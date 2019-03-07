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Двойная доза милоты: белые медвежата впервые вышли из берлоги в зоопарке

Новорожденные кувыркаются, задирают друг друга и обнимают маму — эксклюзивный фоторепортаж НГС

Двойняшки выходят из берлоги погулять вместе с медведицей Гердой
Двойняшки выходят из берлоги погулять вместе с медведицей Гердой

Две недели назад Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило сообщил, что у белых медведей Герды и Кая родилась двойня. Старшие дети Шилка и Ростик выходили на прогулки в конце февраля, но новорожденных двойняшек пока еще никому не удавалось сфотографировать. В зоопарке тщательно стерегут покой мамы Герды и медвежат — вокруг вольера натянули ленту, а охрана просит не подходить близко к ограждению. Фотограф НГС провёл несколько часов в засаде, чтобы хотя бы издалека снять первые робкие шаги новорожденных медвежат — они уже вовсю резвятся и познают мир.


«Ну, мам, ещё 5 минуточек, и я встану!» — кажется, это слышат не только наши мамы
«Ну, мам, ещё 5 минуточек, и я встану!» — кажется, это слышат не только наши мамы


В конце прошлого года пара белых медведей Кай и Герда в третий раз стали родителями — два медвежонка появились на свет ещё 11 декабря. Двойня у белых медведиц рождается нечасто — выкормить двух детёнышей и уберечь от всех опасностей в дикой природе довольно сложно. Даже в условиях зоопарка медведице довольно сложно, и главное здесь — спокойствие матери. О рождении двойни в зоопарке объявили, когда малышам исполнилось уже 2 месяца, — они подросли и открыли глаза.


Медвежата начали выходить на прогулки в марте
Медвежата начали выходить на прогулки в марте


Посмотреть на медвежат вблизи пока не выйдет — вокруг их вольера натянута лента, а охранники отгоняют всех любопытных. Герда ещё в феврале выходила из берлоги подышать и размяться, но медвежат никому не удавалась увидеть. К марту они подросли, осмелели и теперь играют перед входом в свой дом.


Двойняшки не дают Герде ни минуты покоя
Двойняшки не дают Герде ни минуты покоя


Шустрые дети готовы залезть Герде на шею, стоит ей только прилечь. Правда, ловкости и проворности малышам ещё не хватает, и все попытки заканчиваются одинаково — медвежонок кубарем летит с мамы.


Медвежата много играют, но пока побаиваются отходить от мамы Герды
Медвежата много играют, но пока побаиваются отходить от мамы Герды


Оп! И неуклюжий младенец уже внизу.


Первые самостоятельные шаги медвежонка без мамы
Первые самостоятельные шаги медвежонка без мамы


Один из медвежат так осмелел на весеннем воздухе, что решил гулять без мамы. Характер медвежат заметен уже сейчас: один мишутка явно растёт любителем приключений — он уже не боится отходить от Герды и с интересом обследует свои владения за пределами берлоги.


Вокруг столько всего интересного! Пока что медвежата играют со снегом, а когда они подрастут, им подарят игрушки
Вокруг столько всего интересного! Пока что медвежата играют со снегом, а когда они подрастут, им подарят игрушки


Ветеринары пока не осматривали малышей и не знают, какого они пола. Первенец Кая и Герды — девочка Шилка — родилась 11 декабря 2013 года. Спустя 2 года, 7 декабря 2015 года, на свет появился медвежонок Ростик. С Ростиком вышел небольшой конфуз — в зоопарке новорожденного приняли за девочку и только в апреле поняли, что в этот раз Герда родила мальчика. Кто же родился в этот раз, в зоопарке расскажут не раньше, чем через пару недель. А как вы думаете, на кого больше похожи медвежата — на мальчиков или девочек?


Кто расшалился? Срочно делай кусь!
Кто расшалился? Срочно делай кусь!


Вдвоём однозначно веселее — можно играть не только с мамой, но и друг с другом.


Самое безопасное место — у мамы под брюхом
Самое безопасное место — у мамы под брюхом


Двойняшки пока размером со среднюю собаку. Совсем скоро они начнут стремительно расти и учиться новому — в бассейн нальют воды, и Герде предстоит научить детей плавать и нырять. Пока они ещё жмутся к маме и быстро уходят обратно в берлогу.


Вчера зоопарк опубликовал видео с первой прогулки малышей. Зоологи рассказали, что семейство белых медведей чувствует себя хорошо, и попросили новосибирцев набраться терпения — совсем скоро ограждения снимут, и посмотреть на двойняшек сможет каждый желающий.

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