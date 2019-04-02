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«Где дороги?»: не проедут даже трамваи

Трамвай на разбитом полотне сошел с рельсов, и во что превратилась сделанная год назад дорога

НГС запускает второй сезон проекта «Где дороги?» о проблемах в содержании и ремонте улиц Новосибирска. Любой читатель может предложить свое фото с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников. Сегодня в 28-м выпуске проекта: раздолбанные рельсы, с которых сходят трамваи, хроническая 4-летняя яма и разрушения на дороге, сделанной год назад.


«Где дороги?»: не проедут даже трамваи


Открывает выпуск разбитое трамвайное полотно на перекрестке Сибиряков-Гвардейцев и Северного проезда. Трамвай сошел с рельсов — для Новосибирска норма. 



«Где дороги?»: не проедут даже трамваи


«Перекресток Алтайская — Ленинградская, эта яма там образовалась и ширится уже 4 года подряд. Талые воды, да и просто дождь превращают простой переход дороги в сложную задачу», — жалуются местные жители.



«Где дороги?»: не проедут даже трамваи


«Снимки отремонтированной в прошлом году дороги, по которой ежедневно проезжают тысячи водителей и которая является самой центральной дорогой микрорайона "Щ". Асфальт сошел с дороги быстрее снега», — пишет нам читательница Ирина.



«Где дороги?»: не проедут даже трамваи


«Тротуар, или как это назвать? Улица Писемского — это единственный путь для пешеходов, и его не обойти никак. Всю зиму сыпали на дорогу всякую глину, которая после уборки грейдеров оказывалась на тротуаре, и вот теперь получилось это. А убирать кто будет?» — вопрошают обиженные пешеходы. 



«Где дороги?»: не проедут даже трамваи


«Полтавская, пересечение с улицей Связистов. Танковый полигон», — краток в характеристиках дороги читатель Александр.


«Где дороги?»: не проедут даже трамваи


«Лужа, находится на Северном проезде. Каждый год плаваем», — сообщает Андрей.



«Где дороги?»: не проедут даже трамваи


«Улица Богаткова, въезд во двор дома № 50. Просел грунт сантиметров на 30, и следом за ним провалился канализационный люк. Что сделали? Как обычно, просто засыпали и сделали заграждение из ленточек и забора. Неделю все это простояло, и грунт снова просел», — ведет наблюдение Александр.



«Где дороги?»: не проедут даже трамваи


С Димитровского моста лучше не съезжать. Дорога у гипермаркета «Гигант».



«Где дороги?»: не проедут даже трамваи


«В коллекцию суперям — огромный провал в проезде между О.Дундича и Авиастроителей, дом 1. Возник на месте недавних раскопок теплотрассы, уничтоживших прошлогоднее асфальтовое покрытие», — жалуется читательница Наталья. 

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