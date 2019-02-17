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Авто
Я паркуюсь как чудак
Фоторепортаж

«Я паркуюсь как чудак»: BMW ООО — разогнать отсюда всех инвалидов

Черный джип BMW с номерами ООО перегородил доступ к инвалидным местам

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В новом, 111-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: стоянка внедорожников и полиции на инвалидных местах, парковка на автобусной остановке и преграда для мам с детьми по дороге в детский сад. 

Открывает выпуск черный внедорожник BMW c номерами ООО. «Поставил свое авто таким образом, что никто не смог даже высадить инвалидов, не говоря уже о том, что припарковаться на законном месте», — комментирует ситуацию наш читатель.

«На перекрёстке Нарымская — Плановая на тротуаре встали и загородили проход вот эти красавцы», — сообщает Светлана.

Еще одно авто на инвалидном месте. «Зорге, 47, детская поликлиника», — уточняет Семен.

Почему бы не встать на переходе.

«Пешеходная дорожка улицы Державина около гостиницы цирка. Каждый день вплотную стоят автомобили», — рассказывает читательница Светлана.

Пешеходная зона используется для стоянки машин.

«На тротуаре возле детского сада № 440 уже целую неделю стоит оплеванный "Ниссан". Утром и вечером дорога возле садика перегружена, машинам негде разъехаться. Мамам с детьми на санках приходится обходить этого "чудака", рискуя попасть под машину», — возмущена Анна.

«Во дворе улицы Тюленина, 28 машина припаркована на тротуаре. Была бы возможность, он бы и в подъезд на своем ведре заехал. А люди должны бочком обходить, хотя вокруг парковочных мест полным-полно. За ним припарковался такой-же быдло-водитель», — негодует Вячеслав.

«Заметил "инвалидов" на парковке в "МЕГЕ". Кругом полно мест было. Один "Яндекс.Такси", второй с эмблемой ВДВ», — делится наблюдениями Александр.

Еще занятые инвалидные места. 

Как уютно устроилась полицейская машина. 

«Остановка транспорта "Центральный рынок" на Крылова. Для пассажиров метровый кусочек оставили», — пишет читательница Татьяна.

Недавно в Новосибирск впервые официально привезли электрокар, который завелся при 30 градусах мороза, — его цена в базовой версии превышает 6 миллионов. 

Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Дмитрий Косенко
Фото читателей НГС

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