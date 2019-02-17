«Я паркуюсь как чудак»: BMW ООО — разогнать отсюда всех инвалидов

Мы обновили НГС
Если вы видите это сообщение, значит, вы попали в число тех, кому мы готовы показать новый НГС. Нам очень хочется, чтобы он был удобным для читателей. Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями!
В новом, 111-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: стоянка внедорожников и полиции на инвалидных местах, парковка на автобусной остановке и преграда для мам с детьми по дороге в детский сад.
Открывает выпуск черный внедорожник BMW c номерами ООО. «Поставил свое авто таким образом, что никто не смог даже высадить инвалидов, не говоря уже о том, что припарковаться на законном месте», — комментирует ситуацию наш читатель.
«На перекрёстке Нарымская — Плановая на тротуаре встали и загородили проход вот эти красавцы», — сообщает Светлана.
Еще одно авто на инвалидном месте. «Зорге, 47, детская поликлиника», — уточняет Семен.
Почему бы не встать на переходе.
«Пешеходная дорожка улицы Державина около гостиницы цирка. Каждый день вплотную стоят автомобили», — рассказывает читательница Светлана.
Пешеходная зона используется для стоянки машин.
«На тротуаре возле детского сада
«Во дворе улицы Тюленина, 28 машина припаркована на тротуаре. Была бы возможность, он бы и в подъезд на своем ведре заехал. А люди должны бочком обходить, хотя вокруг парковочных мест полным-полно. За ним припарковался такой-же быдло-водитель», — негодует Вячеслав.
«Заметил "инвалидов" на парковке в "МЕГЕ". Кругом полно мест было. Один "Яндекс.Такси", второй с эмблемой ВДВ», — делится наблюдениями Александр.
Еще занятые инвалидные места.
Как уютно устроилась полицейская машина.
«Остановка транспорта "Центральный рынок" на Крылова. Для пассажиров метровый кусочек оставили», — пишет читательница Татьяна.
Недавно в Новосибирск впервые официально привезли электрокар, который завелся при 30 градусах мороза, — его цена в базовой версии превышает 6 миллионов.
Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.
Дмитрий Косенко
Фото читателей НГС
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.
Круглосуточный телефон службы новостей +7 923 157 00 00