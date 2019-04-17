«Я паркуюсь как чудак»: Lexus CCC — дети, пошли прочь

Lexus с номерами ССС ведет себя во дворе как король, а «Марк 2» каждый день гадит в центре города

В новом, 122-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: оккупация дворов жилых домов, перекрытие проезда и конфликт владельцев двух машин, притершихся друг к другу.









Сначала очередной внедорожник Lexus, который встал на газоне во дворе жилого дома на улице Стартовой. Здесь могут играть дети, здесь свежевысаженная аккуратная трава — но кого это волнует.













«"А нам все равно", — как бы намекает владелец этого "Мерседеса" номером и парковкой на тротуаре улицы Ленина», — пишет читательница Светлана.













«Примерно с 14:00 до 17:40 автомобиль "Тойота РАВ4" находился на въезде во двор дома по адресу Советская, 35А. Автомобиль был оставлен таким образом, что полностью исключил возможность въезда/выезда во двор и существенно осложнил вход/выход, так как подпер калитку. Номер телефона для связи с водителем оставлен не был, на срабатывающую сигнализацию водитель никак не реагировал», — информирует нас Павел.















Все стоят прямо, а я встану криво — у меня же машинка длинная, люксовая, целый «Мерседес». Лохматых годов, тысяч за 800.













А вот так стоят машины частных охранных агентств. «ДК "Юность". Места парковочного вагон. Но, видимо, отбор жёсткий в охранное агенство, что не все проходят до конца адекватными его», — рассказывают очевидцы.













«Максима Горького, 102. Каждый день автоведро "Марк 2" делает проход с коляской невозможным. Попытка обойти в сторону проезжей части заводит в лужи и топкую грязь, туда просто наступить невозможно. Да и без коляски приходится обтирать немытые машины одеждой, чтобы протиснуться», — жалуется читательница Екатерина.















«Хозяин автомобиля "Хонда" припарковал свое авто впритирку, так, что в "Марч" можно было попасть только через пассажирскую дверь. После пары ударов по колесу сигнализация "Хонды" оповестила своего хозяина о тревоге, тот вышел на балкон, долго доказывал, что можно спокойно сесть в соседнюю машину. В общем оказался не просто автохамом, но и просто поступил не по-мужски, учитывая, что препирался он с девушкой. Настоящее отборное быдло продолжило стоять на балконе и смотреть, как девушка корячится лезет в свою машину», — переживает читательница Наталья.















Могучему «Прадо» место только на бордюре.













Так классно быть в стаде, мы все вместе, мы команда. Если другие встали, почему я не могу? «Не один чудак припарковался на газоне перед "Бирман на речке"», — сообщает Надежда.













Можно ли инвалидам стоять на тротуаре?













Вытоптанная трава, ржавые столбики, убогие тросики, обшарпанный «хрущ». Все прекрасно складывается в органичную картину.





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