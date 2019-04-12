Это Новосибирск? Или Москва? Найдите родной город на панораме
Тест НГС: узнайте, насколько хорошо вы знаете Новосибирск
Новосибирцы часто с острой и иногда даже незаслуженной критикой относятся к своему городу. В Томске уютнее, в Тюмени дороги ровнее, а в Москве вообще хорошо. Тогда как к Новосибирску горожане настолько привыкли, что чаще обращают внимание на пыль, пробки и точечную застройку и почти не видят в нём красоты. НГС решил проверить, насколько хорошо вы знаете сибирскую столицу, и предлагает угадать по панорамам из «Яндекс.Карт», какой город на фото. Не пытайтесь схитрить — мы специально замазали номера машин и наружную рекламу.
- Точно не Новосибирск. Больше похоже на Екатеринбург.
- Конечно у нас! Только пробок что-то не видно.
- Я маршрут 13-го трамвая ни с чем не спутаю!
- Дороги что-то как в Москве.
- Слишком красиво для Новосибирска.
- О, родная Дзержинка!
- Осень, зелено и приятно. Наверное, Питер?
- В Питере всё же красивее. Думаю, Новосибирск.
- Это же «Родники», кого вы пытаетесь обмануть?
- Такая красота только в Москве.
- Конечно, это Красный проспект.
- Точно не Новосибирск. Пусть будет Омск.
- Узнаю томские домики. Жаль у нас таких очень мало.
- Так это же домики на Коммунистической.
- Это же одно из самых известных зданий Новосибирска.
- Скорее, это какая-то красота из Тюмени.
- Ну Обское же, я его узнаю из тысячи.
- Не, это настоящее море. Ставлю на Севастополь.
- Ну это, может, хотя бы Питер?
- Это где-то на Богдашке.
Правильные ответы: 5/10
Я совсем не знаю Новосибирск. 2ГИС мне в помощь!
Правильные ответы: 5/10
Иду по Новосибирску и попадаю в Питер.
Правильные ответы: 5/10
Знаю каждый угол!
Кирилл Шматков
Скриншоты панорам yandex.ru/maps