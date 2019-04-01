«Думала не только о прибыли, но и о людях»: как Наталия Филёва сделала S7 известной на весь мир

Наталию Филёву вспоминают как милую и семейную женщину и в то же время жёсткого руководителя





Утро понедельника началось с трагичной новости — в авиакатастрофе погибла Наталия Филёва, совладелица новосибирской S7. Её частный самолёт разбился при заходе на посадку в немецком аэропорту Эгельсбах в районе Франкфурта-на-Майне. У 55-летней сибирячки остались четверо детей, муж и бизнес, который прославил Новосибирск на весь мир. НГС вспомнил, как Наталии Филёвой удалось построить в Сибири одну из крупнейших авиакомпаний, и спросил у её знакомых и коллег, кем она запомнится.





Частный самолёт Epic-LT с Наталией Филёвой на борту летел из французских Канн в немецкий Франкфурт-на-Майне. По неизвестным причинам лайнер упал, когда заходил на посадку, — после удара о землю он полностью сгорел. Европейские СМИ сообщили, что самолёт рухнул на поле, на котором выращивали спаржу. Вместе с Филёвой спасатели нашли тело пилота и ещё двух человек. По данным РИА Новости, вместе с Наталией в бизнес-джете летел её отец Валерий Карачев — они отправлялись на лечение в Германию.









Наталия Филёва известна в Новосибирске как совладелец авиакомпании S7 Airlines — вместе с мужем Владиславом Филёвым они выкупили акции «Сибири» ещё в конце 1990-х, затем — контрольный пакет, после чего развивали бизнес, скупая мелких авиаперевозчиков.





Именно Филёвы организовали ребрендинг «Сибири», превратив её в S7 Airlines и перекрасив ливреи своего авиапарка в самый узнаваемый в небе цвет.





«Я работал в авиакомпании в 2004–2005 годах, это был, наверное, самый такой тяжёлый и кризисный период в её становлении, — вспоминает Дмитрий Верховод, бывший гендиректор Технопарка. — Компания переезжала в Москву, шла очень серьёзная реструктуризация, серьёзные сокращения. В это же время был ребрендинг. Тогда же случилась эта катастрофа знаменитая, когда подорвали самолёт (Ту-154 авиакомпании "Сибирь", который сбили террористы. — Прим. ред.). И я в это непростое время работал со Славой (Владислав Филёв, супруг Натальи Филёвой. — Прим. ред.) и Наташей. <...> Эта история с ребрендингом показала, что Наталья — очень креативный человек, она в действительности постоянно брызжет какими-то новыми идеями, подходами, она такая постоянно бурлящая новыми идеями. Она серьёзный стратег и очень креативный человек. Была, к сожалению. Выбор раскраски и для всего это мы ездили в Лондон, обсуждали там весь ход этого ребрендинга. Логика была очень конкретная: надо было уйти... В Советском Союзе в сознании людей сложились какие-то стандартные цвета авиации, как бело-голубо-красный <...> И задача была от этого уйти и найти не просто отличающийся оттенком, а что-то резко отличающееся. Он должен быть цветом некого креатива, новизны, драйва, нового подхода. Надо было перевернуть представление, он немного вызывающий и шокирующий. Отсюда появилась эта раскраска».







«Если вы помните, когда они стали зелёными самолётами, стали авангардными такими. Все думали, что это ерунда, но она всегда мыслила очень современно и позитивно, — рассказала Анна Терешкова, начальник департамента культуры мэрии Новосибирска. — Я была её личной знакомой. Я, можно сказать, горжусь тем, что когда они (супруги Филёвы. — Прим. ред) начинали <...> работать вместе, мы имели возможность общаться. Я считаю, что это действительно большая потеря для России.





С её приходом в том числе S7 стал именно таким проектом, которым мы гордимся. Мы гордимся тем, что он создан здесь, стал таким уважаемым, современным брендом.





Для меня она воплощение такой бизнес-женщины, которая всегда могла быть и человеком, и женщиной, и жёстким руководителем. Она умела в себе всё это соединять. Для меня близко к идеалу современной женщины».







Многие знакомые и бывшие коллеги Натальи Филёвой вспоминают её как милую и семейную, и в то же время — жёсткую в вопросах бизнеса. Возможно, это и позволило ей добиться успеха в такой неженской сфере, как авиация.





«Я был депутатом Госдумы прошлого и позапрошлого созыва, в 2011–2016 был председателем оргкомитета по воздушному транспорту.





У нас при комитете был создан экспертный совет, куда Наталия Валерьевна входила, и она не просто туда входила, она ворвалась туда ярким лидером, что абсолютно понятно по её характеру., —





рассказал НГС директор по перспективному развитию аэропорта Иркутска Андрей Андреев. — Она не могла относиться неравнодушно к тем делам, которыми занималась. Она умудрялась сочетать в себе человечность и бизнес. А порядочных бизнесменов, к сожалению, в России в крупном бизнесе, можно по пальцем пересчитать, и Наталья Валерьевна относилась как раз к такому числу бизнесменов, которые думают не только об извлечении прибыли, но и о развитии дела, о людях, в данном случае о пассажирах, об авиакомпании, которую они создали. Это уникальный случай, когда люди, не имеющие прямого профиля в авиации изначально, увлеклись этим делом, изучили и создали крупнейшую и, можно сказать, единственную профессиональную частную авиакомпанию в России. <...> Не так много женщин в российском и советском периоде можно насчитать, кто был успешным в этой отрасли. К сожалению, Наталья Филёва могла большего достигнуть, для общего дела авиации, но вот так трагично её судьба оборвалась. Но даже то, что она сделала, уже войдёт в историю. Дети Филёвых также вовлечены в S7 Group, и я надеюсь, что женская линия Филёвых в авиации будет продлена».





«Конечно, это огромная утрата и для компании, и, я думаю, для страны в целом, потому что Наталия Валерьевна, с моей точки зрения — один из самых выдающихся руководителей. <...> В этой компании она играла очень важную роль.





Она женщина потрясающих способностей, очень волевая, очень жёсткая и, с другой стороны, очень семейная.





Они [c Владиславом] в действительности уникальная пара, фантастически друг друга дополняли по своему характеру, по компетенциям. Что у них общее — это их сплочённость и нацеленность на семью. Они очень нежно относятся к своим детям», — добавил Дмитрий Верховод.







Слова соболезнования выразили в соцсетях многие другие коллеги и знакомые Филёвой, и даже те, кто не знал её лично. Некоторые вспомнили, как в прошлом году она подарила Новосибирску два тест-мобиля, где можно провериться на ВИЧ.





«Мы не были знакомы, но пересекались пару раз на деловых мероприятиях. И помню, что всегда меня восхищало и интриговало, — это небо, девушка, самолёт. Да ещё какая девушка! Женщина у штурвала такой компании! Муж и жена. Шутили, что новый цвет для самолётов подбирали под цвет любимой сумочки Наталии», — написала на своей странице в Facebook Анастасия Близнюк, основательница Интегрального музея-квартиры Академгородка.





Самолет Наталии Филёвой разбился при заходе на посадку неподалеку от Франкфурта-на-Майне. Фото hessenschau.de.





«Наталия Филёва однажды очень выручила, просто по-человечески откликнувшись на просьбу <...> придти в «Белл клуб». Что поразило, в ней не было совершенно никаких понтов, было много обаяния и житейской мудрости (и в то же время было видно, что характер — огого), которые прекрасно сочетались с деловой хваткой и умением хорошо считать», — вспомнила основатель издания The Bell Елизавета Осетинская.







Наталия Филёва окончила НГТУ — сегодня вуз объявил о создании стипендии, названной её именем. Её будут выплачивать лучшим студентам факультета летательных аппаратов. «Её специальность — инженер-радиомеханик. Она заканчивала факультет приборных устройств. Он готовил специалистов, которые были в том числе для вооружения самолётов. Она всю жизнь работала в этой отрасли, в авиации, это направление она впитала, ещё будучи студенткой. У неё это знание было глубокое всяких инженерных моментов», — рассказал президент НГТУ Владимир Пономарёв.





Сейчас европейские эксперты вместе с Межгосударственным авиационным комитетом пытаются найти причину авиакатастрофы. Дата и место прощания с Наталией Филёвой пока неизвестны.





НГС собрал 6 самых ярких цитат Наталии Филевой — в своих рассуждениях она была довольно откровенной и резко высказывалась о чиновниках, борьбе с коррупцией и романах на работе.