Новосибирцы часто с острой и иногда даже незаслуженной критикой относятся к своему городу. В Томске уютнее, в Тюмени дороги ровнее, а в Москве вообще хорошо. Тогда как к Новосибирску горожане настолько привыкли, что чаще обращают внимание на пыль, пробки и точечную застройку и почти не видят в нём красоты. НГС решил проверить, насколько хорошо вы знаете сибирскую столицу, и предлагает угадать по панорамам из «Яндекс.Карт», какой город на фото. Не пытайтесь схитрить — мы специально замазали номера машин и наружную рекламу.





Точно не Новосибирск. Больше похоже на Екатеринбург.

Конечно у нас! Только пробок что-то не видно.





Я маршрут 13-го трамвая ни с чем не спутаю!

Дороги что-то как в Москве.





Слишком красиво для Новосибирска.

О, родная Дзержинка!





Осень, зелено и приятно. Наверное, Питер?

В Питере всё же красивее. Думаю, Новосибирск.





Это же «Родники», кого вы пытаетесь обмануть?

Такая красота только в Москве.





Конечно, это Красный проспект.

Точно не Новосибирск. Пусть будет Омск.





Узнаю томские домики. Жаль у нас таких очень мало.

Так это же домики на Коммунистической.





Это же одно из самых известных зданий Новосибирска.

Скорее, это какая-то красота из Тюмени.





Ну Обское же, я его узнаю из тысячи.

Не, это настоящее море. Ставлю на Севастополь.





Ну это, может, хотя бы Питер?

Это где-то на Богдашке.





















Это Новосибирск? Или Москва? Найдите родной город на панораме Правильные ответы: 5/10 Я совсем не знаю Новосибирск. 2ГИС мне в помощь! Пройти тест еще раз

Это Новосибирск? Или Москва? Найдите родной город на панораме Правильные ответы: 5/10 Иду по Новосибирску и попадаю в Питер. Пройти тест еще раз