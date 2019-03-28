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Спасибо, доктор Титов: хирурга из Новосибирска посмертно признали лучшим

Врач спас тысячи детей и мечтал вылечить ещё больше — но его сердце остановилось в 38 лет

Дмитрий Титов работал врачом 15 лет, но, как рассказывают коллеги, успел за эти годы спасти много детей
Дмитрий Титов работал врачом 15 лет, но, как рассказывают коллеги, успел за эти годы спасти много детей


Дмитрий Титов был известным новосибирским врачом — к нему выстраивались очереди родителей с больными детьми. При этом он оставался простым и человечным — и если с родителями бывали трудности в общении, то с детьми хирург-уролог моментально ладил. Дмитрий Титов разбирался в новейших технологиях и знал всех героев комиксов, писал докторскую диссертацию и заказывал себе костюм как у Железного человека — и его любили, кажется, все. Восемь месяцев назад у врача остановилось сердце — это стало шоком и для семьи, и для коллег. Уже после смерти Титова признали победителем конкурса «Спасибо, доктор» — за него голосовали сотни горожан, а награду получили жена и сын. Подробнее о победителе — в материале НГС.


На сцену концертного зала «Евразия» 22 марта должен был выйти сам Дмитрий Титов — хирург-уролог Новосибирской областной больницы стал одним из победителей конкурса народного признания «Спасибо, доктор». По информации регионального минздрава, больше тысячи человек проголосовали за него — многие писали душевные письма в адрес доктора и благодарили за спасение жизни их детей.


Сказать ему «спасибо» вышла и 16-летняя Арина — ученица колледжа и певица. Её спасла бригада врачей, важнейшую роль сыграла работа Дмитрия Титова — хирурги пересадили девочке почку матери, а также полностью реконструировали мочевой пузырь. Коллеги признают — Титов никогда не боялся сложных операций и многих детей действительно спас от смерти.


Награду за Дмитрия Титова получили его супруга Вера Чурилова и старший сын Гоша (на фото они крайние с левой стороны)
Награду за Дмитрия Титова получили его супруга Вера Чурилова и старший сын Гоша (на фото они крайние с левой стороны)


Его самого нет в живых уже 8 месяцев — 24 июля 2018 года у Дмитрия Титова остановилось сердце. Врачу было всего 38 лет. 


Он многое не успел из того, что мечтал сделать, хотя и за 15 лет стажа спас тысячи маленьких пациентов с серьёзными урологическими заболеваниями. В 2015 году он защитил кандидатскую диссертацию, побеждал в российских медицинских конкурсах, был автором 59 научных публикаций и трёх патентов на изобретения — а также готовился к защите докторской.


Как рассказала корреспонденту НГС вдова хирурга Вера Чурилова (сама работающая детским ревматологом), Дмитрий Титов родился в Ташкенте, в детстве его семья переехала в Тюмень, а потом он отправился учиться в Сибирский государственный медицинский университет в Томске — там жили его бабушка и дедушка.


Вера Чурилова и Дмитрий Титов были вместе 13 лет — оба медики, они хорошо понимали друг друга
Вера Чурилова и Дмитрий Титов были вместе 13 лет — оба медики, они хорошо понимали друг друга


«Мы познакомились с Дмитрием в 2000 году — я поступила на первый курс медуниверситета томского, а он уже там учился. Мы познакомились на посвящении первокурсников и потом общались. Ничего не предвещало беды — мы просто общались, общий круг у нас был. Потом у нас была уникальная студенческая конференция <…> Мы были в оргкомитете этой конференции. 


Он был уже в ординатуре, я училась на 5-м курсе — как-то по-другому друг на друга посмотрели, у нас сложились отношения. Вместе мы были почти 13 лет», — вспоминает Вера Чурилова.


После университета Титов работал в детской больнице Томска, а в 2012 году перспективного хирурга-уролога заметил Анатолий Юданов — главный врач Новосибирской областной больницы. Он признался НГС, что тогда задумал серьёзно развить детскую урологию и начал настоящее «расследование», кто из сибирских врачей мог бы плотно заняться новым направлением.


«Как-то все стрелки сошлись на этом молодом, очень симпатичном хирурге. Первая моя встреча с ним была уже много лет [назад], тогда я был зам по хирургии, и после первой беседы с ним у меня абсолютно не было вариантов других — просто мыслей даже не было, альтернативы не было Дмитрию Владиславовичу», — отметил руководитель больницы.


Новосибирская областная больница переманила Титова из Томска — чтобы он развивал детскую урологию. На фото — со своим руководителем, заведующим детским хирургическим отделением Алексеем Грамзиным
Новосибирская областная больница переманила Титова из Томска — чтобы он развивал детскую урологию. На фото — со своим руководителем, заведующим детским хирургическим отделением Алексеем Грамзиным


Точное количество детей, которых прооперировал Дмитрий Титов, главврач назвать не взялся, но подчеркнул, что это был огромный поток пациентов от 0 до 18 лет.


«Такие люди любому руководителю, с одной стороны, необходимы, с другой стороны, они очень неудобны! 


Потому что каждый день [у него были] какие-то идеи, огромное количество идей. А для этого — особенно в хирургии — надо оборудование, это надо расходные материалы, надо новые операционные. Но без таких людей развитие абсолютно невозможно, это точно», — уверен Анатолий Юданов.


По словам коллеги и близкого друга хирурга Павла Кожевникова, рабочий день Дмитрия Титова редко заканчивался вовремя — он часто оставался допоздна, и это притом что ещё брал дежурства и постоянно был на связи с родителями пациентов.


Павел Кожевников уехал за Дмитрием Титовым из Томска — несмотря на незначительную разницу в возрасте, он называет себя учеником Титова
Павел Кожевников уехал за Дмитрием Титовым из Томска — несмотря на незначительную разницу в возрасте, он называет себя учеником Титова


«Он очень много читал литературы. Всегда участвовал в симпозиумах, в съездах. Он шёл вперёд и тянул нас за собой, мы старались, скажем так, не отставать. Поэтому в профессиональном плане однозначно да, было очень много чему у него поучиться. 


И в плане человечности тоже было чему поучиться — этот человек-позитив, всегда весёлый. Когда он заходил в ординаторскую с улыбкой, со смехом — новый анекдот, новая шутка. Довольно яркий был человек и не оставался незамеченным в коллективе», 


— говорит хирург-уролог Павел Кожевников.


На конференции в Москву он даже брал старшего сына Георгия, когда мальчику исполнилось только 5 лет. Сын внимательно слушал папины доклады, сидя в зале, а также бывал и на работе у папы — в перевязочных, рассказывает жена Дмитрия Титова.


В ординаторской висит портрет хирурга — над столом, где он работал
В ординаторской висит портрет хирурга — над столом, где он работал


По словам Веры Чуриловой, дети хотят брать пример с отца: 8-летний Георгий мечтает стать детским хирургом, а младший, 3-летний Григорий, — Железным человеком. Жена объясняет, что её муж знал все комиксы Marvel и DC, разбирался в «Трансформерах» и даже хотел заказать себе костюм Тони Старка. Эти знания, между прочим, здорово помогали в общении с маленькими пациентами. 


«Старший похож чем-то по характеру, младший похож внешне, и со временем становится всё больше и больше на него похож — взгляд лукавый такой. И юмор! Я вообще не думала, что у детей до 4 лет бывает чувство юмора, а оказывается, бывает.


Старший сын Дмитрия хочет быть хирургом, как его папа, а младший пока что намерен стать Железным человеком из комиксов 
Старший сын Дмитрия хочет быть хирургом, как его папа, а младший пока что намерен стать Железным человеком из комиксов 


У него (мужа. — Прим.ред.) было очень своеобразное чувство юмора, оно не злое, доброе. Вообще с ним было весело жить, правда. Он очень любил своих детей. Очень лёгкий человек в общении… 


Он был хорошим другом. Очень тяжело принять уход близкого человека — каждый день я вижу его в своих детях. Это сложно», 


— призналась Вера Чурилова.


Смерть Дмитрия Титова стала не просто неожиданностью, она действительно шокировала друзей, коллег и знакомых — хирургу не исполнилось и 39 лет. По словам Павла Кожевникова, его друг никогда не жаловался на какие-либо проблемы со здоровьем.


У Титова было много наград и при жизни
У Титова было много наград и при жизни


«Учитывая, что я был близким другом, я, конечно, знал, что есть небольшие проблемы с сердцем, но у кого из нас, хирургов, перешедших порог 30 лет, [их нет]. У кого-то и давление повыше, у кого-то что-то колет, побаливает, но мы никогда об этом не говорим, не жалуемся. Он занимался активно спортом, занимался тяжёлой атлетикой: пауэрлифтинг, штанга и так далее. Я удивлялся — он вставал и до работы успевал позаниматься в спортзале», — рассказывает Кожевников.


Его вдова старается не показывать печаль: вероятно, это у них общая черта с Дмитрием — стараться во всём искать хорошее.


«Это человек, который во многом был для меня примером, и он был примером не только для меня — как для специалиста, — а для многих его коллег. И я очень рада, что он есть в моей жизни, останется со мной. И я очень рада, что вижу какие-то его черты в наших детях, мне безумно приятно, что премию Дмитрий получил именно от пациентов», — добавила Вера Чурилова.


Гришу на премию она решила не брать — мероприятие слишком длинное для маленького ребёнка, — а вот для старшего было особенно важно получить премию за отца. Конечно, мальчики скучают по папе.


«Самое главное, что те дети, которым он помог, — они могут жить, радоваться жизни, у них есть детство», — улыбнулась жена доктора.



Ранее в Новосибирске наградили ещё одного детского хирурга — Михаила Колыбелкина, который ездит по миру и бесплатно лечит детей с серьёзными заболеваниями лица. Он рассказал НГС, почему решил потратить очередной отпуск на командировку по алтайским сёлам: Колыбелкин осмотрел сельских детей и провёл им сложные операции.

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