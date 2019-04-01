подробности

«Думала не только о прибыли, но и о людях»: как Наталия Филёва сделала S7 известной на весь мир

Топ-менеджер разбилась на самолете — коллеги и партнеры рассказали, как она вела бизнес

Наталию Филёву вспоминают как милую и семейную женщину и в то же время жёсткого руководителя
Наталию Филёву вспоминают как милую и семейную женщину и в то же время жёсткого руководителя


Утро понедельника началось с трагичной новости — в авиакатастрофе погибла Наталия Филёва, совладелица новосибирской S7. Её частный самолёт разбился при заходе на посадку в немецком аэропорту Эгельсбах в районе Франкфурта-на-Майне. У 55-летней сибирячки остались четверо детей, муж и бизнес, который прославил Новосибирск на весь мир. НГС вспомнил, как Наталии Филёвой удалось построить в Сибири одну из крупнейших авиакомпаний, и спросил у её знакомых и коллег, кем она запомнится. 


Частный самолёт Epic-LT с Наталией Филёвой на борту летел из французских Канн в немецкий Франкфурт-на-Майне. По неизвестным причинам лайнер упал, когда заходил на посадку, — после удара о землю он полностью сгорел. Европейские СМИ сообщили, что самолёт рухнул на поле, на котором выращивали спаржу. Вместе с Филёвой спасатели нашли тело пилота и ещё двух человек. По данным РИА Новости, вместе с Наталией в бизнес-джете летел её отец Валерий Карачев — они отправлялись на лечение в Германию.



Наталия Филёва известна в Новосибирске как совладелец авиакомпании S7 Airlines — вместе с мужем Владиславом Филёвым они выкупили акции «Сибири» ещё в конце 1990-х, затем — контрольный пакет, после чего развивали бизнес, скупая мелких авиаперевозчиков. 


Именно Филёвы организовали ребрендинг «Сибири», превратив её в S7 Airlines и перекрасив ливреи своего авиапарка в самый узнаваемый в небе цвет. 


«Я работал в авиакомпании в 2004–2005 годах, это был, наверное, самый такой тяжёлый и кризисный период в её становлении, — вспоминает Дмитрий Верховод, бывший гендиректор Технопарка. — Компания переезжала в Москву, шла очень серьёзная реструктуризация, серьёзные сокращения. В это же время был ребрендинг. Тогда же случилась эта катастрофа знаменитая, когда подорвали самолёт (Ту-154 авиакомпании "Сибирь", который сбили террористы. — Прим. ред.). И я в это непростое время работал со Славой (Владислав Филёв, супруг Натальи Филёвой. — Прим. ред.) и Наташей. <...> Эта история с ребрендингом показала, что Наталья — очень креативный человек, она в действительности постоянно брызжет какими-то новыми идеями, подходами, она такая постоянно бурлящая новыми идеями. Она серьёзный стратег и очень креативный человек. Была, к сожалению. Выбор раскраски и для всего это мы ездили в Лондон, обсуждали там весь ход этого ребрендинга. Логика была очень конкретная: надо было уйти... В Советском Союзе в сознании людей сложились какие-то стандартные цвета авиации, как бело-голубо-красный <...> И задача была от этого уйти и найти не просто отличающийся оттенком, а что-то резко отличающееся. Он должен быть цветом некого креатива, новизны, драйва, нового подхода. Надо было перевернуть представление, он немного вызывающий и шокирующий. Отсюда появилась эта раскраска».


«Если вы помните, когда они стали зелёными самолётами, стали авангардными такими. Все думали, что это ерунда, но она всегда мыслила очень современно и позитивно, — рассказала Анна Терешкова, начальник департамента культуры мэрии Новосибирска. — Я была её личной знакомой. Я, можно сказать, горжусь тем, что когда они (супруги Филёвы. — Прим. ред) начинали <...> работать вместе, мы имели возможность общаться. Я считаю, что это действительно большая потеря для России.


С её приходом в том числе S7 стал именно таким проектом, которым мы гордимся. Мы гордимся тем, что он создан здесь, стал таким уважаемым, современным брендом. 


Для меня она воплощение такой бизнес-женщины, которая всегда могла быть и человеком, и женщиной, и жёстким руководителем. Она умела в себе всё это соединять. Для меня близко к идеалу современной женщины».


Многие знакомые и бывшие коллеги Натальи Филёвой вспоминают её как милую и семейную, и в то же время — жёсткую в вопросах бизнеса. Возможно, это и позволило ей добиться успеха в такой неженской сфере, как авиация. 


«Я был депутатом Госдумы прошлого и позапрошлого созыва, в 2011–2016 был председателем оргкомитета по воздушному транспорту. 


У нас при комитете был создан экспертный совет, куда Наталия Валерьевна входила, и она не просто туда входила, она ворвалась туда ярким лидером, что абсолютно понятно по её характеру., — 


рассказал НГС директор по перспективному развитию аэропорта Иркутска Андрей Андреев. — Она не могла относиться неравнодушно к тем делам, которыми занималась. Она умудрялась сочетать в себе человечность и бизнес. А порядочных бизнесменов, к сожалению, в России в крупном бизнесе, можно по пальцем пересчитать, и Наталья Валерьевна относилась как раз к такому числу бизнесменов, которые думают не только об извлечении прибыли, но и о развитии дела, о людях, в данном случае о пассажирах, об авиакомпании, которую они создали. Это уникальный случай, когда люди, не имеющие прямого профиля в авиации изначально, увлеклись этим делом, изучили и создали крупнейшую и, можно сказать, единственную профессиональную частную авиакомпанию в России. <...> Не так много женщин в российском и советском периоде можно насчитать, кто был успешным в этой отрасли. К сожалению, Наталья Филёва могла большего достигнуть, для общего дела авиации, но вот так трагично её судьба оборвалась. Но даже то, что она сделала, уже войдёт в историю. Дети Филёвых также вовлечены в S7 Group, и я надеюсь, что женская линия Филёвых в авиации будет продлена».


«Конечно, это огромная утрата и для компании, и, я думаю, для страны в целом, потому что Наталия Валерьевна, с моей точки зрения — один из самых выдающихся руководителей. <...> В этой компании она играла очень важную роль. 


Она женщина потрясающих способностей, очень волевая, очень жёсткая и, с другой стороны, очень семейная. 


Они [c Владиславом] в действительности уникальная пара, фантастически друг друга дополняли по своему характеру, по компетенциям. Что у них общее — это их сплочённость и нацеленность на семью. Они очень нежно относятся к своим детям», — добавил Дмитрий Верховод.


Слова соболезнования выразили в соцсетях многие другие коллеги и знакомые Филёвой, и даже те, кто не знал её лично. Некоторые вспомнили, как в прошлом году она подарила Новосибирску два тест-мобиля, где можно провериться на ВИЧ


«Мы не были знакомы, но пересекались пару раз на деловых мероприятиях. И помню, что всегда меня восхищало и интриговало, — это небо, девушка, самолёт. Да ещё какая девушка! Женщина у штурвала такой компании! Муж и жена. Шутили, что новый цвет для самолётов подбирали под цвет любимой сумочки Наталии», — написала на своей странице в Facebook Анастасия Близнюк, основательница Интегрального музея-квартиры Академгородка. 


Самолет Наталии Филёвой разбился при заходе на посадку неподалеку от Франкфурта-на-Майне. Фото  hessenschau.de .
Самолет Наталии Филёвой разбился при заходе на посадку неподалеку от Франкфурта-на-Майне. Фото hessenschau.de.


«Наталия Филёва однажды очень выручила, просто по-человечески откликнувшись на просьбу <...> придти в «Белл клуб». Что поразило, в ней не было совершенно никаких понтов, было много обаяния и житейской мудрости (и в то же время было видно, что характер — огого), которые прекрасно сочетались с деловой хваткой и умением хорошо считать», — вспомнила основатель издания The Bell Елизавета Осетинская.


Наталия Филёва окончила НГТУ — сегодня вуз объявил о создании стипендии, названной её именем. Её будут выплачивать лучшим студентам факультета летательных аппаратов. «Её специальность — инженер-радиомеханик. Она заканчивала факультет приборных устройств. Он готовил специалистов, которые были в том числе для вооружения самолётов. Она всю жизнь работала в этой отрасли, в авиации, это направление она впитала, ещё будучи студенткой. У неё это знание было глубокое всяких инженерных моментов», — рассказал президент НГТУ Владимир Пономарёв.


Сейчас европейские эксперты вместе с Межгосударственным авиационным комитетом пытаются найти причину авиакатастрофы. Дата и место прощания с Наталией Филёвой пока неизвестны.


НГС собрал 6 самых ярких цитат Наталии Филевой — в своих рассуждениях она была довольно откровенной и резко высказывалась о чиновниках, борьбе с коррупцией и романах на работе.

Прочтений: 261

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (2)2
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено