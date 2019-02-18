ПДД для бывалых: как ездить, когда разметка исчезла под снегом

Невидимость разметки трактуется многими водителями как право нарушать, но ПДД на самом деле хитрее и учитывают эту ситуацию

Опытный водитель помнит значения сигналов светофора, но правила помельче стираются из его памяти очень быстро. В нашем разделе «ПДД для бывалых» мы сосредоточимся на часто забываемых пунктах, нарушение которых бывает крайне неприятно и опасно. Если же вы уверены в себе, можете сразу начинать с небольшого теста в конце статьи.

В России с разметкой беда, а зимой на эту беду ложится толстый слой снега или слякоти, который весной сходит вместе с разметкой. Что интересно, ПДД не относят эту ситуацию к форс-мажорам и считают, что водители могут ездить и без разметки.



Так, пункт 9.1 ПДД предписывает водителям развивать глазомер. Ниже дана его точная формулировка, но если вкратце, то встречную сторону дороги и количество полос нужно определять самостоятельно, то есть на глазок.

ПДД, пункт 9.1. Количество полос движения для безрельсовых транспортных средств определяется разметкой и (или) знаками 5.15.1, 5.15.2, 5.15.7, 5.15.8, а если их нет, то самими водителями с учетом ширины проезжей части, габаритов транспортных средств и необходимых интервалов между ними. При этом стороной, предназначенной для встречного движения на дорогах с двусторонним движением без разделительной полосы, считается половина ширины проезжей части, расположенная слева, не считая местных уширений проезжей части.

Сплошной осевой линии на дороге не видно, но выезжать на встречную полосу чревато Фото: Артем Краснов

У принципа «на глазок» есть неприятные следствия. Например, выезд на встречную полосу запрещён на двухсторонних дорогах с четырьмя и более полосами. Если разметку видно, посчитать полосы сможет и ребёнок (тем более в центре будет двойная сплошная). А если нет? Тогда пункт 9.1 предлагает нам полагаться на собственные оценки и не избавляет от ответственности, если они разошлись с реальностью.



Проблема здесь не только в точности глазомера, но и в свободных стандартах на ширину полос. Например, на крупных магистралях она составляет 3,5–3,75 метра, но в отдельных случаях может уменьшаться до 3 метров. Правило здесь простое: если идущую в правом ряду машину можно опередить без выезда на встречку, лучше на неё и не выезжать.

Классика жанра: в широченную правую полосу без труда входят две легковушки: её ширина более пяти метров. Это сделано ради грузовиков, которые поворачивают в этом месте Фото: Артем Краснов

В России, где, помимо асфальтовых дорог, полно грунтовых (в том числе в новых микрорайонах), не нужно забывать, что дороги без покрытия по умолчанию считаются второстепенными относительно асфальтовых (пункт 1.2 ПДД). А когда все дороги под снегом? Правила учли и это: пункт 13.13 обязывает водителя считать, что он находится на второстепенной дороге, если тип покрытия определить невозможно, а знаков приоритета нет. Спорные аварии такого рода случаются.

К заснеженной дороге нужно относиться уважительно: это ролик наглядно показывает почему. Видео: влад запольный/YouТube.com

Другой проблемой является езда по заснеженным дорогам, где о наличии разметки знают местные водители, но не знают приезжие. Если конфигурация полос сложна, это порождает конфликты. Бывает, у дороги четыре полосы, но при невидимой разметке бок о бок входят 6–8 машин, потому что стандартные полосы в России довольно широкие. И когда начинается сужение дороги, возникает повод для драк, потому что неясно, кто именно и почему должен уступать.



Разбор подобных аварий всегда запутан и зависит от конкретных обстоятельств. Видно ли разметку хотя бы фрагментами? Кто из водителей не соблюдал боковой интервал? Кто двигался, а кто стоял? У кого была помеха справа? Лучший совет на этот случай — уступи, даже если прав. Дай дорогу дураку.

Пример стоп-линии, которую то ли видно, то ли нет. Но ГИБДД и суды вполне могут счесть, что у водителя была возможность заметить «огрызок» линии Фото: Артем Краснов

С развитием камер фото- и видеофиксации отдельной проблемой стала невидимая стоп-линия. Формально её должен дублировать знак «Стоп-линия», расположенный с ней вровень. Если его нет и разметки действительно не видно, появляется повод отменить постановление. К сожалению, бывают пограничные ситуации, когда разметку видно плохо, а знак закрыт, например автобусом. Отчасти помогает вот что: стоп-линию (разметку 1.12) рисуют не более чем за 5 метров от светофоров на стойке и не более чем за 20 метров от подвесных (ГОСТ Р 52289–2004) — выдерживайте эти расстояния, если подозреваете, что на перекрёстке может быть стоп-линия.

И последнее: помимо ситуаций, когда разметку не видно совсем, бывает, её видно очень плохо. Из-за руля она почти неразличима, но на обработанных фотографиях, которые изучит суд, она вполне может проявиться. Подобные случаи часто трактуют против водителей, поэтому имейте в виду: если разметку видно хотя бы фрагментами, лучше её учитывать.



А чтобы было веселее, предлагаем пройти небольшой тест.

Можно ли на этой дороге обогнать другой автомобиль? Да, потому что двойной сплошной не видно

Да, если не было знака

Нет, потому что у дороги более четырех полос

Водитель помнит, что перед этим перекрёстком есть стоп-линия. Где ему остановиться, чтобы минимизировать вероятность штрафа с камер? Не менее чем за 20 метров до светофора

Не менее чем за 5 метров до светофора

Не менее чем за 5 метров до края проезжей части