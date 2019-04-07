В Таиланде бешенство, в Турции — менингит: какие прививки нужно поставить перед отпуском уже сейчас

В каждой точке мира есть очаги «своих» инфекций — вирусам комфортно именно на этой территории. В какие страны вас не пустят без отметки о нужной прививке? В какие врачи просто рекомендуют поставить определенные вакцины? Есть ли опасность подхватить инфекцию, если вы не выходите за территорию отеля?

Иммунолог Елена Душина

Составить карту прививок тех мест, которые популярны у туристов, нам помогала иммунолог Елена Душина.







Европа, Скандинавские страны







Местные календари прививок практически не отличаются от нашего, который ориентирован на нашу страну. В той же Европе эпидемии кори из-за частого отказа родителей от прививок.







— Такими инфекциями, как корь, столбняк, дифтерия, можно заразиться в любой точке мира, — рассказывает Елена Душина. — Поэтому, планируя отпуск, желательно пересмотреть свой прививочный сертификат, проверить прививки, рекомендованные у нас.







Прививка от столбняка и дифтерии ставится один раз в десять лет. Столбняк, например, можно подхватить при любой открытой травме: ране, царапине. Корь передается воздушно-капельным путем. Это означает, что вирус передается при разговоре, кашле, чихании. Вакцинацию против этой инфекции проводят всего дважды в жизни. Вакцины от кори, столбняка, дифтерии можно поставить бесплатно (по ОМС) в поликлинике по месту жительства.





Африка







— В популярные у туристов страны, например Египет (хотя прямых рейсов нет, россияне все равно добираются туда транзитом. — Прим. ред.) актуальнее поставить вакцину от гепатита А, — объясняет Елена Душина. — Это тот гепатит, который передается бытовым путем: вода, еда, немытые руки. Взрослые вакцинируются по показаниям при работе, связанной с продуктами. Вакцинацию можно провести непосредственно перед поездкой. Ставятся две прививки с интервалом в полгода.





В некоторые страны въезд без определенных прививок запрещен





— На территорию некоторых африканских стран вас просто не выпустят из самолета без отметки о прививке от желтой лихорадки, — говорит Елена Душина. — Ее требуют уже при оформлении визы. Желтая лихорадка — это опасное инфекционное заболевание, которое передается с укусом комаров.







Куда вас не пустят без прививки: Ангола, Бурунди, Габон, Гана, Гвиана, Конго, Кот-д-Ивуар, Либерия, Мали, Нигер, Сьерра-Леоне, Суринам, Того, Центрально-Африканская Республика.







— То есть, планируя летом отпуск, вакцинироваться уже поздно?







— Нет. Антитела будут уже после первой прививки, то есть через две недели возникнет первичный иммунитет. Человек при контакте вряд ли заболеет, по крайней мере у него не будет тяжелой формы.







При планировании поездки в африканские страны, как и во все страны с теплым климатом, иммунологи рекомендуют поставить прививку против брюшного тифа. В том случае, если вы планируете активно путешествовать за пределами отеля.







— Это кишечная инфекция, передается через воду, еду, руки. В нашей стране, европейских странах она практически сейчас не встречается, — рассказывает Елена Душина. — А теплый климат — благоприятная среда для нее.







Еще одна инфекция, которая «любит» теплый климат, — дизентерия. Эта кишечная инфекция, конечно, не так опасна как брюшной тиф, но отпуск может испортить, особенно если будете отдыхать не в отелях, — уточняет врач. — От дизентерии также можно поставить прививку. Иммунитет после прививки действует год.







Таиланд







Тут рекомендован тот же набор прививок, что для всех стран Азии (того же популярного сейчас Непала) и Африки, то есть стран с теплым климатом: гепатит А, дизентерия. Но очень часто туристы после Таиланда обращаются в центр иммунопрофилактики за вакцинацией против бешенства. По экстренным показаниям.







— К нам обращаются туристы, укушенные обезьянами на экскурсиях в национальных парках, — объясняет Елена. — Бешенство — это инфекция, которая распространена по всему миру. Ее переносчики — дикие животные, в том числе обезьяны. Попытки погладить, поиграть с обезьянами иногда не очень хорошо заканчиваются. Но я бы рекомендовала вакцинироваться лишь тем, кто едет отдыхать или работать в труднодоступных районах. Туристам, в случаях укуса, в рамках медицинской страховки можно провести экстренную профилактику (вакцинацию) против бешенства.







Большинство этих стран скорее подойдут для экстремального туризма. Но туры, например, в Гану или Мали сейчас предлагают часто







Саудовская Аравия







В эту страну вас просто не пустят без прививки от менингококковой инфекции.







— Во время хаджа (это паломничество в Мекку, город в Саудовской Аравии), массового паломничества есть риск развития массового заболевания, которое может очень плохо закончиться, поскольку возбудитель вызывает гнойные менингиты, — рассказывает врач. — Это тяжелое заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Вакцинация дает иммунитет на десять лет.







Вакцинация от менингококковой инфекции стоит 4950 рублей.







Турция, ОАЭ







Тот же рекомендуемый набор, как для всех стран с теплым климатом: дизентерия, гепатит А.







— Кроме этого, в Турции, Арабских Эмиратах распространена менингококковая инфекция, — добавляет Елена Душина.







— А если туристы не собираются выходить за пределы отеля?







— Ну и что. Отдыхающие общаются с персоналом. Допустим, персонал вакцинирован от этой инфекции. Так же, как мы здесь, все прививаемся от энцефалита, в Турции желательно прививаться от менингита в плановом порядке. То есть у сотрудников отеля есть иммунитет, но при этом они могут быть носителями, микроб у них в носоглотке. При общении с туристом носитель распространяет инфекцию в окружающей среде. Непривитый человек восприимчив к инфекции. А дальше, в какой форме будет развиваться это заболевание — неизвестно. Кто-то так же останется всего лишь носителем, вернется и будет передавать эту инфекцию уже дома.







Менингококковой инфекцией можно заразиться даже отдыхая в хорошем отеле





Узбекистан. Киргизия. Грузия







Рекомендованные прививки: гепатит А, дизентерия. Также в Узбекистане случаются вспышки полиомиелита. Но вакцинация от него есть в нашем в национальном календаре прививок.