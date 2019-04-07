Почувствуй себя Рублёвым: в магазинах появились необычные товары к Пасхе

До православной Пасхи осталось ещё 3 недели — в этом году верующие отметят Воскресение Христово 28 апреля. Гипермаркеты Новосибирска решили не медлить и за месяц до праздника выставили на прилавки краски для яиц, украшения для куличей и вино. Пасхальная мода меняется год от года, и производители уже не знают, чем ещё можно удивить покупателя, который, кажется, видел уже всё. В пасхальных наборах есть фломастеры, бисер, аппликации из промокашек и много блёсток — почти годовой комплект младшеклассника для уроков труда и ИЗО. Корреспонденты НГС прогулялись по 4 крупным магазинам города — нашли много необычных украшений и удивились, почему товары к Пасхе разложили рядом с запрещёнными в пост продуктами.

Корреспонденты НГС насчитали в «Ленте» на проезде Энергетиков минимум 5 стендов с пасхальными наборами Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Гипермаркет «Лента» соблазняет на импульсивные покупки практически на каждом шагу: стенды с яркими коробочками и наклейками стоят между рядов по всему огромному залу магазина — только на пути корреспондентов встретились 5 пасхальных стендов. Ажиотажа вокруг них пока немного, покупатели вертят в руках пёстрые упаковки, из любопытства внимательно читают, что же там внутри под названиями «Хамелеон» и «Конфетти», но чаще возвращают наборы обратно, хотя есть и те, кто в порыве шопоголизма закидывают симпатичные коробки в корзины почти не глядя.

Мерцающие эффекты, акварельные разводы, трафареты для рисунков — с каждым годом техники украшения яиц становятся всё более изобретательными Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Обычными красными, зелёными и синими яйцами уже никого не удивишь — сегодня каждый второй набор обещает, что после окрашивания яйца будут переливаться разными цветами и блестеть. Стоимость наборов от 45 до 175 рублей в зависимости от того, что там там внутри. В комплектах подороже есть наклейки и картонные подставки для яиц.

Можно не просто наклеить стандартную картинку, а нарисовать фломастерами любой рисунок Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Новинка сезона — фломастеры и карандаши с пищевым красителем. Ими можно рисовать не только на яйцах, но и на пряниках и куличах. Набор из 5 цветов в «Ленте» стоит 129 рублей — удовольствие ребёнку бесценно.

Пластиковая веточка вербы стоит заметно дороже натуральной. Зато можно много лет подряд использовать Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Есть и пластмассовые ветви вербы, украшенные пластиковыми яичками (244 рубля). Вербное воскресенье отмечается в этом году 21 апреля — и для тех, кто всё же предпочитает натуральные цветы, на крупных площадях Новосибирска уже продают букеты из веток вербы, собранных в Горном Алтае.

Товары к Пасхе в «Ашане» поставили в отделе продуктов, которые категорически нельзя в пост Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Расположение пасхального стенда в «Ашане» весьма неоднозначно — сотрудники гипермаркета разложили товары посреди мясного отдела. Пасхе предшествует Великий пост (в этом году с 11 марта по 27 апреля), в это время верующие люди должны воздержаться от продуктов животного происхождения — не только от мяса, но от яиц и молока в том числе. А тут между холодильников со свининой и говядиной предлагают купить книгу о том, как соблюдать пост.

Кроме украшений и сувениров в «Ашане» предлагают книги о том, как правильно отмечать религиозные праздники Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Между разноцветных коробочек затесались и поваренные книги с рецептами для праздника и поста (стоимость от 225 до 330 рублей в ассортименте) — в них авторы рассказывают немного об истории праздника и есть рецепты блюд из продуктов, которые можно есть перед Пасхой.

В «Ашане» продают одни из самых дешёвых наборов для украшения яиц Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Украшения для яиц больше похожи на наборы для детского творчества — подставки для яиц из картона в форме самоваров и игрушечных паровозов, бисер на липкой ленте и украшения из бумажных розочек, наклейки с смайликами и ещё много чего. С религиозным праздником у всего этого творчества мало общего, зато ребёнка лет 7 точно займут на пару часов.

Укроп, ореховая скорлупа и крапива для тех, кому надоели не естественные цвета Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Производители не отстают от тренда натуральности и выпустили красители с крапивой и укропом (зелёные), листьями скумпии (коричневые), лепестками сафлора (жёлтые), с мареной красильной (бордовые). Также предлагают окрасить яйца скорлупой от кедровых орешков — в результате на яйцах должны появится светло-коричневые разводы. Только зачем это всё, когда можно бабушкиным способом натурально покрасить яйца в луковой шелухе?

Скромные пасхальные стенды теряются на фоне товаров по акции Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В «Быстрономе» ко всему прочему предлагают кагор на любой кошелёк — самый дешёвый за 99,9 рубля, а самый дорогой за 699,9 рубля.

Шоколадные «перепелиные» яйца выглядят очень натурально Фото: Ольга Бурлакова / НГС

На первый взгляд может показаться, что перед вами набор уже окрашенных перепелиных яиц, а на самом деле это шоколадные конфеты — в суете их точно легко спутать с яйцами.

Оригинальные корзины для яиц выполнены в виде смешных курочек Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Кроме красок и наклеек в «Быстрономе» предлагают несколько видов специальных корзин (от 172 рублей) и блюд для яиц (399 рублей) и различные силиконовые формы для выпечки (от 195 рублей) — все цены указаны по карте постоянного покупателя.

Если не видеть этикетку, то можно перепутать с ёлочными украшениями Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Иногда кажется, что производители игрушек и декора смешали все праздники в один — ещё пару месяцев назад перед Новым годом продавали такие же шарики, а сегодня в «Мегасе» подвесные украшения в форме яиц. Игрушки стоят от 73 рублей.

Домашняя версия яиц Фаберже и фантазии на тему императорского фарфора стоят от 79 рублей Фото: Ольга Бурлакова / НГС

С чем ассоциируются украшенные яйца? Конечно, с произведениями Карла Фаберже, который создал серии ювелирных изделий для членов императорской семьи. Всего за 79 рублей можно сделать себе пасхальное яйцо по мотивам работ известного ювелирного дома — эмали и драгоценных камней там, конечно, нет, только термоусадочная плёнка с напечатанной картинкой.

Милая детская посуда в первую очередь радует родителей Фото: Ольга Бурлакова / НГС