Двойная доза милоты: белые медвежата впервые вышли из берлоги в зоопарке

Двойняшки выходят из берлоги погулять вместе с медведицей Гердой

Две недели назад Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило сообщил, что у белых медведей Герды и Кая родилась двойня. Старшие дети Шилка и Ростик выходили на прогулки в конце февраля, но новорожденных двойняшек пока еще никому не удавалось сфотографировать. В зоопарке тщательно стерегут покой мамы Герды и медвежат — вокруг вольера натянули ленту, а охрана просит не подходить близко к ограждению. Фотограф НГС провёл несколько часов в засаде, чтобы хотя бы издалека снять первые робкие шаги новорожденных медвежат — они уже вовсю резвятся и познают мир.







«Ну, мам, ещё 5 минуточек, и я встану!» — кажется, это слышат не только наши мамы





В конце прошлого года пара белых медведей Кай и Герда в третий раз стали родителями — два медвежонка появились на свет ещё 11 декабря. Двойня у белых медведиц рождается нечасто — выкормить двух детёнышей и уберечь от всех опасностей в дикой природе довольно сложно. Даже в условиях зоопарка медведице довольно сложно, и главное здесь — спокойствие матери. О рождении двойни в зоопарке объявили, когда малышам исполнилось уже 2 месяца, — они подросли и открыли глаза.





Медвежата начали выходить на прогулки в марте





Посмотреть на медвежат вблизи пока не выйдет — вокруг их вольера натянута лента, а охранники отгоняют всех любопытных. Герда ещё в феврале выходила из берлоги подышать и размяться, но медвежат никому не удавалась увидеть. К марту они подросли, осмелели и теперь играют перед входом в свой дом.





Двойняшки не дают Герде ни минуты покоя





Шустрые дети готовы залезть Герде на шею, стоит ей только прилечь. Правда, ловкости и проворности малышам ещё не хватает, и все попытки заканчиваются одинаково — медвежонок кубарем летит с мамы.





Медвежата много играют, но пока побаиваются отходить от мамы Герды





Оп! И неуклюжий младенец уже внизу.





Первые самостоятельные шаги медвежонка без мамы





Один из медвежат так осмелел на весеннем воздухе, что решил гулять без мамы. Характер медвежат заметен уже сейчас: один мишутка явно растёт любителем приключений — он уже не боится отходить от Герды и с интересом обследует свои владения за пределами берлоги.





Вокруг столько всего интересного! Пока что медвежата играют со снегом, а когда они подрастут, им подарят игрушки





Ветеринары пока не осматривали малышей и не знают, какого они пола. Первенец Кая и Герды — девочка Шилка — родилась 11 декабря 2013 года. Спустя 2 года, 7 декабря 2015 года, на свет появился медвежонок Ростик. С Ростиком вышел небольшой конфуз — в зоопарке новорожденного приняли за девочку и только в апреле поняли, что в этот раз Герда родила мальчика. Кто же родился в этот раз, в зоопарке расскажут не раньше, чем через пару недель. А как вы думаете, на кого больше похожи медвежата — на мальчиков или девочек?





Кто расшалился? Срочно делай кусь!





Вдвоём однозначно веселее — можно играть не только с мамой, но и друг с другом.





Самое безопасное место — у мамы под брюхом





Двойняшки пока размером со среднюю собаку. Совсем скоро они начнут стремительно расти и учиться новому — в бассейн нальют воды, и Герде предстоит научить детей плавать и нырять. Пока они ещё жмутся к маме и быстро уходят обратно в берлогу.





Вчера зоопарк опубликовал видео с первой прогулки малышей. Зоологи рассказали, что семейство белых медведей чувствует себя хорошо, и попросили новосибирцев набраться терпения — совсем скоро ограждения снимут, и посмотреть на двойняшек сможет каждый желающий.