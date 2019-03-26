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«Стариков жалко»: новосибирский застройщик строит у моря мини-город для пенсионеров

В нём будут 4-этажки с лифтами, а первым жителям вручат электрокары, чтобы ездить за продуктами

Один из типов жилья в новом проекте — таунхаусы с эксплуатируемой кровлей 
Один из типов жилья в новом проекте — таунхаусы с эксплуатируемой кровлей 


Новосибирская ГК SKY Group получила разрешение на строительство 88 домов в Краснодарском крае — они станут первым этапом строительства посёлка, который займёт 50 га в посёлке Родники Белореченского района, рядом с городом Белореченск. Новый посёлок получил окончание по аналогии с новосибирскими проектами застройщика и называется «КубаньSKY». Сюда, по планам компании, поедут новосибирские пенсионеры — им обещают создать для этого все условия. Подробности этих условий и масштабного сибирского проекта на юге выяснила корреспондент НГС.


О том, что новосибирский застройщик получил землю для строительства на юге, стало известно весной 2017 года. Соглашение о развитии с краевой администрацией компания подписала на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Два года ей пришлось потратить на документацию, признался гендиректор SKY Group Владимир Литвинов, а сейчас огромный участок готовят к строительству, на которое уже получено разрешение, — при софинансировании местного бюджета проводят центральные коммуникации.


Концепцию проекта и сами дома разработали в новосибирском бюро ATTA Group — она, в частности, спроектировала жилой комплекс «Статус» возле Заксобрания и бизнес-центр «Мост» в тихом центре. 


В посёлке будут дома четырёх типов: центр должны сформировать многоквартирные 4-этажки с лифтами, на окраине будут индивидуальные 1–2-уровневые дома, а между ними — блоки таунхаусов и квадрохаусы на четыре семьи. Местными властями на территории уже зарезервированы земли для строительства двух детских садов, школы и поликлиники, ещё несколько зон застройщик займёт административными и торговыми зданиями.


Посёлок огибает река, в нескольких километрах от его границ — две железнодорожные станции, а внутри зарезервировали участки для детских садов, школы и поликлиники
Посёлок огибает река, в нескольких километрах от его границ — две железнодорожные станции, а внутри зарезервировали участки для детских садов, школы и поликлиники


Первые дома Владимир Литвинов планирует построить уже к августу — это будут коттеджи в буквальном смысле из стекла и бетона: бетон на Кубани оказался дешевле, чем в Сибири, а климат позволяет построить дома с панорамными окнами в пол и на кровле. Площадь варьируется от 85 до 116 кв. м, у одноэтажных вариантов есть «второй свет», а высота потолка достигает 5 м.


Гаражи в посёлке не предусмотрены — вместо них рядом с домами обустроят парковки под навесами. 


А вот другие блага вариативны: на участке в 8 соток при желании построят и бассейн, и баню из сибирского леса, и зону барбекю.


Продажи домов в компании ещё не открыли, продавать их будут уже готовыми, с черновой отделкой и с установленными кондиционерами, от 35 тысяч рублей за кв. м — это примерно 3 млн рублей за дом. 


Первыми в посёлке появятся коттеджи
Первыми в посёлке появятся коттеджи


Дополнительным бонусом для желающих станут электроквадроциклы, которые в Краснодарский край обещают привезти из Китая: они, по замыслу Владимира Литвинова, должны заменить автомобили.


— Мы специально сделаем так, чтобы на машине было как можно сложнее ехать, — заверил он. — Во всём мире за продуктами на машине, как у нас, никто не гоняет, бензин не жгут. Будем приучать: сразу вручим, включим в стоимость домов. Предложим первым 10 людям, посмотрим, приживётся ли, — это же мы мечтаем, а они скажут: «Нам зачем это».


По генплану в перспективе в посёлке должен быть запущен и общественный транспорт, но какая из дорог будет проездной, в компании пока не решили. Около 30% территории займут небольшие скверы и пешеходные аллеи «как на Монументе Славы» — застройщик уже сделал заказ на саженцы деревьев, которые эти аллеи должны будут сформировать.


К домам прилагаются 8 соток земли, на которых при желании застройщик обещает построить бассейн или баню
К домам прилагаются 8 соток земли, на которых при желании застройщик обещает построить бассейн или баню


Общий объём инвестиций в проект Владимир Литвинов оценить не смог: по его словам, там «уже зарыто» около 30 млн рублей, ещё порядка 100 млн понадобится на строительство первых домов. Примерные сроки реализации в компании тоже затруднились назвать — собственно, даже очерёдность строительства типов домов в SKY Group пока не определили, всё будет зависеть от спроса.


Ещё в 2017 году Владимир Литвинов определил проект как «посёлок для сибирских пенсионеров» и от идеи не отказался.


— Когда мы расселяли людей в частном секторе на «Крымском», мне один старичок сказал: «Хочу умереть на тёплом унитазе». Его задолбало ходить в этот скворечник. Он подписал все документы, спокойно въехал в двушку со своей бабкой — у него счастливая старость была. Поэтому мы исходили из того, что когда человек уже в возрасте, когда все социальные обязательства выполнены и его отправляют на пенсию, то какая разница, где её получать, — поясняет Литвинов. — 


Стариков жалко: сейчас они по гололёду еле ходят, а там даже льда нет, 2 февраля на полях уже завязь клубники была. Пусть продлят себе старость.


Один из этапов стоительства — многоквартирные дома: когда их начнут строить, в компании ещё не решили, но спрос на них, по оценке эксперта, выше, чем на коттеджи
Один из этапов стоительства — многоквартирные дома: когда их начнут строить, в компании ещё не решили, но спрос на них, по оценке эксперта, выше, чем на коттеджи


Впрочем, никаких льгот или преференций новосибирским пенсионерам застройщик не сделает — проект всё-таки не социальный, а «бизнесовый», признаёт девелопер. Новосибирские квартиры могут приниматься в зачёт по программе трейд-ин, на недостаток можно будет взять кредит или ипотеку, а из аэропорта Краснодара новых жителей сможет встретить бесплатный шаттл, — это, в общем-то, всё.


В первую очередь SKY Group ориентируются на местных жителей и новосибирцев: по словам Владимира Литвинова, они получили 19 заявок на дома из Новосибирска, а в Белореченске уже сформирована обширная новосибирская диаспора. 


Кроме того, компания открывает офис в Санкт-Петербурге («Культурная столица, но город-то сопливый», — объяснил Литвинов), в перспективе офис появится в Москве.


Белореченск — не курортный город, но в последние годы очень популярен для переезда на ПМЖ у пенсионеров из северных регионов, говорит Роман Трофимов, директор белореченского АН «Гарант». Владимир Литвинов шутит, что это город «три по сто»: от него по 100 км до Краснодара с аэропортом, до Туапсе и побережья и до Кавказского заповедника. Майкоп, где уже появляются первые термальные источники, всего в 20 км.


Территория застройки сегодня пустует и окружена преимущественно частными домами
Территория застройки сегодня пустует и окружена преимущественно частными домами


Для небольшого Белореченска сибирский проект такого масштаба станет событием: по словам Романа Трофимова, сейчас в городе всего одна новостройка, и та уже раскуплена, все существующие многоэтажки построены вместе с химзаводом в середине 1980-х, а три четверти города занимает частный сектор. При этом спрос на дома ниже, чем на квартиры, — они дороже. Спрос этот формируют в основном приезжие, признал эксперт.


— Многие рассматривают Белореченск, потому что он недалеко от моря, дешевле, чем побережье, и город довольно комфортный: всё есть, что нужно для жизни, нет пробок, хотя все в основном на машинах ездят, — поясняет он. — 


Переезжают в основном пенсионеры — у нас город пенсионеров, потому что молодым работать негде.


Уровень зарплат в Белореченске — 15–20 тысяч рублей в месяц, есть различные производства, в том числе мебельная фабрика и химзавод, но работы всё равно не хватает. Средняя цена на недвижимость как раз соответствует планам SKY Group — сейчас это 35–40 тысяч рублей за квадрат.


По словам управляющего партнёра компании DSO Consulting Сергея Дьячкова, SKY Group будет не первой новосибирской компанией, выросшей в федеральную, — до этого в другие регионы вышел «Сибакадемстрой», превратившись в «Бруснику».


— Всё это уже было. Но Литвинов идёт своим путём — и не в сегменте многоэтажного строительства, а пытается дифференцировать товар. Он вообще большой новатор по жизни. Я думаю, что этот эксперимент — тоже новация, — оценил проект Дьячков.


Потенциал развития у краснодарского рынка очень большой, считает эксперт, — в первую очередь потому, что покупатели туда едут со всей России. И даже удалённость от крупных городов, моря и гор помехой не будет, уверен он: 100 км на юге — совсем не то, что 100 км в Сибири.


Сам Владимир Литвинов о возможностях сибирских застройщиков без тени иронии говорит: «Нас здесь научили строить».


— Везде, куда ни плюнешь, — Питер и Москва. Ша, ребята! Сибирь тоже рулит, — уверенно заявляет он.

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