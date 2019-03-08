Девушка месяца: блондинка Таня ездит на чёрном кроссовере и поддерживает тело в тонусе

Прекрасная Татьяна нашла для себя идеальный кроссовер 4WD, катается по ночам и прокачивает фигуру

Татьяна, 32 года, окончила Сибирскую академию государственной службы по специальности «юриспруденция». Работает руководителем клиентского отдела в частной компании, увлекается чтением и занятиями спортом. Ездит на полноприводном 2-литровом кроссовере Nissan Qashgai.











После продажи предыдущего автомобиля Nissan Murano я очень хотела купить Mazda 6, но, посмотрев пару вариантов, поняла, что седан не хочу — как ездить по нашим дорогам и бесконечно заснеженным дворам?













Чисто случайно мимо проезжал Qashgai, с виду компактный кроссовер. Я зашла на объявления по продаже, выбрала, договорились с продавцом о встрече. Через три часа после внешнего осмотра и осмотра автомобиля на СТО Nissan Qashgai был куплен!















Автомобилем владею 2 года, абсолютно неприхотливый в обслуживании, бензина ест очень мало по сравнению с предыдущим авто. За 2 года вождения в нем менялись только масло и катушки зажигания, в целом машина постоянных вложений не требует.













Кожаный салон, очень удобные ортопедические кресла, ездили на «Кашкае» не раз в другой город — спина не устаёт.













Для меня этот автомобиль очень компактный и юркий, он ни разу не подвёл на трассе. И по мне, чтобы на нём застрять или сесть — нужно очень постараться.













Мой стаж 12 лет, желание водить пришло как-то само собой, как сейчас помню. Теорию сдала с первого раза, а вот с вождением пришлось немного помучиться — то скоростной режим превышу, то пристегнуться забуду.













В свободное время изучаю английский язык, читаю книги, также не забываю про поддержание тела в тонусе. 3 раза в неделю занимаюсь спортом дома, так как в тренажёрных залах в то время, когда я могу их посещать, ходит очень много народу и долго приходится ждать свободный тренажер.















Стиль вождения предпочитаю спокойный для Новосибирска. По городу езжу часто, в особенности люблю прокатиться по ночным улицам под любимую музыку, и главное — машин немного.













Что хочу сказать про город Новосибирск: на улицах, как всегда, весной без изменений. Горы снега и, как первые подснежники, появляются ямы. Я бы сказала ямища!















Сталкиваясь на дороге с хамами, главное — не обращать внимания и пропустить их с милой улыбкой на лице.















Мне кажется, в наше время реакция у мужчин на девушку за рулем абсолютно обычная, большинство парней всегда помогут, да и девушки не отказывают в помощи.















На прошлом автомобиле «Мурано» я села в сугроб, мимо проходили мужчины, одетые в форму, военнослужащие. Без разговоров подошли ко мне и начали враскачку толкать — и вот я снова на дороге!





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