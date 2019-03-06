«Урон будет катастрофический»: Госдума запретила хостелы

Когда проект документа подпишет президент, хостелы в квартирах домов окажутся вне закона





6 марта депутаты Госдумы единогласно приняли в третьем чтении законопроект против размещения хостелов в жилых домах. Документ вносит поправку в Жилищный кодекс, и жилые помещения в многоквартирных домах использовать для предоставления гостиничных услуг и (или) услуг по временному проживанию будет нельзя. Корреспондент НГС выяснила у руководителей новосибирских хостелов, почему на них так ополчилась власть и как они будут работать после полного запрета на их бизнес.







Споры вокруг законопроекта шли с 2015 года. Первоначально документ создавали для борьбы с теневым бизнесом, нелегальными ночлежками и притонами, но в итоге под раздачу попали и «малые средства размещения» — то есть любые комнаты и квартиры, которые на время снимают, например, туристы в курортных городах.







Законопроект, который Госдума за сутки единогласно приняла сначала во втором, а потом и в третьем чтении, вносит важную поправку в Жилищный кодекс:





размещать временных жильцов в квартирах теперь нельзя. По оценке Минэкономразвития, потери малого бизнеса могут достигать 4 миллиардов рублей.







В Новосибирске значительная часть хостелов ютятся либо в цоколях жилых домов, либо на нежилых этажах, либо в отдельно стоящих нежилых зданиях. Те, кто открыто работает в жилой части домов, разговаривают неохотно — их мнение мало что уже изменит, уверены они.







Чтобы не беспокоить жителей домов, многие хостелы размещают в их нежилой части, но и это грозит штрафами





Илья Владимирович, управляющий хостелом «Площадь Кирова»: «С одной стороны, закон верный: много хостелов, которые даже хостелами назвать нельзя, и по закону их закрыть не могут. Но, с другой стороны, есть же, наверное, какие-то другие рычаги воздействия, а не так, чтобы бить по всем.







Сначала сделали закон, что в нежилых помещениях нельзя хостел иметь. У моего знакомого нежилое помещение в цоколе, у него отдельный вход есть, всё есть. Он сейчас говорит: хорошо, что я помещение не перевёл в статус жилого, работал полулегально. Теперь закон, что в жилых помещениях нельзя. Один кодекс Жилищный, другой — Административный, они друг другу противоречат. Получается, что хостелы вообще иметь нельзя.







У нас вообще здание общежития бывшее. А что такое хостел в переводе на русский язык? Общежитие и есть. Сейчас люди хотят менять статус, жильцы хотят, чтобы стоимость подросла, поменять статус с общежития на многоквартирный дом. Как мне с ними быть, ругаться? Или вместе идти это согласовывать?







Многие хостелы, по сути, — обычная квартира с гостиной и кухней, общежития





Что будет, когда рекламу нельзя будет размещать? Очень многие закроются. Обманывать будут. Уже сейчас очень много рекламы хостелов пропало из 2ГИС. Будут создавать свои группы, ассоциации. Дадут [добро] одному хостелу — под ним будет 25. У нас забиты места — мы клиентов перенаправляем сейчас бесплатно, а будет платно.







Что делать с уже существующими хостелами? Закрывать или дать возможность доработать и привести документы в порядок — логически должно быть так. Но какой они порядок хотят?







Это вопрос, скорее, политический. Есть кто-то, кто это продавливает. В Алтайском крае, например, хостелы — альтернатива гостиницам. В Новосибирске это тоже гостиницам может быть выгодно. Либо корпорациям. Но из закона непонятно, кому это выгодно, потому что одно противоречит другому. Если они скажут: имейте статус гостиницы, тогда можете открываться, — тогда будет понятно».







Почему за несколько лет обсуждения законопроекта депутаты не прислушались ни к мнению бизнеса, ни к мнению правительства РФ, руководители хостелов не понимают





Евгений Ковалёв, управляющий хостелом «Кропоткинский»: «Это обидно, конечно. Я понимаю, наказывали бы тех, кто не соблюдает правила. Приходят люди пьяные, у них там драки, разборки. Мы работаем уже 7 лет, жильцы дома нас знают. Нас не слышно, не видно. Даже если люди приходят в нетрезвом виде, мы сразу прощаемся: ребята, это не для вас — у нас общие зоны, снимите себе за 1,5–2 тысячи комнату, пейте и гуляйте. Мы принимаем граждан только с российскими паспортами, у нас элитный дом.







На самом деле хостел — тяжёлый труд, но великих денег тут нет. У нас квартира ещё и в аренде, в квартире мы разместили хостел. Хозяин квартиры знает, у нас вопросов не возникало: изначально разговор был, что мы снимаем квартиру для людей, которые приезжают для повышения квалификации. Из "Пятёрочки" у нас были люди, из Абакана, Красноярска, Минусинска. Они приезжают, им нужно дешёвое койко-место, и директора договариваются.







Обычный посетитель хостела в Новосибирске — не интурист, а житель другого региона, который приехал сюда работать или недорого отдохнуть на несколько дней





Конечно, отелям [такой закон] в плюс. Но у людей денег нет. К нам приезжают таксисты из Кемерово и Новокузнецка, из деревень. Приезжают, неделю работают, а потом везут в семьи эти деньги. С чего он сможет снимать за 1,5, за 2, за 3 тысячи?







План действий только один — надо будет куда-то переезжать. Сейчас даже если куда-то съезжать, искать помещение, чтобы оно было в нежилом фонде, то это, во-первых, какие затраты нужны? Для тебя его никто оборудовать не будет, а если будет, то это очень дорого».







Вывести квартиру из жилого фонда и не нарушать закон сейчас почти невозможно





Виктор Вязовых, уполномоченный по защите прав предпринимателей в НСО: «Дискуссия ведётся не сегодня и не вчера, мнение и малого, и всякого бизнеса было озвучено не раз. Бизнес пытался донести свою позицию до депутатов, более того, Правительство РФ поначалу тоже не придерживалось такого жёсткого отношения к решению вопроса, были попытки каким-то образом его смягчить.





На мой взгляд, в очередной раз его никто не послушал, и депутаты приняли решение, не обращая внимания на мнение бизнеса, что в принципе печально.







В Новосибирске перевести жилое помещение в нежилое практически невозможно. Сегодня сложилась такая практика, что мэрия требует 100-процентного согласия жильцов дома [на это]. Несколько компаний, которые занимались такими процедурами, у нас просто закрылись. Это проблема неосуществимая. Придёт молодёжный чемпионат мира [по хоккею], и в Новосибирске гостям будут предложены либо дорогущие гостиницы, либо съём частного жилья, от которого нет ни налогов и доходов в бюджет, ни прозрачности, ни культуры обслуживания — ничего.







[Сколько в итоге потеряет бюджет,] трудно сказать. Можно просто поделить на 100 и получится какая-то часть, но я думаю, что это всё равно будет неверно. У нас не настолько туристический город, как Москва, Санкт-Петербург или курортные города: для них урон будет катастрофический.







Я бы не обвинял один бизнес в проблемах другого. Можно всякие строить догадки. Бизнес живёт в условиях конкуренции, интересы разных групп могут быть порой противоречивыми. Если у кого-то в бизнесе становится хуже, этот интерес может перетечь в другую область, но строить на этом политику нельзя».

