Бестолковые пешеходы: 5 видов поведения на дороге, которые всех бесят

О безграмотном и безответственном поведении водителей на дороге в обществе говорится постоянно, пишет об этом и НГС, в частности в своей регулярной рубрике «Я паркуюсь как чудак». А вот к безрассудному поведению пешеходов общество относится как-то снисходительно, жалея и подсмеиваясь над ними. Однако некоторые поступки прямоходящих могут привести к аварийным ситуациям, где пострадают другие люди, не говоря уже о смерти самого пешехода. Вместе с экспертом по дорожной безопасности мы составили рейтинг 5 самых опасных видов поведения на дороге, являющихся верным путем к смерти.





Сначала немного официальных данных от новосибирской ГИБДД. Самыми распространенными причинами аварий с пешеходами являются переход дороги в неустановленном месте, несоблюдение требований безопасности при движении по обочине в темное время суток, переход дороги без учета погодных условий, переход на красный свет (особенно в нетрезвом состоянии).





«При движении по обочине, как известно, пешеходы должны иметь светоотражающие элементы в одежде вне населенных пунктов в темное время. К сожалению, особенно взрослые очень редко имеют при себе такие элементы. Переход дороги без учета условий — пешеход во время гололеда может не учитывать, что длина тормозного пути значительно увеличивается и водитель может потерять управление при резком торможении», — объясняет особенности причин госинспектор отделения пропаганды ГИБДД по Новосибирской области Евгения Табатчикова.





Итак, какие же привычки грозят пешеходам смертью и раздражают других участников движения.





Неконтролируемый переход дороги по светофору





Переходить дорогу на зеленый свет, не глядя по сторонам

Комментирует Виктор Жигулин, руководитель «Центра высшего водительского мастерства». «Даже если горит зеленый сигнал светофора, в любом случае посмотри по сторонам, потом переходи. Может же у водителя что-то произойти — задумался, отказали тормоза и прочее, много нюансов может быть. Поэтому, прежде чем переходить на зеленый свет, предварительно посмотри по сторонам. Многие не смотрят по сторонам».











Капюшон сужает поле зрения





Ходить в капюшоне и наушниках

«Пешеход в капюшоне — это опасный человек. Он даже по сторонам глянул, но он не видит сторону, что там творится, он только впереди себя видит, и все. Наушники, да еще в капюшоне если, — он ничего не слышит и не видит. Он поглощен своей картинкой, которую слышит у себя. Достаточно много таких среди молодежи, но и не только молодых, но и достаточно взрослых людей».





Относиться к водителям, что они всегда всем должны

«Вот сейчас межсезонье, лед в некоторых местах. Водитель хотел бы остановиться, но поздно начал тормозить, а под колесами лед. А пешеход идет и еще отворачивается — "он обязан остановиться". Но он не может справиться с автомобилем, пешеходы это забывают. Мы всегда всем на занятиях говорим: "Запомните: на дороге вам никто ничего не должен". Пешеход не соображает, мало ли что там случилось, сердечный приступ у водителя».









Многие не доходят до перехода





Ломануться бегом через дорогу в неположенном месте

«"Да подумаешь, я не дошел до перехода 15–20 метров. Я еще успею бегом перебежать". Ногу может подвернуть, поскользнуться, — все может произойти. Он посмотрел — с одной стороны машина идет: "Кажется, успею перебежать", — но не обратил внимания с другой стороны на автомобиль, который приблизился уже. Выскакивает — и под другой автомобиль попадает».





Ходить по самому краю обочины или тротуара

«Он идет по обочине или тротуару, особенно по бордюру когда — может с бордюра соскочить, нога подвернется. О чем-то он задумался, немножко в сторону его уведет. Или нетрезвый, качнуло его. А водитель думает: "Человек идет себе, ну и идет". Подальше от таких пешеходов водители должны держаться».









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Ходить в наушниках и капюшоне

Относиться к водителям, что они всем должны

Перебегать дорогу вне перехода

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