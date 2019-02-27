Валентин Тиунов: «Не всё хорошо в Датском королевстве»

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Мэрия решила заняться пустырями, но дело не в благоустройстве города
25 февраля мэрия опубликовала проект постановления о создании в городе специальной комиссии, которая должна разработать механизмы по эффективному использованию городской земли. Речь идёт об участках, на которых находятся нежилые недострои, а главными функциями комиссии, по документу, будут «рассмотрение материалов <…> об объектах незавершённого строительства» и собственно «выработка механизмов повышения эффективности использования земельных участков». Чем на самом деле будет заниматься новая структура и насколько тяжела в городе ситуация с нежилыми долгостроями, объяснил директор девелоперской компании «Система» Валентин Тиунов.
У мэрии при выделении участка формально два интереса: получение арендной платы, пока объект не построен, и налоговая база, когда он построен. С одной стороны, может, и здорово, что что-то строится 20 лет: арендная плата постепенно повышается. С другой стороны, раз в мэрии озадачились созданием комиссии, значит, не всё хорошо в Датском королевстве. Видимо, по каким-то участкам есть проблемы, и они связаны как раз с арендными платежами.
Полномочия городских властей очень ограниченны, возможности влиять на частных застройщиков при реализации их частных проектов у них нет.
Если объект строится в соответствии со всеми нормами и регламентами, прекратить его строительство невозможно.
Если его регистрируют как объект незавершённого строительства, у мэрии просто нет законной возможности отказать в продлении разрешения или выдаче нового.
Если участок не был освоен, как договаривались, мэрия может не продлить договор аренды. Например, на площади Кондратюка пытались так сделать: прекратить аренду, чтобы застройщик тихо собрал свои вещички и скрылся в каком-то направлении. Но застройщик смог зарегистрировать право собственности на не завершённый строительством объект. Зато на улице Орджоникидзе застройщику это сделать не удалось, и мэрия смогла вернуть участок городу — сейчас там сквер.
Единственный вариант действий для властей — мониторить ситуацию. На основе мониторинга можно делать выводы, показывать его результаты заинтересованным сторонам. Это поможет получить более ясную картину по проблемным объектам и выяснить причины их проблемности.
Застройщик может испытывать экономические сложности, значит, арендная плата поступать не будет — соответственно, надо принимать какие-то меры.
Это может быть банкротство, например.
С жилыми домами ситуация другая. Во-первых, строительство жилья связано с федеральным законом, и контролируют его региональные власти. Во-вторых, мониторинг таких площадок ведётся уже достаточно давно, и представление о ситуации и у мэрии, и у минстроя, в том числе федерального, есть.
При этом проблема неэстетичности пустырей — далеко не первого порядка. Да, она есть, но сейчас не в числе важных. Гораздо важнее сбор платежей за аренду участков, проблемы с долгостроями, которые выплёскиваются на улицы. Есть, например, долгострой на площади Трубникова: он кому-то мешает? Не сильно. Особенно если платежи за него регулярно поступают в городской бюджет.
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Валентин Тиунов, директор ГК «Система»
Фото Густаво Зырянова
Эх, а когда комиссию по мониторингу эффективности работы городских чиновников сделают? Я вот давно хочу узнать результаты деятельности этих дармоедов