«От звука машины мороженщиков меня аж передергивает»

Светлана Дмитриева с мужем Дэйвом, к которому она переехала в Америку





НГС продолжает проект о новосибирцах, которые уехали жить в другие страны, под названием «Сибирь, до свидания!». Светлана Дмитриева два года назад переехала в Америку, в штат Луизиана, к мужу, с которым они познакомились в интернете. По её словам, самая обычная история. Журналист НГС узнал у Светланы, что она нашла в Америке необычного, почему официанты поторапливают посетителей покинуть заведение, правда ли, что они ходят в обуви по дому и босиком по улице и развлекаются в вуду-турах.





«Что это за зверь такой — Луизиана»





Я в Новосибирске отсутствовала по две-три недели в месяц, так как работала региональным представителем в немецкой компании и отвечала за Сибирь и Дальний Восток, поэтому интернет для меня — идеальное место общения! С будущим мужем мы не торопились, спокойно переписывались и созванивались, встречались два раза, и спустя полтора года я оформила визу невесты и уехала к нему.





Свадьба была в Лас-Вегасе





Основной пакет документов я собрала ещё в России. Мы подали их на рассмотрение в конце января, а уже в июле я благополучно прошла собеседование на визу. После свадьбы оформили первую грин-карту на два года. Сроки у всех разные. Мне повезло — и с момента подачи до получения прошло всего три месяца, у некоторых процесс занимает один или два года. По стоимости это около 1200 долларов (около 80 тысяч рублей). Девушки прилетают сюда по обычным туристическим визам, выходят замуж и спокойно легализуются. На срок рассмотрения это не влияет.





Прилетела к мужу в Луизиану. Штат не самый популярный среди русскоговорящего населения в Америке. Не Калифорния или Флорида, не Нью-Йорк. Я смутно себе представляла, что это за зверь такой — Луизиана, а оказалось вполне прекрасное место с чудесным климатом. Зимой до 0 всего пару недель, летом припекает до +40. Снег был в прошлом году, но в этот день мы уехали в другой штат, теперь следующего снегопада три года ждать.





Сибирячка мёрзнет зимой в Луизиане, даже когда на улице +1 и дети гуляют в футболках





Про зиму в Луизиане стоит уточнить, что мёрзну тут только я. Сегодня в 06:30 ехали на работу, за бортом +1, я утеплилась как могла, а дети ждут школьный автобус в футболках. Мне от их вида стало ещё холоднее. Если вдруг выпадет снег, что случается крайне редко, дети в школу не идут, а лепят снеговиков во дворах.





Просроченные запасы





Знание языка — основной камень преткновения. Для себя я поняла чётко: если хочешь комфортно жить в англоговорящей стране, то необходимо учить язык. Многие люди спокойно обходятся здесь без английского: я посещаю школу, где ребята из моей группы живут в США уже по 8–10 лет и разговаривают не очень хорошо. На мой вопрос: «Почему так?» — нашёлся простой ответ: «Живём в своём кругу и за его рамки особо не выходим». Им это просто не надо. Для меня знание языка важно: я хочу понимать окружающих людей, их шутки, настроение, смотреть фильмы в кинотеатрах и, наконец, воспринимать диалоги актёров, а не просто по картинкам догадываться.





Когда мне кажется, что язык я знаю достаточно хорошо, случаются забавные истории, которые показывают, что это всего лишь кажется. Спустя год жизни в США я поехала купить куриные крылышки с соусом для мужа. Подъехала к кафе Drive Thru, диктую в электронное табло: «Мне крылышки и кетчуп». В ответ слышу невнятную тарабарщину. Повторяю пожелание. Ответ прежний, непонятный. Не сдаюсь, повторяю ещё раз. Сзади выстраивается очередь.









Пришлось ехать на выдачу заказов и на пальцах показывать, что надо. И тут снова продавец ввела меня в ступор: «Еча?». Я перед капитуляцией промямлила последнее слезливое «что-что?». Продавщица ткнула в кетчуп, я покивала радостно, а вот дома обнаружила, что кетчупа внутри нет. Кстати, про Drive Thru. Буквально это «проезд через», то есть американцы предпочитают покупать еду, кофе, забирать лекарства, не заходя в помещение совсем.





Добавлю личную боль — у американцев есть «буфетная», где я обнаружила склад банок готовых супов, томатной пасты и так далее, срок годности которых закончился ещё в 2010 году. Я всё выбросила одним махом, чем чуть не довела до приступа мужа. Оказывается, это «запасы на случай наводнения». А то, что если ты действительно съешь эти запасы, то наводнение будет последнее в списке расстройств, — это не аргумент. Затопления в Луизиане — не редкое явление, поэтому дома здесь без подвалов и хоронят людей в склепах.









«Медицина — тёмный лес»





Если сравнивать, то средний россиянин равен среднему американцу. Только в США зарплаты выше и, соответственно, всё дороже. Цены примерные на месяц: аренда апартаментов — 1500 долларов (около 100 тысяч рублей); еда (супермаркеты) — 700; рестораны (1 поход без алкоголя с чаевыми 20%) — 70; интернет и ТВ — 160; вода, электричество — 250; прибавляем страховку на авто (тоже ежемесячную) — 200. Любые расходы здесь в разы дороже, чем в России.





Для девушек напишу цены на услуги: маникюр у вьетнамцев (качество «обнять и плакать») стоит 55 долларов (около 3,7 тысячи рублей — чаевые 20% приветствуются), покрасить волосы — минимум 150 (около 10 тысяч рублей). И это не в шикарном салоне, а у самого обычного мастера в гараже, переделанном в простейший кабинет. Если результат вам ещё и понравится — считай, повезло! Недавно знакомая хотела сшить шторы на заказ, в магазине насчитали за два полотна 720 долларов и поставили срок исполнения заказа шесть недель. Просто подшить ткань! С четырёх сторон.





Светлану удивили запасы консервов, которые есть в буфетных у американцев, а муж был поражён, когда она всё выбросила, потому что это на случай наводнения





Медицина абсолютно тёмный лес — мне «посчастливилось» всего дважды побывать у врача: первый раз я сдавала анализ крови на пищевую аллергию, счета пришли на 2005 долларов (мы заплатили 268 с учётом одной из лучших страховок, остальное оплатила страховая компания). Второй раз врачу я отдала 100 долларов за то, что он понажимал мне на ячмень на глазу и выписал мазь. Роды нам обойдутся примерно в 5000 долларов, условия великолепные: отдельная палата, питание — и всё это стандарт. Кстати, о ведении беременности — в США совершенно другой подход: никаких строгих ограничений.





Штрафы тоже невесёлые: начинаются от 250 долларов (около 17 тысяч рублей) за проезд на красный свет, при превышении скорости могут ещё заставить взять дополнительные часы вождения. Может, поэтому никто в пробке не едет по двум полосам слева и справа для экстренных остановок.





Снежные люди из Сибири





О разнице в менталитетах. Разговоры о заработной плате не считаются странными — хорошим доходом в США принято гордиться, а не скрывать. Большинство окружающих при встрече взглядом улыбнутся, поприветствуют — это всего лишь самая обычная вежливость. Сделать кому-то комплимент — тоже не воспринимается как что-то странное.





Светлана говорит, что брендовые вещи в США стоят дешевле, чем в России, но в целом всё остальное дорогое





Американцы более открыты к общению с незнакомыми людьми и не переживают по поводу мнения окружающих. В шлёпках и спортивном костюме в ресторан? Пожалуйста! При огромном выборе недорогой одежды никто не выпендривается. При этом вещи в разы дешевле, чем в России. Сумка Zac Zac Posen в США стоит 100 долларов (около 7 тысяч рублей), а на родине — 26 тысяч рублей.





Гаражи возле дома часто используют как комнату отдыха: ставят телевизор, бильярд, стульчики и отдыхают. Этого я до сих пор не понимаю. Зачем? Есть же задний двор, где вас никто не видит, — делай там что хочешь.









Я много путешествовала, поэтому стереотипов об американцах к моменту переезда не осталось. А вот у них про Сибирь есть. Сразу срабатывает ассоциация с водкой, морозом и далёким местом на Северном полюсе со снежным человеком. Про мороз абсолютно правы, тут не поспоришь. А про водку больше даже не у американцев, а у других национальностей! Например, знакомые бразильянки были уверены, что я с удовольствием разделю их любовь к коктейлям с водкой, и были крайне удивлены, что я её не пью.





Паспорт по почте





Об особенности быта и жизни. Вера в почту. Мне письмо с грин-картой положили просто в почтовый ящик. Паспорт прислали так же. А посылки любой ценности оставляются перед входом. Даже в дверь не звонят. В доме все ходят в обуви, а по улице дети бегают без, даже в холодную погоду.





В ресторане американцы не любят засиживаться: поели, оставили чаевые и дальше по делам. Мне кажется, официанты поторапливают иногда гостей слишком услужливым сервисом. Мол, что-то ещё желаете? Точно нет? У вас же стол пустой, может, повторить десерт? А, не хотите... И смотрят так пронзительно с вопросом в глазах, когда же стол освободим.









Пенсионеры не сидят на месте: путешествуют, летают компаниями играть в казино, арендуют машину-дом и колесят по разным городам. Американцы украшают дома снаружи и внутри задолго до праздника, но сразу после всё убирают.







Я живу в городе Батон-Руж. Сам город ничем не привлекателен, обычный. А вот Новый Орлеан в часе езды — рай для туристов. Постоянный праздник жизни, парады Марди Гра, концерты мировых звёзд, джаз из каждого утюга, ну и алкоголь 24 на 7 в любом месте города абсолютно легален. Нереальная атмосфера.





Из еды здесь — устрицы по 0,5 доллара за штуку, блюда из аллигаторов, суп из черепах. Из развлечений — туры по вуду и вампирским местам, экскурсии по болотам на каяках, где ты встречаешь тех самых аллигаторов, которых кормят сосисками, черепах и прочую живность. Видя, как высоко аллигатор выпрыгивает из воды за едой, я руки за борт не высовывала на всякий случай. Мало ли.









Страшные мороженщики





Не нравится только реакция организма на влажность — до сих пор не могу привыкнуть, что дышать на улице днём невыносимо. Понимаю любовь местных к кондиционерам, льду и короткой «зиме». И ещё будете смеяться — терпеть не могу машину мороженщиков, меня аж передергивает от этих звуков. Но тут виной американские фильмы ужасов.





Американцы складируют и хранят всю кухонную утварь, диваны, старые потёртые кресла, вещи. Соседи недавно выбросили телевизор кнопочный, без пульта. Зачем нам в доме четыре одинаковых миксера, три кофеварки и два чайника — для меня загадка. А сколько вещей мужа я отдала на донейшен — не сосчитать.









Скучаю по семье и друзьям! Но это подталкивает к поискам новых возможностей встреч. Сейчас не так быстро получить визу в США (хотя тут как кому повезёт, опять же есть Казахстан, Грузия, Польша, например, где этот процесс гораздо быстрее), поэтому с близкими мы встречаемся в Европе. Есть ещё безвизовые Мексика и Доминикана поближе к нам. Иногда меня накрывает — и я еду в магазин за российскими продуктами, они есть в каждом городе. Творог, пряники, квас, икра кабачковая. Но случается это раз в год.





Конкретных планов нет на данный момент. Но если обстоятельства сложатся и мы примем решение переехать куда-либо, то почему бы и — да!