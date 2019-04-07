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В Таиланде бешенство, в Турции — менингит: какие прививки нужно поставить перед отпуском уже сейчас

Советы иммунолога помогут вернуться с отдыха без неприятных болячек

В каждой точке мира есть очаги «своих» инфекций — вирусам комфортно именно на этой территории. В какие страны вас не пустят без отметки о нужной прививке? В какие врачи просто рекомендуют поставить определенные вакцины? Есть ли опасность подхватить инфекцию, если вы не выходите за территорию отеля? 

Иммунолог Елена Душина 
Иммунолог Елена Душина 

Составить карту прививок тех мест, которые популярны у туристов, нам помогала иммунолог Елена Душина.


Европа, Скандинавские страны


Местные календари прививок практически не отличаются от нашего, который ориентирован на нашу страну. В той же Европе эпидемии кори из-за частого отказа родителей от прививок.


— Такими инфекциями, как корь, столбняк, дифтерия, можно заразиться в любой точке мира, — рассказывает Елена Душина. — Поэтому, планируя отпуск, желательно пересмотреть свой прививочный сертификат, проверить прививки, рекомендованные у нас.


Прививка от столбняка и дифтерии ставится один раз в десять лет. Столбняк, например, можно подхватить при любой открытой травме: ране, царапине. Корь передается воздушно-капельным путем. Это означает, что вирус передается при разговоре, кашле, чихании. Вакцинацию против этой инфекции проводят всего дважды в жизни. Вакцины от кори, столбняка, дифтерии можно поставить бесплатно (по ОМС) в поликлинике по месту жительства.


Африка


— В популярные у туристов страны, например Египет (хотя прямых рейсов нет, россияне все равно добираются туда транзитом. — Прим. ред.) актуальнее поставить вакцину от гепатита А, — объясняет Елена Душина. — Это тот гепатит, который передается бытовым путем: вода, еда, немытые руки. Взрослые вакцинируются по показаниям при работе, связанной с продуктами. Вакцинацию можно провести непосредственно перед поездкой. Ставятся две прививки с интервалом в полгода.


В некоторые страны въезд без определенных прививок запрещен
В некоторые страны въезд без определенных прививок запрещен


— На территорию некоторых африканских стран вас просто не выпустят из самолета без отметки о прививке от желтой лихорадки, — говорит Елена Душина. — Ее требуют уже при оформлении визы. Желтая лихорадка — это опасное инфекционное заболевание, которое передается с укусом комаров.


Куда вас не пустят без прививки: Ангола, Бурунди, Габон, Гана, Гвиана, Конго, Кот-д-Ивуар, Либерия, Мали, Нигер, Сьерра-Леоне, Суринам, Того, Центрально-Африканская Республика.


— То есть, планируя летом отпуск, вакцинироваться уже поздно?


— Нет. Антитела будут уже после первой прививки, то есть через две недели возникнет первичный иммунитет. Человек при контакте вряд ли заболеет, по крайней мере у него не будет тяжелой формы.


При планировании поездки в африканские страны, как и во все страны с теплым климатом, иммунологи рекомендуют поставить прививку против брюшного тифа. В том случае, если вы планируете активно путешествовать за пределами отеля.


— Это кишечная инфекция, передается через воду, еду, руки. В нашей стране, европейских странах она практически сейчас не встречается, — рассказывает Елена Душина. — А теплый климат — благоприятная среда для нее.


Еще одна инфекция, которая «любит» теплый климат, — дизентерия. Эта кишечная инфекция, конечно, не так опасна как брюшной тиф, но отпуск может испортить, особенно если будете отдыхать не в отелях, — уточняет врач. — От дизентерии также можно поставить прививку. Иммунитет после прививки действует год.


Таиланд


Тут рекомендован тот же набор прививок, что для всех стран Азии (того же популярного сейчас Непала) и Африки, то есть стран с теплым климатом: гепатит А, дизентерия. Но очень часто туристы после Таиланда обращаются в центр иммунопрофилактики за вакцинацией против бешенства. По экстренным показаниям.


— К нам обращаются туристы, укушенные обезьянами на экскурсиях в национальных парках, — объясняет Елена. — Бешенство — это инфекция, которая распространена по всему миру. Ее переносчики — дикие животные, в том числе обезьяны. Попытки погладить, поиграть с обезьянами иногда не очень хорошо заканчиваются. Но я бы рекомендовала вакцинироваться лишь тем, кто едет отдыхать или работать в труднодоступных районах. Туристам, в случаях укуса, в рамках медицинской страховки можно провести экстренную профилактику (вакцинацию) против бешенства.


Большинство этих стран скорее подойдут для экстремального туризма. Но туры, например, в Гану или Мали сейчас предлагают часто
Большинство этих стран скорее подойдут для экстремального туризма. Но туры, например, в Гану или Мали сейчас предлагают часто


Саудовская Аравия


В эту страну вас просто не пустят без прививки от менингококковой инфекции.


— Во время хаджа (это паломничество в Мекку, город в Саудовской Аравии), массового паломничества есть риск развития массового заболевания, которое может очень плохо закончиться, поскольку возбудитель вызывает гнойные менингиты, — рассказывает врач. — Это тяжелое заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Вакцинация дает иммунитет на десять лет.


Вакцинация от менингококковой инфекции стоит 4950 рублей.


Турция, ОАЭ


Тот же рекомендуемый набор, как для всех стран с теплым климатом: дизентерия, гепатит А.


— Кроме этого, в Турции, Арабских Эмиратах распространена менингококковая инфекция, — добавляет Елена Душина.


— А если туристы не собираются выходить за пределы отеля?


— Ну и что. Отдыхающие общаются с персоналом. Допустим, персонал вакцинирован от этой инфекции. Так же, как мы здесь, все прививаемся от энцефалита, в Турции желательно прививаться от менингита в плановом порядке. То есть у сотрудников отеля есть иммунитет, но при этом они могут быть носителями, микроб у них в носоглотке. При общении с туристом носитель распространяет инфекцию в окружающей среде. Непривитый человек восприимчив к инфекции. А дальше, в какой форме будет развиваться это заболевание — неизвестно. Кто-то так же останется всего лишь носителем, вернется и будет передавать эту инфекцию уже дома.


Менингококковой инфекцией можно заразиться даже отдыхая в хорошем отеле
Менингококковой инфекцией можно заразиться даже отдыхая в хорошем отеле


Узбекистан. Киргизия. Грузия


Рекомендованные прививки: гепатит А, дизентерия. Также в Узбекистане случаются вспышки полиомиелита. Но вакцинация от него есть в нашем в национальном календаре прививок.

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