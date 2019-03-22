«Многие путают бодипозитив с ленью»: стилист Александр Рогов — о трендах в мире и регионах

Александр Рогов — стилист, продюсер и ведущий модных шоу на ТВ

Известный российский стилист Александр Рогов недавно приезжал в Екатеринбург, чтобы рассказать местным модницам о трендах этой весны, а заодно дал большое интервью нашим коллегам с E1.RU. Мы поговорили о бодипозитиве, которым оправдывают лень, о том, почему девушки в регионах одеваются лучше, чем в Москве, и откровенно — о жизни самого Рогова.







— Можете перечислить главные тренды этой весны?







— Главные тренды — это ухоженность и дезодорант. Трендов миллион, на самом деле в последнее время они из сезона в сезон перекачиваются и не меняются каким-то глобальным образом. В целом, приобретя в позапрошлом сезоне платье в цветочек, вы можете быть уверенными, что в этом оно снова будет актуально. Просто, возможно, нужно будет его обыгрывать иначе. Например, в позапрошлом сезоне это было платье в цветочек с туфлями-лодочками на высоком каблуке, а в этом — платье в цветочек с грубыми казаками в стиле вестерн и курткой-косухой.







В моде так называемые платья-франкенштейны, которые собраны из тканей с разным рисунком: например, это могут быть рукава в цветочек, основная часть в полосочку, а низ в квадратик. Много кожи, как ни странно, в сезоне весна-лето, и это отдельный тренд, который говорит о том, что уже давно в моде сместились векторы. В летних коллекциях появляются зимние вещи, а в зимних — летние. Это связано с тем, что сейчас мы живем в мире, где можно постоянно путешествовать, сегодня быть там, где плюс 40, а завтра улететь туда, где минус 20.







Это образы, которые Александр Рогов составил на мастер-классе













Главный цвет сезона — желтый, максимально кричащий. Очень много сейчас узоров на одежде, начиная с гороха и цветов и закачивая арт-принтами и фотопринтами в виде открыток из 90-х.







Из аксессуаров — всевозможные затейливые маленькие сумочки, так называемые стейтмент бэгс. Все в образе может быть самое простое, а сумка затейливая, и этого будет более чем достаточно. И важнейший тренд, который сейчас не только в моде, но и в обществе, — это явление джендер флюид, когда у одежды нет пола. Есть одежда, которая называется одеждой, и всё зависит от того, кто ее надел. Она от этого принимает тот или иной пол. Многие девочки сейчас спокойно заходят в мужской отдел и покупают свитера, большие пиджаки и тренчкоты, чтобы носить их как оверсайз.







— А есть какие-то трендовые вещи, которые вы сами никогда бы не надели?







— У меня есть важнейшее правило, которое гласит так: не зарекайся. Я могу сегодня вам ответить, что никогда не возьму в руки женскую сумку, а завтра с ней пойти гулять. Поэтому у меня нет такого, что я никогда не надену что-то, и нет такого, чтобы я кого-то осуждал за то, что кто-то что-то надел. Вы сейчас можете сказать, что я себе противоречу, потому что работаю в программе по преображению (на СТС — Прим. ред.) и критикую людей, но там я даю советы и критикую тех, кто за этим пришел. А если человек сам решил, что он хочет одеваться так, как он одевается, и общественное мнение его не волнует, я явно не тот, кто будет читать ему нотации и осуждать за выбор.

















Самое главное — чтобы ваш выбор не мешал тем, кто вас окружает. Самовыражение — это, пожалуй, самое важное, что сейчас нужно делать, и самое сложное одновременно, потому что общество не всегда принимает людей, которые одеты не так, как принято, которые ведут себя не так, как положено. Поэтому те, кто делает то, что хочет и как хочет, являются самыми главными модными смельчаками.







— В самом начале беседы вы сказали, что ухоженность — один из главных трендов. Как относитесь к бодипозитиву, сторонники которого могут, к примеру, не брить подмышки?







— Я считаю, что здесь уже всё давно напутали и перепутали, и уже никто не понимает, откуда ноги растут. Я не против бодипозитива, я за принятие себя. Если девушка обладает пышными формами, ее они устраивают и она хочет быть такой, то я буду тем, кто станет ее хвалить и поддерживать (и я знаю многих мужчин, которым нравятся пышногрудые и пышнопопые дамы). Но многие путают бодипозитив с ленью. Валяться на диване, есть чипсы, макароны на ночь и не заниматься спортом — это скорее лень, чем бодипозитив. А те девушки, которые являются иконами бодипозитива, работают над собой. Та же самая Эшли Грэм из спортзала не вылазит и делает всё, для того чтобы ее попа была упругая, в форме и выглядела достойно.













Бодипозитив — это принятие себя, и очень часто не только своего тела, но также мыслей, одежды и так далее. И бодипозитив касается не только тех, кто обладает пышными формами, бодипозитив — это и про тех, кто слишком худой и не может вес набрать, такая проблема тоже существует. Поэтому если мы не путаем бодипозитив с ленью, я за него, если путаем, я, конечно, против и считаю, что нужно искать лучшую версию себя, над собой работать.







— А почему понятия путают, как думаете?







— Потому что это оправдание. Все люди ленивые, и они оправдывают себя теперь бодипозитивом. Я считаю, что те, кто за бодипозитив, должны масштабно объяснять, что такое реальный бодипозитив, а не просто вонючая небритая подмышка. Плюс я за эстетику все-таки, мне на красной ковровой дорожке небритые женские подмышки кажутся несколько странным заявлением. Хотя опять таки вроде бы это такой смелый шаг. И если женщина не хочет мыть ноги, подмышки и все остальные свои интимные зоны, это ее выбор. Возможно, это нравится ее мужчине, но мне это не нравится. Я имею полное право об этом говорить.







— Есть женский и мужской типажи, которые вам нравятся больше всего?







— Мне вообще нравятся люди. Я не буду судить о том, что мне внешне нравится вот этот мужчина и та женщина, мне нравится наполнение. Если сосуд привлекателен внешне и при этом за этим ничего не стоит и там просто беспросветная глупость внутри, то весь этот визуально красивый сосуд перестанет казаться мне классным. [При этом] я не буду говорить, что мне неважно, как человек выглядит, конечно.





— То есть выводов о людях сразу не делаете?







— Нет, конечно. Иногда бывает, что кто-то произвел на меня впечатление какое-то классное, а потом выясняется, что это вообще пустышка. Сейчас выводы о людях мне сделать гораздо проще, потому что имею определенный опыт общения с ними — и простыми, и не очень. А когда-то да, было достаточно сложно понимать, кто это сейчас: враг или друг, хороший человек или нет, наполненный чем-то или нет. Да и я, возможно, был пустоват.







А сейчас, когда проходит какое-то время, ты читаешь книги, общаешься, путешествуешь, двигаешься — ты набираешь все, что тебе нужно, чтобы понимать, с кем ты хочешь общаться, а с кем нет. Мне неинтересно тратить время на неинтересных людей. В моем окружении сейчас по пальцам можно пересчитать людей, с которыми я реально общаюсь, которые вхожи в мой дом, которые могут прийти ко мне и с которыми я буду откровенен, с которыми поплакать могу. Я не хожу на тусовки, мне это неинтересно, я не хочу никого удивлять, мне не нужны светские хроники, я не хочу этих смол токов на встречах, когда ты стоишь и разговариваешь ни о чем.







Стилист говорит, что хорошо относится к бодипозитиву, но только тому, который не путают с ленью





— Мастер-классы в регионах — это сейчас история про деньги или что-то другое?







— Ой, это давно не про деньги. Если лет пять назад мой основной финансовый поток был с мастер-классов, то сейчас это то, что я пока не в силах остановить. Я понимаю, что их хотят, и мы мастер-классы никогда не организовываем сами, приезжаем по запросу из разных городов. Когда к нам поступает запрос, мы в очередной раз не можем отказать лишь потому, что я понимаю: это опять будет большой зал, люди, которые хотят меня видеть, и я к ним еду. Может быть, звучит пафосно, но это и правда так. Свои основные деньги я получаю в других местах, зарабатываю на других проектах. У меня большие контракты с международными брендами, чуть больше ответственности теперь на СТС, где у меня эксклюзивный контракт, я стал главным стилистом канала, веду свое собственное шоу с моим именем в названии, я его креативный продюсер, озвучиваю свою программу. Мои гонорары там тоже увеличились, и я, в принципе, могу себе позволить никуда не ездить.







Я яркий пример того, что ты из ниоткуда можешь появиться, построить невероятную карьеру и вырастить себя как личность, поэтому мои мастер-классы не просто про моду, они про движение вперед, про уверенность в себе, про мотивацию. Я про это говорю постоянно и с радостью делаю мастер-классы, я вообще не делаю то, что мне не нравится.





— А вы всегда были уверенным в себе человеком?







— Нет, конечно.





Он говорит, что долго работал над собой, чтобы стать уверенным





— Как работали над собой?







— Мы живем один раз, и если я буду сидеть неуверенный в себе на диване, боясь о себе заявить, я всю свою жизнь просижу на диване и ничего не добьюсь. Я не хочу очнуться в 60 лет ни с чем и не сделав ничего, о чем я мечтал.







Ты просто поднимаешь пятую точку с дивана и двигаешься вперед. Честно говоря, я, когда начинал двигаться вперед, об этом не думал. Просто делал, что мне нравится. Поэтому у меня нет какого-то совета, как добиться уверенности в себе, просто вы должны понять, что, если вы будете замыкаться и скромничать, у вас никогда ничего не получится. Вам должно быть вообще наплевать, что о вас подумают окружающие, потому что очень часто окружающие о вас на самом деле не думают.







Вообще, мне, конечно, в жизни повезло и с учителями, и с людьми, с которыми я встречался, и с возможностью пожить не у нас в стране: у меня было два серьёзных таких периода в Берлине и Нью-Йорке, и эти города меня максимально раскрыли. Я оказывался в совершенно новой для себя среде, где понимал: где, если не здесь, я могу начать вести себя так, как хочу, потому что люди видят меня первый раз и не знают, уверенный я в себе или нет.







Уверенность в себе нужно вырастить, можно развить. Если вы не справляетесь сами, обратитесь к психологу, это нормальная практика. У меня многие знакомые — очень успешные — люди работают с психологами и психотерапевтами и прекрасно себя чувствуют.







Сейчас стилист, по его словам, максимально счастлив и находится в полной гармонии с собой





— Какая у вас сейчас главная мечта?







— Вы знаете, я сейчас нахожусь в той точке развития, о которой я лет 10–15 назад даже не мечтал, то есть то, что у меня сейчас происходит, за гранью всего, о чем я вообще мог себе позволить грезить. И, конечно, я хочу еще больше. При этом я не хочу быть старухой у разбитого корыта, которая пожелала вдруг быть владычицей морской, я в адеквате полном и прекрасно понимаю, на что способен и куда мне нужно идти.







Наверное, самое большое из желаний — быть счастливым человеком, который занимается любимым делом и кайфует, принимает решения, которые ему хочется, не зависит от обстоятельств и делает только то, что приносит удовольствие. А что мне будет приносить удовольствие через два года, я не знаю. Может быть, я решу, что мне телек надоел, я вообще не хочу вести никакую передачу и устал, потому что телевидение — это очень сложный технический и физический процесс, о котором зрители даже не подозревают.





Возможно, я уйду за кадр, буду большим телевизионным продюсером, первые шаги в этом направлении уже сделаны. Может, я посвящу себя своему бренду одежды, который мы сейчас активно развиваем: пытаемся сделать все, чтобы он из моего хобби, на которое я просто трачу деньги, превратился в бизнес, который хотя бы себя окупает. Меня это безумно увлекает, это очень интересно, классно видеть, как твои идеи материализуются, их кто-то реально носит и кайфует от этого. Может быть, я на Бали перееду и буду жить там, попивая кокосовый сок. Самое главное — это счастье, правда. Любовь и гармония внутри.









— Можете оценить стиль девушек в российских городах?







— Я не люблю вопрос этот, потому что, если лет 10–15 каждый регион реально очень отличался от какого-то другого, сейчас в каждом городе есть одни и те же магазины, торговые точки и все то, что есть в другом, просто немножко разный уровень жизни, это, правда, пока видно достаточно часто. Но в целом есть уже некий усредненный стиль, и при этом я бы не хотел говорить, что в регионах все выглядят хуже, чем в Москве, наоборот.





Это в Москве небольшая тусовка, которая старается выглядеть как-то круто, а вокруг живут те, кому вообще наплевать. Что они делают в Москве — непонятно. В регионах то же самое: есть и суперкрутые модницы, которые, возможно, хотят уехать и покорять другой город, сами знаете какой, а возможно, где родились, там и пригодились, и я ценю эти решения. Я не за то, чтобы все ломились в Москву самовыражаться, очень часто в своем городе можно найти крутые площадки и сделать классный продукт.







— Хорошо. Тогда оцените меня?







Образ нашего журналиста Рогова устроил





— Я считаю, что вы могли бы постараться, готовясь к интервью. На платье катышки (я их, честное слово, даже не заметила! — Прим. ред.). Хотя, в принципе, платье добротное, катышков не так много, еще пару раз наденете. Ботинки чистые, колготки правильные, волосы вроде бы чистые, но вчерашние. Пока еще нормальные. Если ваша цель была просто прийти в комфортном и взять интервью, вы это выполнили. Если задачи меня удивлять не было, вообще ради бога, супер, это Европа, все так ходят, еще косуху или пальто сверху. Честно говоря, мне нравится, когда вот так приходят на интервью, чем в 15 брошках и коктейльном платье. Я считаю, что все окей. Вы меня этим подкупили.







— А с нашими девчонками общаетесь? Консультируете кого-то? С Клюкиной той же (Дарьей, победительницей проекта «Холостяк» из Екатеринбурга. — Прим. ред.)?







— С Дашей, кстати, мы дружим. Конечно, мы не ходим по ресторанам, но приятельствуем, и у нас даже общий агент, который уже занимается Дашей и сейчас параллельно начинает заниматься какими-то моими проектами.







Даша суперприкольная девчонка, она мне очень нравится, я вообще не понимаю, почему в ее сторону такое большое количество негатива и хейта, почему люди пишут столько странных непонятных вещей [про нее], потому что я ее знаю как супермилую, трогательную, воспитанную и невероятную девочку. Единственная проблема Даши, возможно, в том, что люди не понимают, что полезного она делает. Мы вот буквально сейчас с ними разговаривали, и я говорю: «Даш, тебе нужно придумать что-то полезное, что ты будешь делать для людей». У меня моя социальная миссия — людей делать красивыми, научить их чему-то и так далее.





Я думаю, что Даша сама сейчас в поиске и придумывает что-то социально значимое и социально-полезное, о чем она может говорить. А вот эта проблема Даши с заиканием [уже сейчас] показывает другим девчонкам и мальчишкам, у которых есть такая же проблема, что они тоже могут стать звездами и добиться успеха, даже имея проблему с речью. Она над этим работает, не позволяет проблеме довлеть над ней, опустить руки и перестать двигаться вперед, и она классно это делает. Она должна сейчас обрести свою социальную значимость, и ей цены не будет, она та, за кем пойдет миллион девчонок, который ее не хейтит.





— А про Дашин стиль что скажете?







— Даша в поиске. У нее есть два амплуа: Даша секси в платье и Даша в маскулинном стиле — в бомберах объёмных и так далее. Я тоже в поиске. Я обожаю тех, кто в поиске и ищет не закостенелый стайл девочки с хвостиком и с бантиком.













