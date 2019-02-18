истории

«От звука машины мороженщиков меня аж передергивает»

Сибирячка переехала в Америку и рассказывает об их странностях: привычки жителей США сильно удивляют

Светлана Дмитриева с мужем Дэйвом, к которому она переехала в Америку
Светлана Дмитриева с мужем Дэйвом, к которому она переехала в Америку


НГС продолжает проект о новосибирцах, которые уехали жить в другие страны, под названием «Сибирь, до свидания!». Светлана Дмитриева два года назад переехала в Америку, в штат Луизиана, к мужу, с которым они познакомились в интернете. По её словам, самая обычная история. Журналист НГС узнал у Светланы, что она нашла в Америке необычного, почему официанты поторапливают посетителей покинуть заведение, правда ли, что они ходят в обуви по дому и босиком по улице и развлекаются в вуду-турах.


«Что это за зверь такой — Луизиана»


Я в Новосибирске отсутствовала по две-три недели в месяц, так как работала региональным представителем в немецкой компании и отвечала за Сибирь и Дальний Восток, поэтому интернет для меня — идеальное место общения! С будущим мужем мы не торопились, спокойно переписывались и созванивались, встречались два раза, и спустя полтора года я оформила визу невесты и уехала к нему.


Свадьба была в Лас-Вегасе
Свадьба была в Лас-Вегасе


Основной пакет документов я собрала ещё в России. Мы подали их на рассмотрение в конце января, а уже в июле я благополучно прошла собеседование на визу. После свадьбы оформили первую грин-карту на два года. Сроки у всех разные. Мне повезло — и с момента подачи до получения прошло всего три месяца, у некоторых процесс занимает один или два года. По стоимости это около 1200 долларов (около 80 тысяч рублей). Девушки прилетают сюда по обычным туристическим визам, выходят замуж и спокойно легализуются. На срок рассмотрения это не влияет.


Прилетела к мужу в Луизиану. Штат не самый популярный среди русскоговорящего населения в Америке. Не Калифорния или Флорида, не Нью-Йорк. Я смутно себе представляла, что это за зверь такой — Луизиана, а оказалось вполне прекрасное место с чудесным климатом. Зимой до 0 всего пару недель, летом припекает до +40. Снег был в прошлом году, но в этот день мы уехали в другой штат, теперь следующего снегопада три года ждать. 


Сибирячка мёрзнет зимой в Луизиане, даже когда на улице +1 и дети гуляют в футболках
Сибирячка мёрзнет зимой в Луизиане, даже когда на улице +1 и дети гуляют в футболках


Про зиму в Луизиане стоит уточнить, что мёрзну тут только я. Сегодня в 06:30 ехали на работу, за бортом +1, я утеплилась как могла, а дети ждут школьный автобус в футболках. Мне от их вида стало ещё холоднее. Если вдруг выпадет снег, что случается крайне редко, дети в школу не идут, а лепят снеговиков во дворах.


Просроченные запасы


Знание языка — основной камень преткновения. Для себя я поняла чётко: если хочешь комфортно жить в англоговорящей стране, то необходимо учить язык. Многие люди спокойно обходятся здесь без английского: я посещаю школу, где ребята из моей группы живут в США уже по 8–10 лет и разговаривают не очень хорошо. На мой вопрос: «Почему так?» — нашёлся простой ответ: «Живём в своём кругу и за его рамки особо не выходим». Им это просто не надо. Для меня знание языка важно: я хочу понимать окружающих людей, их шутки, настроение, смотреть фильмы в кинотеатрах и, наконец, воспринимать диалоги актёров, а не просто по картинкам догадываться.


Когда мне кажется, что язык я знаю достаточно хорошо, случаются забавные истории, которые показывают, что это всего лишь кажется. Спустя год жизни в США я поехала купить куриные крылышки с соусом для мужа. Подъехала к кафе Drive Thru, диктую в электронное табло: «Мне крылышки и кетчуп». В ответ слышу невнятную тарабарщину. Повторяю пожелание. Ответ прежний, непонятный. Не сдаюсь, повторяю ещё раз. Сзади выстраивается очередь.


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Подарок от мужа на 14 февраля #winosaur🦖#винозавр #oakalleyplantation#louisiana#russianinlouisiana за бортом уже жестко припекает #этолуизианадетка Одна из самых известных сахарных плантаций юга. Особенно прекрасна #аллея перед усадьбой ( я замучила фотографа))) несмотря на рабовладельческое прошлое, никакого негатива у места нет, наоборот даже! На улице +30 почти, на лице 30spf уже-вот это февраль, вот это я понимаю🤞🏻 джамбалайя, гамбо, этюфэ-если вы думаете, что я матерюсь, то вам ко мне в гости пора! это вкусные местные блюда с морепродуктами, крабовым мясом и прочей вкусняшкой🥙#неоднойкартошкойфриедины

Публикация от Svetlana Dmitrieva (@svetlana_young)


Пришлось ехать на выдачу заказов и на пальцах показывать, что надо. И тут снова продавец ввела меня в ступор: «Еча?». Я перед капитуляцией промямлила последнее слезливое «что-что?». Продавщица ткнула в кетчуп, я покивала радостно, а вот дома обнаружила, что кетчупа внутри нет. Кстати, про Drive Thru. Буквально это «проезд через», то есть американцы предпочитают покупать еду, кофе, забирать лекарства, не заходя в помещение совсем.


Добавлю личную боль — у американцев есть «буфетная», где я обнаружила склад банок готовых супов, томатной пасты и так далее, срок годности которых закончился ещё в 2010 году. Я всё выбросила одним махом, чем чуть не довела до приступа мужа. Оказывается, это «запасы на случай наводнения». А то, что если ты действительно съешь эти запасы, то наводнение будет последнее в списке расстройств, — это не аргумент. Затопления в Луизиане — не редкое явление, поэтому дома здесь без подвалов и хоронят людей в склепах.



«Медицина — тёмный лес»


Если сравнивать, то средний россиянин равен среднему американцу. Только в США зарплаты выше и, соответственно, всё дороже. Цены примерные на месяц: аренда апартаментов — 1500 долларов (около 100 тысяч рублей); еда (супермаркеты) — 700; рестораны (1 поход без алкоголя с чаевыми 20%) — 70; интернет и ТВ — 160; вода, электричество — 250; прибавляем страховку на авто (тоже ежемесячную) — 200. Любые расходы здесь в разы дороже, чем в России.


Для девушек напишу цены на услуги: маникюр у вьетнамцев (качество «обнять и плакать») стоит 55 долларов (около 3,7 тысячи рублей — чаевые 20% приветствуются), покрасить волосы — минимум 150 (около 10 тысяч рублей). И это не в шикарном салоне, а у самого обычного мастера в гараже, переделанном в простейший кабинет. Если результат вам ещё и понравится — считай, повезло! Недавно знакомая хотела сшить шторы на заказ, в магазине насчитали за два полотна 720 долларов и поставили срок исполнения заказа шесть недель. Просто подшить ткань! С четырёх сторон.


Светлану удивили запасы консервов, которые есть в буфетных у американцев, а муж был поражён, когда она всё выбросила, потому что это на случай наводнения
Светлану удивили запасы консервов, которые есть в буфетных у американцев, а муж был поражён, когда она всё выбросила, потому что это на случай наводнения


Медицина абсолютно тёмный лес — мне «посчастливилось» всего дважды побывать у врача: первый раз я сдавала анализ крови на пищевую аллергию, счета пришли на 2005 долларов (мы заплатили 268 с учётом одной из лучших страховок, остальное оплатила страховая компания). Второй раз врачу я отдала 100 долларов за то, что он понажимал мне на ячмень на глазу и выписал мазь. Роды нам обойдутся примерно в 5000 долларов, условия великолепные: отдельная палата, питание — и всё это стандарт. Кстати, о ведении беременности — в США совершенно другой подход: никаких строгих ограничений.


Штрафы тоже невесёлые: начинаются от 250 долларов (около 17 тысяч рублей) за проезд на красный свет, при превышении скорости могут ещё заставить взять дополнительные часы вождения. Может, поэтому никто в пробке не едет по двум полосам слева и справа для экстренных остановок.


Снежные люди из Сибири


О разнице в менталитетах. Разговоры о заработной плате не считаются странными — хорошим доходом в США принято гордиться, а не скрывать. Большинство окружающих при встрече взглядом улыбнутся, поприветствуют — это всего лишь самая обычная вежливость. Сделать кому-то комплимент — тоже не воспринимается как что-то странное.


Светлана говорит, что брендовые вещи в США стоят дешевле, чем в России, но в целом всё остальное дорогое 
Светлана говорит, что брендовые вещи в США стоят дешевле, чем в России, но в целом всё остальное дорогое 


Американцы более открыты к общению с незнакомыми людьми и не переживают по поводу мнения окружающих. В шлёпках и спортивном костюме в ресторан? Пожалуйста! При огромном выборе недорогой одежды никто не выпендривается. При этом вещи в разы дешевле, чем в России. Сумка Zac Zac Posen в США стоит 100 долларов (около 7 тысяч рублей), а на родине — 26 тысяч рублей.


Гаражи возле дома часто используют как комнату отдыха: ставят телевизор, бильярд, стульчики и отдыхают. Этого я до сих пор не понимаю. Зачем? Есть же задний двор, где вас никто не видит, — делай там что хочешь.


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Столько всего хочется написать, о стольком интересном поведать, но такааааая лень! Ну и ещё я взялась за составление нашего летнего маршрута-в Нск распишу каждый день🙈🙊🙉за неделю Дэйва надо окунуть в Сибирь с головой. Пока в плане: встреча со всеми сразу ( выжить бы🍷💃🏼🧡❤️думаю пиплс? Где сядем нашим тесным дружным тихим семейным кругом из 30ти человек, а?🧛🏻‍♀️🧟‍♀️🧛🏻‍♂️🧟‍♂️ баня дача+шашлык фотосессия (да,да, Советы принимаются-хочется ВАУ🌶🍌🍑, хотя кому не хочется видеть Вау после фотосессии?))) театр ( Лебединое, конечно, ударим классикой! есть кстати 1 билет на 19 июля с нами, мама отказалась, кто желает окультуриться?🍸🍹🍾🥂) Экскурсия по городу, может быть, вероятно, будет и зоопарк ( туда же можно с шампанским?) ЧТО Я МОГУ ЗАБЫТЬ? Что в Нск must see? Вот хотела коротенько написать, что #настроениелето - поэтому жёлтому и полосатому ДА! 💛💛💛а текст я попозже сваяю ( тот случай, когда радуешься, что ты ещё не блогер и можешь не постить в обязательном порядке #АтоОтпишутся )))) #коротеньконемойконек

Публикация от Svetlana Dmitrieva (@svetlana_young)


Я много путешествовала, поэтому стереотипов об американцах к моменту переезда не осталось. А вот у них про Сибирь есть. Сразу срабатывает ассоциация с водкой, морозом и далёким местом на Северном полюсе со снежным человеком. Про мороз абсолютно правы, тут не поспоришь. А про водку больше даже не у американцев, а у других национальностей! Например, знакомые бразильянки были уверены, что я с удовольствием разделю их любовь к коктейлям с водкой, и были крайне удивлены, что я её не пью.


Паспорт по почте


Об особенности быта и жизни. Вера в почту. Мне письмо с грин-картой положили просто в почтовый ящик. Паспорт прислали так же. А посылки любой ценности оставляются перед входом. Даже в дверь не звонят. В доме все ходят в обуви, а по улице дети бегают без, даже в холодную погоду.


В ресторане американцы не любят засиживаться: поели, оставили чаевые и дальше по делам. Мне кажется, официанты поторапливают иногда гостей слишком услужливым сервисом. Мол, что-то ещё желаете? Точно нет? У вас же стол пустой, может, повторить десерт? А, не хотите... И смотрят так пронзительно с вопросом в глазах, когда же стол освободим.


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Все салата доедены, горло сорвано, чешки стоптаны, просеко выпито, желания загаданы, новые штаны куплены (не, салаты тут не при чем))))) домой ехали в 6.30, сопровождаемые полицейскими ( не, просеко тут не при чем))))). Новый год наступил, каникулы длинною в 1 день закончились( увы и ах), елка будет убрана не в марте ( я буду тянуть до последнего, жду подарков и чудес, но максимум жить ей ещё неделю)))). В магазинах будто цунами прошло-ни свежих авокадо, ни цуккини, только безнадежно сморщившиеся круассаны пытались мне подмигивать.... у нас в #батонруж неожиданно холодно ( до -6😱), хочется под одеяло с коньяком ( но коньяк я не люблю, а одеяла отбираются одним взглядом новыми хозяевами года 🐶🐶))))) Вся лента усыпана фотками с Тая и елками) сыпьте дальше, я за вас всех очень сильно рада🤗

Публикация от Svetlana Dmitrieva (@svetlana_young)


Пенсионеры не сидят на месте: путешествуют, летают компаниями играть в казино, арендуют машину-дом и колесят по разным городам. Американцы украшают дома снаружи и внутри задолго до праздника, но сразу после всё убирают.


Я живу в городе Батон-Руж. Сам город ничем не привлекателен, обычный. А вот Новый Орлеан в часе езды — рай для туристов. Постоянный праздник жизни, парады Марди Гра, концерты мировых звёзд, джаз из каждого утюга, ну и алкоголь 24 на 7 в любом месте города абсолютно легален. Нереальная атмосфера.


Из еды здесь — устрицы по 0,5 доллара за штуку, блюда из аллигаторов, суп из черепах. Из развлечений — туры по вуду и вампирским местам, экскурсии по болотам на каяках, где ты встречаешь тех самых аллигаторов, которых кормят сосисками, черепах и прочую живность. Видя, как высоко аллигатор выпрыгивает из воды за едой, я руки за борт не высовывала на всякий случай. Мало ли.


Посмотреть эту публикацию в Instagram

#art#mood#italy когда поймала #типичнаяиталия во #frenchquarter#neworleans и как накрыло резко #счастье#безфильтра Люблю #НовыйОрлеан -тут и Франция, и Испания, и Португалия, и Италия -жгучая смесь! Поток туристов вливает в город такой драйв (бухлишко, которое можно пить везде, тоже вливает, конечно же)))). Когда-нибудь я организую сюда туры-вампиры, болота, вуду, креольская кухня, история, рабство, бесконечный джаз-все для нас! Что приходит на ум, когда читаете про Новый Орлеан?(если вообще что-то приходит)))). Что было бы интересно самим посмотреть? Может крокодила попробовать? Или местное пиво? Устрицы на гриле с дор блю? Делитесь идеями!🙏🏻

Публикация от Svetlana Dmitrieva (@svetlana_young)


Страшные мороженщики


Не нравится только реакция организма на влажность — до сих пор не могу привыкнуть, что дышать на улице днём невыносимо. Понимаю любовь местных к кондиционерам, льду и короткой «зиме». И ещё будете смеяться — терпеть не могу машину мороженщиков, меня аж передергивает от этих звуков. Но тут виной американские фильмы ужасов.


Американцы складируют и хранят всю кухонную утварь, диваны, старые потёртые кресла, вещи. Соседи недавно выбросили телевизор кнопочный, без пульта. Зачем нам в доме четыре одинаковых миксера, три кофеварки и два чайника — для меня загадка. А сколько вещей мужа я отдала на донейшен — не сосчитать.



Скучаю по семье и друзьям! Но это подталкивает к поискам новых возможностей встреч. Сейчас не так быстро получить визу в США (хотя тут как кому повезёт, опять же есть Казахстан, Грузия, Польша, например, где этот процесс гораздо быстрее), поэтому с близкими мы встречаемся в Европе. Есть ещё безвизовые Мексика и Доминикана поближе к нам. Иногда меня накрывает — и я еду в магазин за российскими продуктами, они есть в каждом городе. Творог, пряники, квас, икра кабачковая. Но случается это раз в год.


Конкретных планов нет на данный момент. Но если обстоятельства сложатся и мы примем решение переехать куда-либо, то почему бы и — да!

Прочтений: 1130

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (2)2
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено