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Без них не проживёшь: самые полезные опции в машине, которые стоят копейки

Регистратор, парктроник и подогрев сидений — сколько стоит поставить

Без них не проживёшь: самые полезные опции в машине, которые стоят копейки


Аналитики агентства «Автостат» опросили российских автовладельцев и выяснили, какие опции и функции они считают в автомобиле самыми полезными. В лидерах оказались подогрев лобового стекла и автозапуск. Мы решили расширить этот список дополнительными автоаксессуарами и предоставить возможность читателям НГС самим выбрать, что является наиболее полезным в Сибири. Подробнее — в обзоре НГС.АВТО. 


Агентство «Автостат» опросило водителей по всей России и выяснило, что самой полезной функцией они считают обогрев лобового стекла. Также в топ-5 вошли автозапуск, парктроник, дополнительные подушки безопасности и подогрев сидений. В конце списка разместились адаптивные фары и подогрев руля. Мы дополним этот список автоакссесуарами, узнаем, за сколько можно докупить на машину отсутствующие на ней опции, и предложим читателям выбрать самое полезное в суровых сибирских условиях. 



Электрообогрев лобового стекла

Действительно нужная функция, позволяющая быстро избавиться от льда и запотевания на стекле. Напрямую влияет на безопасность. Если у вас в автомобиле (или в вашей комплектации) обогрева нет, вы можете поискать стекло с такой функцией, но не факт, что на вашу модель оно выпускается. Стоимость будет достаточно высока: например, на Ford Focus II неоригинальный лобовик китайского производства обойдется в 15 тысяч рублей. Плюс еще надо смонтировать электропроводку и выключатель. 



Руль с обогревом на KIA Ceed
Руль с обогревом на KIA Ceed


Обогрев руля

Более относится к комфорту, чем к безопасности, тем не менее в холодной Сибири не помешает. Установка обогрева связана с перетяжкой руля, обойдется это в 15–20 тысяч рублей вместе с монтажом выключателя. Некоторые модели не позволяют проложить дополнительную линию питания в улитке рулевого колеса. 



Подогрев сидений

Функция влияет не только на комфорт, но и на здоровье водителя и пассажиров. Переохлаждение органов малого таза чревато различными заболеваниями. Поставить подогрев просто — достаточно купить специальные накидки для сидений. Обойдется это в 1–1,5 тысячи рублей за штуку. 



Видеорегистратор

Этот аксессуар позволяет разрешить ряд юридических проблем в случае аварии. Возможно, запись регистратора будет единственным доказательством вашей правоты. Смонтировать регистратор можно самому, запитать от прикуривателя. Стоят простейшие регистраторы 2,5 тысячи рублей.



Парктроник

Напрямую влияет на безопасность, сохранность вашего и чужих авто при парковке. Установить его тоже просто, можно даже самому. Необходимо приобрести комплект сонаров, врезать их в бамперы, проложить проводку. В Новосибирске недорогой комплект на 8 датчиков обойдется в 2–2,5 тысячи рублей. 



Круиз-контроль

Функция важна для людей, часто перемещающихся по трассам на большие расстояния. Позволяет задать нужную скорость движения и не заниматься манипуляциями педалью газа. Экономит топливо. Во многих автомобилях такая возможность заложена в блок управления двигателем во всех комплектациях, достаточно докупить ручку (кнопку) круиза и смонтировать её. Например, на Toyota Corolla 10-го поколения такая ручка китайского производства стоит около 700 рублей. 



Светодиодные фары на Mazda 6
Светодиодные фары на Mazda 6


Светодиодная оптика

Влияет на безопасность, лучше и дальше освещает дорогу, выглядит красиво и современно. Если у вас нет ничего светодиодного, можно ограничиться приобретением диодных дневных ходовых огней. Если запитать эти огни на линию зажигания, вам не придется каждый раз включать/выключать фары или туманки, огни будут загораться автоматически. Простой комплект таких огней стоит 1000 рублей, смонтировать можно самому при определенных познаниях электрики. 


А вот установить светодиодные фары — затея гораздо более затратная. Если опять же на свою модель вы найдете светодиодный вариант оптики. Например, на актуальный Ford Focus III две фары обойдутся в 40 тысяч рублей. 



Автозапуск

Незаменимая вещь в Сибири, хотя многие спасаются теплыми парковками, предпусковыми подогревателями или просто не прогревают авто. Автозапуск в нашем случае — это система, запускающая сам двигатель через определенные промежутки времени. Обычно автозапуск уже интегрирован в современные сигнализации. Например, популярная сейчас модель StarLine A93 с установкой обойдется в 14 тысяч рублей. 

Какая опция самая полезная?

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  • Электрообогрев лобового стекла
  • Обогрев руля
  • Подогрев сидений
  • Видеорегистратор
  • Парктроник
  • Круиз-контроль
  • Светодиодная оптика
  • Автозапуск
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Недавно в Новосибирск впервые официально привезли электрокар, который завелся при 30 градусах мороза, — его цена в базовой версии превышает 6 миллионов. 

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