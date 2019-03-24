Столбы посреди дороги: депутат пытается забрать у жителей посёлка проезд к дому

На стороне жильцов юристы и МЧС, но местная администрация считает, что все в порядке

На встречу с журналистами местные жители взяли лишь часть документов — всю переписку с властями и прокуратурой с 2013 года придётся везти на тележке, шутят они





Жилой дом на территории с/п Приморье, 1 — один из немногих многоквартирных домов в окружении коттеджей в посёлке Голубой Залив на Обском водохранилище. Раньше он, как и соседнее здание, входил в комплекс санатория-профилактория «Приморье». Но санаторий выкупили, и теперь местные жители пытаются поделить с новым владельцем — по совместительству местным депутатом — когда-то общий проезд к двум зданиям. В конфликте разобралась корреспондент НГС.





Главный корпус санатория и две хозяйственные постройки сменили владельца около 10 лет назад — сейчас они, а также более 24 тысяч кв. м земли вокруг с проходом к пляжу Обского моря, принадлежат ООО «Максимум». По данным «Контур.Фокус», учредителем и директором компании является Игорь Жаворонков. Он же, судя по сайту администрации Морского сельсовета, является председателем местного совета депутатов.







Согласно публичной кадастровой карте, границы участка компании «Максимум» проходят аккуратно по границе палисадника соседнего жилого дома, захватывая общий проезд и парковки. Ещё пару метров занимает неразграниченная территория, затем — земли запаса Морского сельсовета. Собственной территории у дома нет.







Первоначально у комплекса была общая территория — вместе с проездами, коммуникациями и пожарными гидрантами, которые сейчас оказались на частной территории





Почему общая территория санатория была разделена именно так, местные не понимают: несколько лет назад, вспоминает жительница дома Вера Демченко, они обратились к кадастровым инженерам, которые размежевали общий участок в соответствии с площадями двух соседних зданий.







— Территория должна была поделиться так: вот по ёлочке, дальше захватывая парковку до машинок, которые тут стоят, до входа в подвал и вон туда, — показывает рукой предполагаемые границы в десятке метров от стены дома женщина. — Когда мы обратились в район с тем расчётом, чтобы они помогли нам территорию оформить, район нас отфутболил: «Извините, это частная собственность, мы никакого отношения к этому не имеем».







Жителям предложили обратиться в суд, но это оказалось им не по карману. Никаких движений на участке не было, и они отступили. А в конце ноября 2018 года по границе начали вбивать опоры для забора, и они вышли «защищать общую дорогу грудью и с колясками» — те опоры, что рабочие вбить успели, и сейчас стоят фактически по центру подъездной дороги.







Предполагаемый забор проходит по центру проезда, а на повороте сужает его меньше чем до 2 метров





Тогда жители обратились в МЧС, и ведомство провело внеплановую проверку. «По результатам проверки установлено, что с южной и восточной сторон многоквартирного дома установлены металлические опоры, в результате чего ширина проезда к данному дому составляет менее 3,5 метров. Данный факт является нарушением требований пожарной безопасности <…>, — отмечает ведомство в ответе на заявление жителей (копия есть в распоряжении НГС). — В этой связи в адрес ООО "Максимум" направлено предписание об устранении указанного нарушения, срок исполнения которого составляет до 27.02.2019».







Устранять «Максимум» ничего не стал — более того, сейчас в арбитражном суде рассматривается иск от компании к ГУ МЧС по Новосибирской области с требованием признать предписание недействительным, следующее заседание назначено на 27 марта.





Общая территория бизнесмена — больше 20 тысяч квадратов, но несколько метров дороги оказались принципиальны





Игорь Жаворонков пожарным проезд к дому не признаёт.







— Пожарный проезд не может быть в удалении дальше, чем 5–8 метров, а существующий, о котором сейчас идёт спор, находится на удалении от 13 до 16 метров. Соответственно, пожарная техника, которая приедет, своими лестницами, рукавами и так далее, не дотянется до окон, — поясняет он.







Организовать проезд, по мнению бизнесмена, можно по неразграниченным землям и по территории Морского сельсовета, то есть по палисадникам дома — он подчеркнул, что за свой счёт сделал проект благоустройства, но жители просто не дали ему этот проект реализовать.







— С одной стороны, они не дают мне выполнить все требования пожарной безопасности — для них, мне это не надо, а с другой стороны, они на меня жалуются. Ну как? — недоумевает он.







В конце 1990-х в доме случился сильный пожар, из-за которого повело его каркас, — в подвале дом подпирают металлические столбы, и жители боятся, что из-за работ они не выдержат





Местные жители в ответ парируют: дом фактически находится в аварийном состоянии и строительства дороги может не пережить. Около 25 лет назад здесь случился настолько сильный пожар, что была повреждена плита перекрытия между двумя подъездами на первом этаже, а стены пошли трещинами. Сейчас дом поддерживают расположенные в подвале опоры, но что будет, если вновь случится пожар или дом подтопит из-за засыпанной в попытках расширить проезд до нормы ливнёвки, жители не знают.







— Если нам дорогу делать, мы утонем и рухнем, — уверена Вера Демченко.







Жители пытались установить на дороге публичный сервитут как на единственном подъезде к дому, но и это им не удалось. Начальник управления имущественных и земельных отношений администрации Новосибирского района Денис Рудаков в своём ответе жителям (имеется в распоряжении НГС) поддержал бизнесмена: альтернативный проезд к дому есть по не принадлежащим «Максимуму» землям, и сервитут в данном случае может быть наложен только по соглашению с собственником участка. А он, в свою очередь, «вправе требовать соразмерную плату от лиц, в интересах которых установлен сервитут». На аналогичный запрос корреспондента НГС Денис Рудаков к моменту публикации материала не ответил.







Здание бывшего санатория отремонтировано не полностью: на втором этаже, хотя и живут люди, всё по-старому, на третьем не хватает ограждений балконов, а кое-где и самих балконов





— Мы этот сервитут просим с 2013 года. У нас есть старое заявление, ещё на другого главу района, у нас много переписки. Мотивируют тем, что на тот момент земля была не разграничена, а сейчас земля в его собственности, они ничего не могут сделать, — рассказала одна из жительниц дома Надежда Сельц.







На вопрос, почему вообще нельзя оставить всё как есть, без заборов, Жаворонков возражает, что этого требует федеральное законодательство: сейчас в здании бывшего санатория работает общежитие гостиничного типа, доступ в которое должен быть ограничен.







Хотя жители соседнего дома уверены, что бизнесмен намерен продать здание и территорию, сам же он утверждает, что у него на них большие планы. Сейчас, по данным 2ГИС, в здании работают общежитие «Приморье», одноимённая сауна, «Пицца от Приморья» и магазин «Енисей». Поисковики по указанному адресу находят гостиницу «Приморье»: стоимость номеров здесь варьируется от 2 до 2,8 тысяч рублей в сутки.







Готовые номера в гостинице сдают по 2 тысячи рублей





По внешнему виду здание жилым не назовёшь. В одной части здания ремонт сделан на первом этаже и частично на третьем — здесь поменяли окна, но балконные ограждения есть не везде. На втором этаже даже окна остаются деревянными — здесь, по словам Жаворонкова, хостел, а местные рассказывают, что в нём живут приезжие из Средней Азии. Часть здания, судя по всему, не используется: кое-где в окнах даже недостаёт стёкол. В планах у директора «Максимума» создать на базе бывшего санатория целый общественный гостинично-развлекательный комплекс — в частности, для жителей Морского сельсовета. На завершение реконструкции нужно, по подсчётам Жаворонкова, ещё около 20 миллионов рублей.







Бизнесмен планирует превратить старый санаторий в гостинично-развлекательный комплекс с фестивалями, но для этого нужен забор и ещё 20 миллионов





Между тем местные жители, заручившись поддержкой Общественного антикоррупционного комитета в СФО, пытаются оспорить действия Игоря Жаворонкова, но уже не только как бизнесмена, но и как депутата: они усматривают в них конфликт интересов.







— Он свою экономическую выгоду, этого юридического лица, ставит выше имущества и жизней людей, которые проживают в многоквартирном доме. Хотя, по идее, эти люди его как депутата выбирали, и он должен отстаивать их интересы, — заметила представляющая интересы жителей дома юрист Александра Блинникова.







Пока все обращения в прокуратуру либо остаются без ответа, либо возвращаются в администрацию Новосибирского района, который местным жителям уже отказал.

