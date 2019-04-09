«Угонят — не угонят?»: Роман вложил в защиту авто 100 тысяч рублей — что из этого вышло

В новом выпуске проекта «Угонят — не угонят?» — Роман и его минивэн Volkswagen Multivan 2014 года выпуска, на защиту которого потрачено более 100 000 рублей. За эти деньги в автомобиле установлены новейшая сигнализация Pandora, электромеханический замок капота и беспроводные реле-блокировки, маяк. Оцениваем защищенность немецкого авто вместе со специалистами компании «Цезарь Сателлит».









Немецкий автомобиль в Сибири, а особенно минивэн — сам по себе защита от угона. Тем не менее Роман решил основательно подойти к установке в автомобиле противоугонных систем — целую неделю мастера не покладая рук работали над машиной.













Volkswagen Multivan не оборудован бесключевым доступом, поэтому попасть в салон можно только разбив стекло или свернув личинку замка. Отсканировать диалоговую «Пандору» не получится. Угонщику придется учитывать, что сигнализация посылает сигналы тревоги на брелок и в приложение на смартфоне — надо использовать глушилку.













Дальше быстрее разбираем обшивку под рулевой колонкой — там мастер видит фиолетовый провод, идущий под капот. Если знать, что это провод сирены, то достаточно его перерезать — и шум прекратится. Можно перерезать провод антенны сигнализации под лобовым стеклом, чтобы прекратить передачу тревожного сигнала на брелок.













Теперь поиск блока сигнализации. В немецком автомобиле все плотно сделано, приборку просто так не снимешь — уже потеря времени. В итоге оказывается, что блок спрятан не за приборкой, как обычно, а в недрах передней панели. «Блок стоит далеко в панели. Провода идут, но доступа нету, здесь надо снимать всю панель. Но надо понимать, что у нас времени нет столько, искать все блоки», — объясняет Василий Синицин, старший мастер.













Зато быстро обнаружился обходчик — устройство для реализации автозапуска, в котором находится электронная метка от штатного ключа. «Чип для автозапуска. Единственная проблема, что чип лежит недалеко. Рукой можно дотянуться и забрать», — отмечает мастер. Теперь, когда мы обесточим блок сигнализации, автомобиль можно завести, поднеся найденный чип к замку зажигания.













Однако заведенный автомобиль не поедет. Стоит беспроводная блокировка коробки передач. Даже если её нейтрализовать, автомобиль тронется, но заглохнет. Значит, есть ещё беспроводные реле, которые блокируют различные цепи двигателя. Искать их — дело долгое, а воспользоваться принесенным с собой резервным блоком управления двигателем (ЭБУ) не позволит электромеханический замок капота.













Попытки попасть в подкапотное пространство и установить свой ЭБУ заканчиваются провалом. Замок капота управляется «Пандорой» по цифровой шине — обесточенная сигнализация не дает команды на отпирание замка.













Вскрыть капот механическим способом тяжело, здесь используется дополнительный штырь для запирания. Подобраться к нему с болгаркой и распилить невозможно, только если пилить петли капота.













На этом этапе угонщик уже точно бросит автомобиль и побежит прочь. «Даже если украдены ключи, здесь сделано так, что нужно дополнительные манипуляции проводить физически, в салоне нажимать кнопки», — говорит Василий Синицын. Это называется секретный код, который знает только владелец авто.













Итоговое время угона этого минивэна, по оценкам специалистов, составляет 40–60 минут, и то если вор будет работать в идеальных условиях в боксе. Машина заслуживает высшей оценки в 5 баллов — это первый автомобиль в нашем проекте с максимальной защитой.













Дополнительных систем в машину устанавливать не нужно, здесь есть даже маяк для отслеживания. Единственное, что рекомендуют мастера: заменить обходчик автозапуска с чипом на бесключевой обходчик — сейчас такие начинают активно использоваться.





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