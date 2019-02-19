Ух ты, Lexus UX: самый дешёвый кроссовер Lexus — его можно купить вместо RAV4





Вот и добрался до российского рынка самый компактный и доступный кроссовер марки Lexus под названием UX — возможно, когда-нибудь в народе он получит прозвище «Ух». К сожалению, автомобиль оказался не таким уже дешёвым и «вылез» из 2 миллионов рублей, поэтому «народным» «Лексусом» он вряд ли станет. UX — это типичный городской паркетник с умеренным клиренсом, передним приводом и небольшими размерами. Он стильный, современный и качественный. Подробнее о плюсах и минусах машины — в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.







Сначала ознакомимся с основными параметрами Lexus UX (предоставлен официальным дилером «Восток моторс»):













Конечно, всех интересует, насколько UX компактен, ведь фото не полностью передают его размеры. Представьте себе паркетник Mercedes GLA, а если такого не видели, то чуть заниженный Nissan Qashqai. Вот и получите новый Lexus.















Да, его особенность — небольшая высота, чуть ли не с обычный хетчбэк (1520 мм). 16-сантиметровый клиренс тоже не способствует высоте. На этом фото можно сравнить UX и другой кроссовер — NX, который ранее был самым компактным во внедорожной линейке марки.















Зато дизайн UX еще более свеж и еще более остр, нежели у своих собратьев по бренду. Светодиодные ходовые огни молнией пронзают фары.













Щекастый бампер подпирают огромные вертикальные жабры. Ну и конечно, радиаторная решетка-«борода», куда же без нее на «Лексусе».













Рубленый внедорожный облик боковины подчеркивается прямоугольными несимметричными арками. По аркам и кромкам дверей пущена черная пластиковая защита.















Задняя оптика по последней моде соединена перемычкой. Бампер высоко поднят и некрасиво обнажает глушитель с обычной трубой, которую можно было как-то поинтересней оформить.





А теперь проследуем в салон автомобиля:









В глаза бросается отсутствие всякого там хрома и глянца. Но и без них интерьер «Лексуса» выглядит стильно и премиально.















Качественные мягкие пластики, передняя панель в коже, немного вставок титанового оттенка. Собрано идеально, тактильные ощущения от салона на высоте.















Кожаный руль с обогревом порадовал своим толстым ободом и удобным хватом. Он регулируется по высоте и вылету с помощью электропривода.















Блок климата с большими клавишами в ряд прост и понятен. Ряд с кнопками подогрева расположился чуть ниже.















Большой монитор на передней панели вместил в себя аналоговые часы и довольно маленький экранчик мультимедиа. «Лексусовская» графика особым изяществом не отличается, но работает все исправно.















Управляем мультимедийной системой по-прежнему при помощи неудобного тачпада на центральном тоннеле. На ходу попадать в пункты меню не так просто.















Зато акустика Mark Levinson радует насыщенностью звучания и возможностью регулировки в широком диапазоне.















Сиденья из мягкой и приятной кожи снабжены электроприводом и регулировкой поясничного подпора. В них сразу комфортно и чувствуется необходимая боковая поддержка.















Посадка на задний диван тоже хороша, места здесь отформованы. Запас пространства над головой — 3 пальца.















В распоряжении пассажиров подлокотник, дефлекторы обдува и пара разъемов USB. Подогрева сидений нет. И пластик на задних дверях жесткий — недоработочка.















Багажник имеет дверь с электроприводом, крючки, две ниши и большой органайзер в подполе. Запасного колеса нет. Объем 272 литра — негусто, конечно.















150-сильный атмосферный двигатель UX, работающий в паре с вариатором, поначалу неохотно откликается на педаль газа, а затем на 3,5 тысячи оборотов дает толчок под зад. Это стандартный режим движения Normal — педаль туговатая и ватная.















При переходе в режим Sport отклик становится живее, но без толчка никак не обойдешься. Автомобиль сначала подвисает в разгоне, будто задохнулся, а уж потом выстреливает.















В целом динамика UX достаточна и для города, и для шоссе: сотню автомобиль берет за 9,2 секунды. Надо только приноровиться к особенностям акселератора.















Легкий на парковке руль с набором скорости становится информативней, кроссовер легко и понятно перестраивается, твердо держит курс. Но, может быть, чуть-чуть не хватает усилия в самом начале поворота баранки.















В резких поворотах оптимальное реактивное действие на руле не мешает маневрированию и не заставляет вас совершать лишние действия, чтобы вернуться на прямой курс.













С включенной системой стабилизации (TRC) автомобиль вообще предельно склонен к прямолинейной езде. TRC срабатывает даже немного преждевременно, не давая развивать в дуге слишком высокую, по мнению машины, скорость.















С отключением TRC задняя ось начинает предсказуемо гулять, но передние колеса по-прежнему аккуратно заныривают в поворот, демонстрируя хороший предел по сносу оси.















Ветер и звук мотора в салоне UX не будут вас донимать, а вот шум, пропускаемый арками, довольно ощутим. Вы будете слышать лужи и даже цокот шипов по асфальту на малой скорости.















Чем действительно хорош UX, так это подвеской. Мелкая рябь отсеивается полностью, а на больших ухабах энергоемкость позволяет мчаться с приличной скоростью. Подвеска работает практический бесшумно и ударные воздействия на плохой дороге вы ощущаете только как тщательно сглаженные подрагивания кузова.















Стоит автомобиль в минимальной комплектации 2 316 000 рублей. У него есть светодиодная оптика, мультимедиа, круиз, система Start/Stop, климат-контроль. Наша машина в комплектации DISCOVER — с кожаным салоном, электроприводом сидений, камерой заднего вида — тянет уже на 2 849 000 рублей. Сложно сказать, что выберет конкретный потребитель, но это деньги, за которые можно взять более крупный Lexus NX. Он будет с таким же мотором, но оснащением послабее.







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