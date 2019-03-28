«Куда ты летишь?»: водитель «Хонды» проскочил на желтый и может остаться без наказания

Момент столкновения на перекрестке улиц Немировича-Данченко и Таймырской

В новой рубрике НГС «Куда ты рулишь?» мы будем разбирать неоднозначные дорожно-транспортные происшествия — такие, где вина кого-либо неочевидна, где были сложные и коварные дорожные условия. Возможно, это поможет нашим читателям избежать аналогичных ситуаций и не попасть в аварию. Сегодня у нас столкновение на перекрестке, в котором один из водителей пытался проскочить на мигающий желтый — частая ситуация в Новосибирске.





Видеозапись этого ДТП опубликована на канале в YouTube, случилось все 25 марта. На перекрестке улиц Немировича-Данченко и Таймырской водитель темного автомобиля Honda на высокой скорости пытается проехать перекресток на мигающий желтый. Когда он оказался на перекрестке, горел уже красный. И тут происходит столкновение со светлым автомобилем Toyota, совершающим левый поворот.





Запись столкновения





Казалось бы, на первый взгляд водитель темного авто неправ — он ускорился на желтый свет, залетел на перекресток уже на красный, зачем испытывать судьбу? Послушаем, что говорят эксперты по дорожным происшествиям.





Денис Алмазов, руководитель юридической компании «Автоюрист». «[Водитель Toyota] не убедился в безопасности маневра, ему ничто не мешало, препятствий не было. Он должен был убедиться, что машины во всех рядах останавливаются. Он заканчивал маневр проезда перекрестка, должен был уступить дорогу.





Видно, что [водитель Honda] ехал на желтый сигнал светофора, техническую возможность остановиться до светофора не имел.





Он решил проскочить, а может быть, просто ехал на высокой скорости и не посчитал, что он успеет остановиться. Хотя там в принципе можно было тормозить. Желтый сигнал запрещает движение, но у нас в ПДД указано, что если водитель не может остановиться, то он должен продолжить движение».





Пункт 6.14 Правил Дорожного Движения РФ. Водителям, которые при включении желтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению в местах, определяемых пунктом 6.13 Правил, разрешается дальнейшее движение.





«Однозначная вина водителя, который налево поворачивал. Не уступил дорогу автомобилю, пользующемуся преимуществом в движении. По-житейски, конечно, наверное, [водитель Honda] мог бы остановиться, но суды этим не оперируют. Конечно, в идеале нужно заблаговременно тормозить. Мигает зеленый — он для этого и мигает, заранее предупреждает, что сейчас загорится запрещающий сигнал светофора. Конечно, нормальный водитель должен тормозить и останавливаться. Поторопились оба».





Официально: по данным сводки УГИБДД по Новосибирской области, столкновение в районе дома Немировича-Данченко, 143/1, произошедшее 25 марта в 13.35, было без пострадавших, с материальным ущербом. Вина пока не установлена, ведется проверка.





Какие же выводы можно сделать из этого ДТП, чтобы не попадать в подобные ситуации? Конечно, не стоит злоупотреблять скользкой формулировкой правил о проезде перекрестка на желтый свет — лучше остановиться. Если все же пытаетесь проскочить — смотрите по сторонам, возможно, кто-то вас не видит. А совершая левый поворот на перекрестке, не следует торопиться — убедитесь, что все авто притормозили. И только после этого очень плавно заканчивайте маневр.





А как вы считаете, кто виноват в этом ДТП?

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