«Я паркуюсь как чудак»: как новосибирцы проучили плохого мальчика на «Жигулях»

«Ладу» у помойки заблокировали мусорными баками, а водитель «Лексуса» ООО стал инвалидом

В новом, 118-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: очередной образец воспитания тех, кто неправильно ставит машину, персональная парковка с проволочкой во дворе и инвалид на черном «Лексусе».











Начнем с поучительного факта. Вот что бывает с теми, кто плохо себя ведет. «Наказали мужика, улица Ударная, 31», — сообщает читатель Дмитрий. Кто это сделал — мусорщики или местные жители, — история умалчивает.













Засыпали газон щебенкой да отгородились проволочкой — парковка по-новосибирски.













«На тротуаре рядом с ул. Гоголя, 195 около входа на территорию школы № 82, четко по траектории пешеходного перехода чудачка решила, что здесь ее машина никому не помешает. Здесь же не идут дети со школы, да и по тротуару никто не ходит. Крутая, наверно!» — пишет читательница Валентина. Конечно, крутая, у нее же «Порше».













Инвалид? Сзади спецзнаков не видно.













Слишком длинный «Мерседес», пришлось перекрыть тротуар.













Вот так пробираются старики по дворам. «Тротуар на улице Державина», — уточняет Светлана.















Хорошо стоять на красивой тротуарной плитке.













«Советская, 60. Данный индивид всегда паркуется в данном месте, у остальных хватает ума не перекрывать пешеходную дорожку. Главное — мне удобно, остальные могут и обойти», — информируют очевидцы.















В интеллигентском Академгородке все как у людей: джип BMW, раздавленный газон, грязь до небес. «Двор Академическая, 8. Рядом лицей 130», — пишут местные жители.





Недавно НГС делал обзор новой Hyundai Elantra с необычными треугольными фарами.