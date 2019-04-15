«Должна быть прачечная, конюшня и джакузи»: новосибирцы — об идеальных жилых комплексах города

По данным 2ГИС, в Новосибирске 341 жилой комплекс

Новосибирцы уже начали предлагать своих номинантов на звание «Жилой комплекс года», приняв участие в голосовании второй «Народной премии НГС», которая стартовала 1 апреля 2019 года. Кому, как не новосибирцам, знать, каким должен быть лучший жилой комплекс? НГС провёл опрос среди горожан, спросив, каким он должен быть, что нравится в новосибирских комплексах, а что нет.











Екатерина, бухгалтер: «Должен быть хороший двор в жилом комплексе — чистый, ухоженный. Подъезды тоже чистые. У меня был случай: въехали в новостройку, а через год уже все лифты исписаны, всё поломано. За этим должны следить. И качество стен: чтобы не слышать соседей, особенно буйных. Комфортно должно быть. Защита, охрана, но это уже, наверное, дорого, только для состоятельных, так скажем, граждан. Чтобы было место, где с детьми погулять, чтобы двор был соответственно для этого обустроен. Чтобы было комфортно выйти на пробежку летом. Раньше я жила на Фадеева, как раз у нас был двор для этого обустроен: можно было спокойно погулять и выйти вечером на пробежку.





Не нравится точечная застройка. Вообще невозможно, когда в двух метрах от тебя соседнее окно — это ужасно, никакой уединённости. Много вандалов, которые портят облагороженные места. Сидят, курят и бросают бычки, распивают пиво рядом с детьми, но это уже культура человека. Можно сделать всё красиво, облагородить, а если человек такой сам по себе и не ценит это, то вряд ли что-то изменится».











Мила, пенсионерка: «Побольше зелени хотелось бы, парков, скверов, чтобы город лучше убирали, чтобы пыли не было. Раньше поливные машины ходили каждое утро в 6 часов — не было этой пылищи. А сейчас везде не пройти, честное слово. В новосибирских жилых комплексах нравится, что рядом школы, детские сады, магазины, но больше не нравится, что там кругом машины. Откуда ни глянешь из окон — везде по 40 машин перед окном. Надо это как-то упорядочивать — это большой минус для большого города. В общих чертах город-то хороший, я здесь давно живу. Убирают пусть лучше и моют город — это самое главное».











Татьяна, работает в сфере медицины: «Мне нравится жилой комплекс "Кедровый": там всегда чисто, уютно, очень красиво, всегда убираются, всё время проводят праздники. Летом рыбы плавают — большие карпы. Всегда люди здороваются все между собой. В новосибирских жилых комплексах мне нравятся новые дома, потому что когда их строят сейчас, делают детские площадки нового поколения. Нравится комплекс "Бавария". Хотелось бы, чтобы дороги делали лучше, — это самое главное. И убирали лучше».











Андрей, режиссёр: «Должна быть прачечная, конюшня, джакузи, туалеты, ванная, кухня большая. Я не местный. Мы живём в классном доме в центре, на Некрасова. У нас шикарный дом, всё вышеперечисленное, кроме конюшни, есть. Не нравится то, что мы живём на первом этаже, где нет балкона. На всех остальных этажах балконы есть».









Елена, работает в сфере экономики: «Должна быть развита инфраструктура, и, конечно, по цене должен быть хорошим. Нравится доступность, чтобы транспорт был поближе. Мне нравятся "Стрижи", "Бавария" — очень красивый и дорогой. Комплексы разные бывают».











Иван, фитнес-тренер: «Должны быть большая детская площадка, большое количество подъездов: не один подъезд и три лифта — это муравейник, я жил в таком. Нравится в новосибирских жилых комплексах внешний вид, изнутри прочувствовать я никак не мог ещё».











Нина, работает в сфере торговли: «Нужно, чтобы там была вся инфраструктура — парковки, поликлиники, детские сады, школы и транспортная доступность. Чтобы не где-то за городом построили, где можно жить только с личным автомобилем. Да, там красивые и большие квартиры, возможно, это хорошее жильё, но я считаю — это только на личном транспорте на работу, с работы домой. В те же магазины тоже надо на машине ехать закупаться.





Центр города и всё, что вокруг, — оно живёт, а всё, что за пределами, доступно только с личным транспортом. Они, наверное, возят детей в школы. В новосибирских жилых комплексах не нравятся высокие цены и плохая доступность транспорта».







Слева Анастасия, справа Виктория





Виктория, в декрете: «Двор, хорошая детская площадка, безопасность. Хотелось бы, чтобы лифт спускался на парковку. Не нравится то, что у нас поблизости нет нормальных продуктовых магазинов, чтобы зашёл, и всё было».







Анастасия, в декрете: «Парковочные места чтобы были подземные, потому что мешается, когда это всё внутри дома: дети не могут спокойно бегать. Я живу далеко, мне надо, чтобы рядом была инфраструктура. Если брать именно мой дом, то мне нравится, что детская площадка расположена внутри комплекса, но, опять же, есть минус, который мы узнали, как пожили: туда не попадает солнечный свет.





Мне нравятся кирпичные новостройки, наверное, потому что я в такой и живу. А так они все одинаковые, всё зависит от расположения — только и всего. У нас ещё минус, что лифт на парковку не спускается, тоже спустя время поняли. Не нравится, когда вообще нету лифта, кладовок, где можно оставить коляску, чтобы не нести её куда-то вверх».











Сергей, профессор в университете: «Рядом должен быть большой парк, чтобы дети там гуляли, какие-нибудь детские площадки, детский садик, беседка для взрослых, чтобы никуда не ходить, раз это комплекс. Сколько там домов — 8–10? Чтобы соседи вышли и друг с другом поговорили. И наверное, магазинчик один, свой. Это минимум, который для любого жителя будет интересен. В новосибирских жилых комплексах нравится то, что это компактные поселения. Не во всех, но кое-что из того, что я перечислил, есть в большинстве из них. Есть места, где не очень чисто. Нужно, чтобы мусор чаще вывозили. Раз в две недели вывозят: иногда из мусорок пакеты разлетаются — это не очень хорошо».







До конца апреля вы можете предложить своего номинанта на звание «Жилого комплекса года» на сайте «Народной премии НГС» — торопитесь, до конца сбора заявок осталось совсем немного!

