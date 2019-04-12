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Это Новосибирск? Или Москва? Найдите родной город на панораме

Тест НГС: узнайте, насколько хорошо вы знаете Новосибирск

Новосибирцы часто с острой и иногда даже незаслуженной критикой относятся к своему городу. В Томске уютнее, в Тюмени дороги ровнее, а в Москве вообще хорошо. Тогда как к Новосибирску горожане настолько привыкли, что чаще обращают внимание на пыль, пробки и точечную застройку и почти не видят в нём красоты. НГС решил проверить, насколько хорошо вы знаете сибирскую столицу, и предлагает угадать по панорамам из «Яндекс.Карт», какой город на фото. Не пытайтесь схитрить — мы специально замазали номера машин и наружную рекламу.


  • Точно не Новосибирск. Больше похоже на Екатеринбург.
  • Конечно у нас! Только пробок что-то не видно.


  • Я маршрут 13-го трамвая ни с чем не спутаю!
  • Дороги что-то как в Москве.


  • Слишком красиво для Новосибирска.
  • О, родная Дзержинка!


  • Осень, зелено и приятно. Наверное, Питер?
  • В Питере всё же красивее. Думаю, Новосибирск.


  • Это же «Родники», кого вы пытаетесь обмануть?
  • Такая красота только в Москве.


  • Конечно, это Красный проспект.
  • Точно не Новосибирск. Пусть будет Омск.


  • Узнаю томские домики. Жаль у нас таких очень мало.
  • Так это же домики на Коммунистической. 


  • Это же одно из самых известных зданий Новосибирска.
  • Скорее, это какая-то красота из Тюмени. 


  • Ну Обское же, я его узнаю из тысячи.
  • Не, это настоящее море. Ставлю на Севастополь.


  • Ну это, может, хотя бы Питер?
  • Это где-то на Богдашке.






Это Новосибирск? Или Москва? Найдите родной город на панораме

Правильные ответы: 5/10

Я совсем не знаю Новосибирск. 2ГИС мне в помощь!

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Это Новосибирск? Или Москва? Найдите родной город на панораме

Правильные ответы: 5/10

Иду по Новосибирску и попадаю в Питер.

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Это Новосибирск? Или Москва? Найдите родной город на панораме

Правильные ответы: 5/10

Знаю каждый угол!

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Прочтений: 2102

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