Валентин Тиунов: «Не всё хорошо в Датском королевстве»

25 февраля мэрия опубликовала проект постановления о создании в городе специальной комиссии, которая должна разработать механизмы по эффективному использованию городской земли. Речь идёт об участках, на которых находятся нежилые недострои, а главными функциями комиссии, по документу, будут «рассмотрение материалов <…> об объектах незавершённого строительства» и собственно «выработка механизмов повышения эффективности использования земельных участков». Чем на самом деле будет заниматься новая структура и насколько тяжела в городе ситуация с нежилыми долгостроями, объяснил директор девелоперской компании «Система» Валентин Тиунов.

У мэрии при выделении участка формально два интереса: получение арендной платы, пока объект не построен, и налоговая база, когда он построен. С одной стороны, может, и здорово, что что-то строится 20 лет: арендная плата постепенно повышается. С другой стороны, раз в мэрии озадачились созданием комиссии, значит, не всё хорошо в Датском королевстве. Видимо, по каким-то участкам есть проблемы, и они связаны как раз с арендными платежами.



Полномочия городских властей очень ограниченны, возможности влиять на частных застройщиков при реализации их частных проектов у них нет.

Если объект строится в соответствии со всеми нормами и регламентами, прекратить его строительство невозможно.

Если его регистрируют как объект незавершённого строительства, у мэрии просто нет законной возможности отказать в продлении разрешения или выдаче нового.



Если участок не был освоен, как договаривались, мэрия может не продлить договор аренды. Например, на площади Кондратюка пытались так сделать: прекратить аренду, чтобы застройщик тихо собрал свои вещички и скрылся в каком-то направлении. Но застройщик смог зарегистрировать право собственности на не завершённый строительством объект. Зато на улице Орджоникидзе застройщику это сделать не удалось, и мэрия смогла вернуть участок городу — сейчас там сквер.

