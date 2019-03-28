Спасибо, доктор Титов: хирурга из Новосибирска посмертно признали лучшим

Врач спас тысячи детей и мечтал вылечить ещё больше — но его сердце остановилось в 38 лет

Дмитрий Титов работал врачом 15 лет, но, как рассказывают коллеги, успел за эти годы спасти много детей





Дмитрий Титов был известным новосибирским врачом — к нему выстраивались очереди родителей с больными детьми. При этом он оставался простым и человечным — и если с родителями бывали трудности в общении, то с детьми хирург-уролог моментально ладил. Дмитрий Титов разбирался в новейших технологиях и знал всех героев комиксов, писал докторскую диссертацию и заказывал себе костюм как у Железного человека — и его любили, кажется, все. Восемь месяцев назад у врача остановилось сердце — это стало шоком и для семьи, и для коллег. Уже после смерти Титова признали победителем конкурса «Спасибо, доктор» — за него голосовали сотни горожан, а награду получили жена и сын. Подробнее о победителе — в материале НГС.







На сцену концертного зала «Евразия» 22 марта должен был выйти сам Дмитрий Титов — хирург-уролог Новосибирской областной больницы стал одним из победителей конкурса народного признания «Спасибо, доктор». По информации регионального минздрава, больше тысячи человек проголосовали за него — многие писали душевные письма в адрес доктора и благодарили за спасение жизни их детей.







Сказать ему «спасибо» вышла и 16-летняя Арина — ученица колледжа и певица. Её спасла бригада врачей, важнейшую роль сыграла работа Дмитрия Титова — хирурги пересадили девочке почку матери, а также полностью реконструировали мочевой пузырь. Коллеги признают — Титов никогда не боялся сложных операций и многих детей действительно спас от смерти.







Награду за Дмитрия Титова получили его супруга Вера Чурилова и старший сын Гоша (на фото они крайние с левой стороны)





Его самого нет в живых уже 8 месяцев — 24 июля 2018 года у Дмитрия Титова остановилось сердце. Врачу было всего 38 лет.





Он многое не успел из того, что мечтал сделать, хотя и за 15 лет стажа спас тысячи маленьких пациентов с серьёзными урологическими заболеваниями. В 2015 году он защитил кандидатскую диссертацию, побеждал в российских медицинских конкурсах, был автором 59 научных публикаций и трёх патентов на изобретения — а также готовился к защите докторской.







Как рассказала корреспонденту НГС вдова хирурга Вера Чурилова (сама работающая детским ревматологом), Дмитрий Титов родился в Ташкенте, в детстве его семья переехала в Тюмень, а потом он отправился учиться в Сибирский государственный медицинский университет в Томске — там жили его бабушка и дедушка.







Вера Чурилова и Дмитрий Титов были вместе 13 лет — оба медики, они хорошо понимали друг друга





«Мы познакомились с Дмитрием в 2000 году — я поступила на первый курс медуниверситета томского, а он уже там учился. Мы познакомились на посвящении первокурсников и потом общались. Ничего не предвещало беды — мы просто общались, общий круг у нас был. Потом у нас была уникальная студенческая конференция <…> Мы были в оргкомитете этой конференции.





Он был уже в ординатуре, я училась на 5-м курсе — как-то по-другому друг на друга посмотрели, у нас сложились отношения. Вместе мы были почти 13 лет», — вспоминает Вера Чурилова.







После университета Титов работал в детской больнице Томска, а в 2012 году перспективного хирурга-уролога заметил Анатолий Юданов — главный врач Новосибирской областной больницы. Он признался НГС, что тогда задумал серьёзно развить детскую урологию и начал настоящее «расследование», кто из сибирских врачей мог бы плотно заняться новым направлением.







«Как-то все стрелки сошлись на этом молодом, очень симпатичном хирурге. Первая моя встреча с ним была уже много лет [назад], тогда я был зам по хирургии, и после первой беседы с ним у меня абсолютно не было вариантов других — просто мыслей даже не было, альтернативы не было Дмитрию Владиславовичу», — отметил руководитель больницы.







Новосибирская областная больница переманила Титова из Томска — чтобы он развивал детскую урологию. На фото — со своим руководителем, заведующим детским хирургическим отделением Алексеем Грамзиным





Точное количество детей, которых прооперировал Дмитрий Титов, главврач назвать не взялся, но подчеркнул, что это был огромный поток пациентов от 0 до 18 лет.







«Такие люди любому руководителю, с одной стороны, необходимы, с другой стороны, они очень неудобны!





Потому что каждый день [у него были] какие-то идеи, огромное количество идей. А для этого — особенно в хирургии — надо оборудование, это надо расходные материалы, надо новые операционные. Но без таких людей развитие абсолютно невозможно, это точно», — уверен Анатолий Юданов.







По словам коллеги и близкого друга хирурга Павла Кожевникова, рабочий день Дмитрия Титова редко заканчивался вовремя — он часто оставался допоздна, и это притом что ещё брал дежурства и постоянно был на связи с родителями пациентов.







Павел Кожевников уехал за Дмитрием Титовым из Томска — несмотря на незначительную разницу в возрасте, он называет себя учеником Титова





«Он очень много читал литературы. Всегда участвовал в симпозиумах, в съездах. Он шёл вперёд и тянул нас за собой, мы старались, скажем так, не отставать. Поэтому в профессиональном плане однозначно да, было очень много чему у него поучиться.





И в плане человечности тоже было чему поучиться — этот человек-позитив, всегда весёлый. Когда он заходил в ординаторскую с улыбкой, со смехом — новый анекдот, новая шутка. Довольно яркий был человек и не оставался незамеченным в коллективе»,





— говорит хирург-уролог Павел Кожевников.







На конференции в Москву он даже брал старшего сына Георгия, когда мальчику исполнилось только 5 лет. Сын внимательно слушал папины доклады, сидя в зале, а также бывал и на работе у папы — в перевязочных, рассказывает жена Дмитрия Титова.







В ординаторской висит портрет хирурга — над столом, где он работал





По словам Веры Чуриловой, дети хотят брать пример с отца: 8-летний Георгий мечтает стать детским хирургом, а младший, 3-летний Григорий, — Железным человеком. Жена объясняет, что её муж знал все комиксы Marvel и DC, разбирался в «Трансформерах» и даже хотел заказать себе костюм Тони Старка. Эти знания, между прочим, здорово помогали в общении с маленькими пациентами.







«Старший похож чем-то по характеру, младший похож внешне, и со временем становится всё больше и больше на него похож — взгляд лукавый такой. И юмор! Я вообще не думала, что у детей до 4 лет бывает чувство юмора, а оказывается, бывает.







Старший сын Дмитрия хочет быть хирургом, как его папа, а младший пока что намерен стать Железным человеком из комиксов





У него (мужа. — Прим.ред.) было очень своеобразное чувство юмора, оно не злое, доброе. Вообще с ним было весело жить, правда. Он очень любил своих детей. Очень лёгкий человек в общении…





Он был хорошим другом. Очень тяжело принять уход близкого человека — каждый день я вижу его в своих детях. Это сложно»,





— призналась Вера Чурилова.







Смерть Дмитрия Титова стала не просто неожиданностью, она действительно шокировала друзей, коллег и знакомых — хирургу не исполнилось и 39 лет. По словам Павла Кожевникова, его друг никогда не жаловался на какие-либо проблемы со здоровьем.







У Титова было много наград и при жизни





«Учитывая, что я был близким другом, я, конечно, знал, что есть небольшие проблемы с сердцем, но у кого из нас, хирургов, перешедших порог 30 лет, [их нет]. У кого-то и давление повыше, у кого-то что-то колет, побаливает, но мы никогда об этом не говорим, не жалуемся. Он занимался активно спортом, занимался тяжёлой атлетикой: пауэрлифтинг, штанга и так далее. Я удивлялся — он вставал и до работы успевал позаниматься в спортзале», — рассказывает Кожевников.







Его вдова старается не показывать печаль: вероятно, это у них общая черта с Дмитрием — стараться во всём искать хорошее.







«Это человек, который во многом был для меня примером, и он был примером не только для меня — как для специалиста, — а для многих его коллег. И я очень рада, что он есть в моей жизни, останется со мной. И я очень рада, что вижу какие-то его черты в наших детях, мне безумно приятно, что премию Дмитрий получил именно от пациентов», — добавила Вера Чурилова.







Гришу на премию она решила не брать — мероприятие слишком длинное для маленького ребёнка, — а вот для старшего было особенно важно получить премию за отца. Конечно, мальчики скучают по папе.







«Самое главное, что те дети, которым он помог, — они могут жить, радоваться жизни, у них есть детство», — улыбнулась жена доктора.











Ранее в Новосибирске наградили ещё одного детского хирурга — Михаила Колыбелкина, который ездит по миру и бесплатно лечит детей с серьёзными заболеваниями лица. Он рассказал НГС, почему решил потратить очередной отпуск на командировку по алтайским сёлам: Колыбелкин осмотрел сельских детей и провёл им сложные операции.

