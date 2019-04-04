Ностальгия по 80-м: 32-летний троллейбус из СССР до сих пор ездит по маршрутам Новосибирска

Легендарный советский троллейбус ЗиУ колесит по Красному проспекту — на нем можно попасть в детство

Тем, кто любит поностальгировать по СССР, в Новосибирске далеко ходить не надо — по городу до сих пор колесят легендарные советские троллейбусы марки ЗиУ-9, выпущенные 30–40 лет назад. Достаточно выйти на Красный проспект и запрыгнуть в 5-ку или 13-й — и вот вы уже перенеслись во времена Советского Союза. Троллейбусы оказались более живучими, чем массовый автобус ЛиАЗ-677, о котором мы уже рассказывали. Ежедневно эти «электрокары» перевозят тысячи новосибирцев и сдаваться пока не собираются.









Этот троллейбус с бортовым номером 1219 выпущен в 1987 году и уже проехал более миллиона километров. А водит его Нина Малышкина, которая за рулем с 1974 года.













При рождении наш троллейбус был красненьким, но затем его перекрасили в зеленый в соответствии с программой унификации электротранспорта. Зеленый цвет — символ экологической чистоты.













32 года назад Нина Малышкина приняла этот троллейбус новеньким и с тех пор с ним не расстается. Машина, конечно, постарела, но пока серьезно не ломается, только техобслуживание и замена расходников.













«Троллейбус мне чем нравится: это экологически чистый вид транспорта. Выходит на линию в любое время, зимой, в мороз, в жару. Ходит он с утра раннего, 5 часов, и до позднего вечера», — рассказывает Нина. И действительно, техника отдыхает всего 5 часов в сутки, с полуночи, а остальное время проводит на линии.













Марка ЗиУ-9 — это самый массовый троллейбус в мире. В 70-х эта машина заполнила улицы советских городов и перевезла миллионы пассажиров. Конкретно этот аппарат имеет модификацию ЗиУ-682В.













Троллейбус — это ведь, по сути, электрокар, только без батареи. Его устройство очень простое и надежное. Сердце машины — тяговый электродвигатель мощностью 110 кВт, запитываемый от сети 550 вольт. Весит он всего 700 килограмм при общей массе машины в 10 тонн (18 тонн с пассажирами).













От мотора тяга передается через карданный вал к заднему редуктору с двумя шестернями и дифференциалом — вот, собственно, и все. Максимальная скорость троллейбуса по паспорту 90 км/ч, и все, кто на нем ездил, помнят, как бодро он берет разгон и оставляет за собой многие легковушки.













Педали газа и тормоза у водителей троллейбусов называются по-особому: пусковая и тормозная педали. Если сильнее давить на пусковую, машина будет разгоняться энергичней. Тормозную педаль выжимают левой ногой. Крутить огромный руль помогает гидроусилитель.













Управление троллейбусом в городе требует определенных навыков. Нужно учитывать, что длина машины целых 12 метров. Отклоняться от контактной линии можно не более чем на 4,5 метра вправо или влево.













Присоединять токоприемники к проводам контактной сети — пожалуй, самое трудное физическое занятие при эксплуатации троллейбуса, особенно для женщин. В остальном сложностей нет — сами водители ничего не чинят, их обслуживает штат мастеров-ремонтников.













Именно поэтому еще в советские годы повелось, что электротранспортом управляют в основном женщины, а автобусами — мужчины. В автобусе нужно переключать передачи, самому что-то чинить, менять колеса в случае чего. Ну и кроме всего прочего, автобусные двигатели внутреннего сгорания сильному полу ближе, ведь у мужчин в крови бензин, как известно.













ЗиУ-9 берет на борт максимум 125 пассажиров. 30 из них могут сидеть, остальные стоят. Самые козырные места у окошечка кабины водителя, чтобы смотреть на дорогу...













... и на задней площадке возле двери. Здесь получился такой закуток, защищенный со всех сторон поручнями. Обладатель этого места при сильной давке всегда ехал с комфортом.













Почти все сиденья в салоне перешиты кожзамом, но спинки многих сохранились в оригинальном виде. Хозяйка троллейбуса хвалит сиденья за комфорт: «Удобно на них сидеть. Сейчас спинки какие-то пластмассовые, а на этих удобней зимой, они мягкие». Действительно, сиденья напоминают мягкую мебель и неплохо амортизируют на городских ямах.















«У нас есть свои пассажиры, которые привыкают, потому что мы ездим по своему расписанию. Они нас ждут, узнают, здороваются. И студенты ездят, и все. Люблю свою работу и людей», — говорит Нина Малышкина.















Сейчас балансовая стоимость этого троллейбуса — ноль рублей. Просто потому, что он давно отработал свой назначенный срок службы — 10 лет, или 600 тысяч километров. Но 32-летняя машина упорно ездит, в то время как её более младшие собраться начинают ломаться.













Когда придет и его срок, троллейбус спишут. Снимут двигатель, редукторы, ступицы, еще какие-то детали. А кузов отправят на переплавку за небольшие деньги.













В 1987 году эта модель стоила 36 тысяч рублей. Сейчас новые троллейбусы отечественного завода «Тролза» (бывший ЗиУ) стоят по 7 и более миллионов рублей. Кстати, чисто теоретически можно купить себе троллейбус в частные руки и арендовать маршрут и контактную сеть. Но это только теоретически.













На сегодня в троллейбусном парке Новосибирска числится 258 машин, из них 215 постоянно на линии. Старичков из советского времени осталось совсем немного, порядка 15 штук. Еще несколько лет, и они окончательно уйдут. Ну а пока знаменитый троллейбус ЗиУ исправно возит новосибирцев, а любителям СССР позволяет прикоснуться к прошлому.





Ранее мы рассказывали о судьбе массового советского автобуса ЛиАЗ-677 — в Новосибирске остался последний экземпляр, не пущенный под пресс. Что стало с этим последним ЛиАЗом и где они до сих пор на ходу — читайте в ближайшее время на НГС.