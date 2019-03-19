Бестолковые пешеходы: 5 видов поведения на дороге, которые всех бесят
Как поскорее убить себя — безрассудные и опасные привычки пешеходов Новосибирска
О безграмотном и безответственном поведении водителей на дороге в обществе говорится постоянно, пишет об этом и НГС, в частности в своей регулярной рубрике «Я паркуюсь как чудак». А вот к безрассудному поведению пешеходов общество относится как-то снисходительно, жалея и подсмеиваясь над ними. Однако некоторые поступки прямоходящих могут привести к аварийным ситуациям, где пострадают другие люди, не говоря уже о смерти самого пешехода. Вместе с экспертом по дорожной безопасности мы составили рейтинг 5 самых опасных видов поведения на дороге, являющихся верным путем к смерти.
Сначала немного официальных данных от новосибирской ГИБДД. Самыми распространенными причинами аварий с пешеходами являются переход дороги в неустановленном месте, несоблюдение требований безопасности при движении по обочине в темное время суток, переход дороги без учета погодных условий, переход на красный свет (особенно в нетрезвом состоянии).
«При движении по обочине, как известно, пешеходы должны иметь светоотражающие элементы в одежде вне населенных пунктов в темное время. К сожалению, особенно взрослые очень редко имеют при себе такие элементы. Переход дороги без учета условий — пешеход во время гололеда может не учитывать, что длина тормозного пути значительно увеличивается и водитель может потерять управление при резком торможении», — объясняет особенности причин госинспектор отделения пропаганды ГИБДД по Новосибирской области Евгения Табатчикова.
Итак, какие же привычки грозят пешеходам смертью и раздражают других участников движения.
Переходить дорогу на зеленый свет, не глядя по сторонам
Комментирует Виктор Жигулин, руководитель «Центра высшего водительского мастерства». «Даже если горит зеленый сигнал светофора, в любом случае посмотри по сторонам, потом переходи. Может же у водителя что-то произойти — задумался, отказали тормоза и прочее, много нюансов может быть. Поэтому, прежде чем переходить на зеленый свет, предварительно посмотри по сторонам. Многие не смотрят по сторонам».
Ходить в капюшоне и наушниках
«Пешеход в капюшоне — это опасный человек. Он даже по сторонам глянул, но он не видит сторону, что там творится, он только впереди себя видит, и все. Наушники, да еще в капюшоне если, — он ничего не слышит и не видит. Он поглощен своей картинкой, которую слышит у себя. Достаточно много таких среди молодежи, но и не только молодых, но и достаточно взрослых людей».
Относиться к водителям, что они всегда всем должны
«Вот сейчас межсезонье, лед в некоторых местах. Водитель хотел бы остановиться, но поздно начал тормозить, а под колесами лед. А пешеход идет и еще отворачивается — "он обязан остановиться". Но он не может справиться с автомобилем, пешеходы это забывают. Мы всегда всем на занятиях говорим: "Запомните: на дороге вам никто ничего не должен". Пешеход не соображает, мало ли что там случилось, сердечный приступ у водителя».
Ломануться бегом через дорогу в неположенном месте
«"Да подумаешь, я не дошел до перехода 15–20 метров. Я еще успею бегом перебежать". Ногу может подвернуть, поскользнуться, — все может произойти. Он посмотрел — с одной стороны машина идет: "Кажется, успею перебежать", — но не обратил внимания с другой стороны на автомобиль, который приблизился уже. Выскакивает — и под другой автомобиль попадает».
Ходить по самому краю обочины или тротуара
«Он идет по обочине или тротуару, особенно по бордюру когда — может с бордюра соскочить, нога подвернется. О чем-то он задумался, немножко в сторону его уведет. Или нетрезвый, качнуло его. А водитель думает: "Человек идет себе, ну и идет". Подальше от таких пешеходов водители должны держаться».
Какое поведение наиболее опасно?
- Не контролировать машины на светофоре
- Ходить в наушниках и капюшоне
- Относиться к водителям, что они всем должны
- Перебегать дорогу вне перехода
- Ходить по краю обочины или тротуара
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Дмитрий Косенко
Фото Александра Ощепкова