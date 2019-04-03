«Я паркуюсь как чудак»: как новосибирцы проучили плохого мальчика на «Жигулях»
«Ладу» у помойки заблокировали мусорными баками, а водитель «Лексуса» ООО стал инвалидом
В новом, 118-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: очередной образец воспитания тех, кто неправильно ставит машину, персональная парковка с проволочкой во дворе и инвалид на черном «Лексусе».
Начнем с поучительного факта. Вот что бывает с теми, кто плохо себя ведет. «Наказали мужика, улица Ударная, 31», — сообщает читатель Дмитрий. Кто это сделал — мусорщики или местные жители, — история умалчивает.
Засыпали газон щебенкой да отгородились проволочкой — парковка по-новосибирски.
«На тротуаре рядом с ул. Гоголя, 195 около входа на территорию школы
Инвалид? Сзади спецзнаков не видно.
Слишком длинный «Мерседес», пришлось перекрыть тротуар.
Вот так пробираются старики по дворам. «Тротуар на улице Державина», — уточняет Светлана.
Хорошо стоять на красивой тротуарной плитке.
«Советская, 60. Данный индивид всегда паркуется в данном месте, у остальных хватает ума не перекрывать пешеходную дорожку. Главное — мне удобно, остальные могут и обойти», — информируют очевидцы.
В интеллигентском Академгородке все как у людей: джип BMW, раздавленный газон, грязь до небес. «Двор Академическая, 8. Рядом лицей 130», — пишут местные жители.
Недавно НГС делал обзор новой Hyundai Elantra с необычными треугольными фарами.
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Дмитрий Косенко
Фото читателей НГС