся What’s App и почему-то «Одноклассники» — я зарегалась на них, чтобы фильмы смотреть, но счастье длилось недолго.







Чтобы связаться с домом (в России) или посмотреть кино, нужен VPN. Около года я пользовалась бесплатным, но все работало медленно. Недавно медным тазом накрылся VPN, которым я пользовалась больше года. В режиме онлайн я тестировала другие сервисы из Appstore — думаю, это типичная китайская история. Рассказала своим друзьям из России — те сказали, что сделали себе пометочку на случай, когда останутся без интернета.







Ради нового VPN пришлось завести новый аккаунт Appstore — и не китайский, потому что с него ничего не найти: с июля 2017 года VPN из китайского Appstore выпилены, и даже компании-производители назвали это решение нарушающим права человека.







«Китайцы не знают, что такое VPN»





Кристина Столяр — учитель английского языка в провинции Чжэцзян





В Китае запрещены Instagram, Telegram, What’s App, Facebook и вообще все, что относится к Google. Зато есть аналоги, например YouKu — это тот же самый «ютуб», есть русскоговорящий портал, на который загружаются русские сериалы и передачи. Онлайн фильмы не грузятся, спасаемся торрентами. Плохо работает «ВКонтакте»: приложение приходится постоянно обновлять, закрывать, чтобы сообщения подгружались.







Приложения запрещены, потому что собирают информацию о своих пользователях, а Китай отдавать ее никому не собирается, поэтому считается страной с закрытым интернетом. Первое время было непривычно, со временем в телефоне появилось несколько VPN-сервисов, чтобы в соцсети можно было зайти спокойно. Здесь есть даже Wi-Fi-роутеры с VPN — не нужно ничего дополнительно подключать.





Но большинство китайцев не используют VPN. Мне кажется, они не знают, что это такое и как работает. Мои коллеги не знают, что такое Instagram и как выглядит интерфейс Facebook. Всем абсолютно хватает WeChat.







«Все сериалы проходят цензуру, что-то вырезают или замазывают»





Виктор Боровский — педагог русского языка в университете Чэнду (Сычуань). Говорит, что китайцам виртуальный мир за пределами страны не особо интересен





В Китае живу с 2013 года, учился в Хайнаньском университете, сейчас работаю со студентами и абитуриентами. Они пользуются VPN часто, чтобы посидеть за пределами Чинета, но это как сходить в гости к однокласснику, которого не видел много лет: вроде бы интересно, но… нет.







По работе нужно видео или информация, которую приходится качать. Но получить VPN-код (да, есть такой) учителям-иностранцам не просто. Чаще, если у тебя пишут курсовую или дипломную, чтобы студент мог получить закрытую информацию. Опять же под твоим присмотром: ты обязан выполнять некоторые функции контроля и сдерживания, чтобы студент не ходил куда не надо, а только по теме. Иронично, но это опять же цензура. А так, дома я пользуюсь VPN. Удобно и без проблем. Как и, наверное, 99% иностранцев.





Обрезанная «Игра престолов» в Китае: цензура режет жестокость и все интимные подробности





Бесплатные VPN тут не в ходу, ибо их загруженность убивает скорость. Потому платить приходится около 100 долларов в год — это немного. VPN блочат. Периодически появляются сбои. Например, сейчас в моей провинции лучше всего работает именно 256-битная сеть. Видео на YouTube днём на 720 пикселей. Ночью, когда китайцы спят, доходит и до того, что можно смотреть в разрешении 4к. А вот протоколы PPTP и L2TP, что были ещё в 2017 году самыми быстрыми, уже полностью победили. Не знаю, как в целом, но в нашей провинции они не работают ни на одном VPN.







В Чинете можно найти и качать сериалы — конечно, все они проходят цензуру, что-то вырезают или замазывают. Но для Китая это норма.







«Раз китайцы смогли установить интернет-цензуру, значит еще кто-то сможет»





Татьяна Лужина, учитель английского: «Если китаец не может открыть ролик с YouTube — скорее всего, он никогда не был за границей»





Девушки — охотницы за богатыми китайцами однажды рассказали лайфхак: если мужчина рассказывает, какой он классный и успешный и много путешествует, кинь ему видео с YouTube. Не сможет его посмотреть? Скорее всего, этот человек никогда не был за границей, и рассказы о его успешности — фигня.







Знакомые спрашивают меня, что делать, если соберешься в Китай. Всем даю одну инструкцию: купить местную симку в аэропорту и установить VPN до отъезда. В принципе этого достаточно, чтобы выжить. Но как-то раз я летела в Урумчи. Это такая особенная территория Китая с блокпостами и прочими радостями. Там много мусульман, и китайское правительство их контролирует, поэтому там не только китайская сим-карта — там вообще ничего не работает. У меня на телефоне стояло пять VPN-сервисов, с каждой попыткой подключиться через них я получала SMS: «Вы пытаетесь использовать незаконное ПО. Сервисы запрещены на данной территории». Так я осталась без связи. Конечно, в гостинице был Wi-Fi, но такой, что через него даже любимый китайцами WeChat не работал.







Если бы не случилась эта история, я бы сказала, что цензуру устанавливать нереально и у власти руки коротки. Но когда попадаешь в такой вакуум, задумываешься: раз китайцы смогли, значит кто-то еще сможет. С другой стороны, Россия — не Китай, и даже если страна раскошелится и наймет за бешеные деньги людей, которые закрутят гайки в пространстве, то у тех же специалистов можно будет купить ВИП-доступ. В законе о суверенном интернете реально пугает только одно: вот потратят на систему кучу денег, потом снова придется поднимать пенсионный возраст или делать налог на воздух.

