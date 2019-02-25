Маленький, но милый бизнес: сибиряк строит безумно дорогие кукольные домики и продает их за границу

Игорь Тартышев несколько лет занимается в Новосибирске созданием кукольных домиков в масштабе 1:12. Их заказывают в основном клиенты из центральной части России и из других стран. Такие дома популярны на Западе — их делают англичане, немцы и французы. Там они по традиции передаются из поколения в поколение — именно такой цели хочет добиться и Тартышев. Правда, чтобы заняться любимым делом, ему пришлось сменить несколько городов и много работ, а потом ещё четыре года готовиться к открытию своего бизнеса. Журналист НГС.БИЗНЕС узнала у него, с какими основными трудностями он сталкивался, зачем в мастерской они постоянно моют руки, почему он не просчитывал свой бизнес, как ему помогают в работе близкие и какие заказы коллекционеров его удивили.

Игорь Тартышев жил в разных городах и пробовал заниматься разными направлениями: он из города Нерюнгри (Якутия), учился на Украине в городе Херсоне, работал в Москве. По призванию — инженер. Уже на втором курсе ему хотелось что-то делать самому. «В студенчестве я болел такими идеями, как инженерная система "Умный дом". Первая задача, которую я себе поставил, — это разработать автомат по управлению освещением по хлопку, но не абы какой, который можно найти в журнале "Радиолюбитель", а свой — сложный и надёжный. Сделать его, протестировать и попробовать продать, но времени заниматься этим в полной мере не хватило. После института я перебрался в Москву и работал инженером-проектировщиком системы "Умный дом", а потом — на разных заводах», — вспоминает Игорь Тартышев.

Средний вес кукольных домиков — 25 килограммов Фото: Ольга Бурлакова

Тартышев работал на одном месте пару лет, ему становилось неинтересно, и он искал что-то новое. В какой-то момент он понял, что не хочет жить в Москве, потому что это слишком большой город и слишком заряженная энергетика. Он спонтанно выбрал на карте Новосибирск и вспомнил, что когда-то хотел здесь учиться.

«Я подумал, что город индустриальный, много заводов и я обязательно найду здесь работу. Но я был плохо осведомлён, потому что заводов здесь не так уж и много. Работал в разных местах — на заводе Чкалова, мебельных фабриках и так далее. И в один прекрасный момент понял, что опять хочу делать какие-то штуки. Мне в голову пришла старая идея, которая уже посещала меня, — макетирование, миниатюра. Мне хотелось делать здания. Четыре года у меня ушло до первой сборки — я копил деньги и собирал инструмент», — говорит Игорь.

Так выглядят заготовки домиков Игоря Фото: Ольга Бурлакова

В 2013 году он стал много читать по теме, потом вложил первые 50 тысяч в мелкое столярное оборудование специально для миниатюрщиков — циркулярная пила, фрезерный станок.

«Я думал, что смогу дома всем этим заниматься, но быстро обломался, потому что, просто имея дома ножовку или лобзик, трудно вырезать прямые детали и что-то из этого собрать. Лично для меня всё должно быть точно, и такие погрешности в миллиметр меня не устраивали категорически. Всё должно быть идеально. После двухмесячных развлечений дома с лобзиком и оборудованием я понял, что ничего не получилось: результат отвратительный и масса разочарований», — описывает первый этап Тартышев.

Цветы в миниатюре для обстановки домика Фото: Ольга Бурлакова

Игорь Тартышев понял, что ему нужно осваивать работу на ЧПУ-станках, чтобы всё было красиво и аккуратно. «На тот момент моей идеей заинтересовался мой друг, мы взяли кредит напополам и купили его. Я жил в маленькой однокомнатной квартире с девушкой. Этот станок мы притараканили домой, как и всё остальное оборудование. Хорошо, что мы жили на первом этаже и рядом соседей не было, я мог жужжать. Визг от него стоял огромный. Мы поделили нашу квартиру на две зоны — жилая и мастерская. Осваивал работу на станке и быстро понял, что дома этим заниматься нельзя: генеральная уборка после работы отнимала кучу времени и сил», — рассказывает Игорь. Тогда Игорь придумал новый план — уволился с работы и пошёл работать оператором ЧПУ-станка.

Сейчас подобный ЧПУ-станок стоит около 210 тысяч рублей, но этот достался Игорю недорого по счастливой случайности, как он говорит. Мастер его отремонтировал и покрасил Фото: Ольга Бурлакова

«Я уволился с работы, где был руководителем в рубашке, и пошёл работать рядовым оператором — и не одного станка, а сразу двух. Мне очень повезло с компанией: не только потому, что я получил огромный опыт, но и потому, что попал в мастерскую, где был сам по себе. Научился виртуозно работать на двух станках, как на пианино. Я работал с утра до ночи несколько лет. И всё это время после работы я занимался миниатюрой — строгал домики, моделировал, чертил», — вспоминает владелец бизнеса.

Он не ищет лёгких путей, поэтому сразу же первый свой дом делал сложным, чтобы понять, с какими трудностями придётся столкнуться. С кирпичной кладкой и освещением.

Сейчас компания Игоря называется «Домик в домике», но он планирует поменять название Фото: Ольга Бурлакова

«Мне все говорили: "Зачем ты так мучаешься, начни с простого!". Но я получил опыт. Я повторил копию модели, которую кто-то собирал на Западе. Он у нас называется "Оксфорд". У меня ушёл год на первый дом. Я это делал по вечерам вразвалочку. Он стоял у нас дома, я украшал его, но в итоге решили продать. Он уехал в Петербург: родители подарили его детям. Мы продали его по очень низкой цене, клиенты были в восторге. Года через полтора я поинтересовался, как он, жив ли он, выдерживает игру. Всё с ним хорошо», — замечает Игорь Тартышев. Спустя три года Тартышев понял, что опыта у него достаточно. В декабре 2017 года он ушёл работать на себя. Нашёл помещение 130 квадратов за 22 тысячи в месяц и арендовал его с ещё одним мастером пополам.

«Сначала было трудно по всем фронтам. Нужны были заказы, нужно было искать клиентов, заниматься пиаром. Как-то до осени дожили: заказы появлялись маленькие, их едва ли хватало заплатить за аренду и как-то прокормиться. К осени работа пошла, и мы воспряли. Как бизнес я это дело не просчитывал. Я иду наобум. Знаю, это неправильно. Многие меня критикуют и будут критиковать, но по моим примерным расчётам дело моё меня прокормит. И пока на хлеб с маслом хватает. Понятно, хочется большего, особенно доукомплектовать мастерскую. Я думаю, что всё получится», — радуется мастер. Игорь говорит, что если бы он с самого начала знал, какой придётся путь пройти, то не взялся бы: «Труд огромнейший. Это в изделии кажется всё просто и понятно, но всё это надо смоделировать, прочертить, вырезать, выкинуть в брак и снова вырезать — до тех пор, пока не получится. Я не представлял, что миниатюра такая сложная. Но когда я собираю домики, мне нравится на них смотреть. Это доставляет удовольствие. Мне вообще архитектура нравится. Я получаю эстетическое удовольствие и кайф от работы с деревом».

Первый дом, который сделал Игорь, сразу был сложным — с кирпичной кладкой и освещением Фото: Ольга Бурлакова

Только Тартышеву не нравится работа в режиме многозадачности: пока в мастерской строят один дом, он чертит другой и думает о третьем. Сейчас он распределил обязанности между своими близкими: ему помогает в мастерской мама и девушка. Игорь мечтает, что когда у него будет больше помощников, то он возьмёт на себя всю конструкторскую работу, а остальные обязанности распределит между сотрудниками. Сейчас один дом они могут построить в среднем за две недели. Работа, по словам бизнесмена, дорогая: сделать её дороже легко, а вот сделать её дешевле, как хочет клиент, сложнее. Поэтому не всё делается из дерева: ещё используется МДФ и фанера.

Процесс изготовления лестниц в мастерской Фото: Ольга Бурлакова

«Многие процессы в сборке домика просто необратимы: если, например, я не так припаял провода, не проверил и всё замуровал, а свет не горит, то уже всё. Это стресс. Мы очень щепетильно относимся к сборке, обязательно моем руки, 10 раз тряпочкой протираем. Я думаю, все миниатюрщики такие», — смеётся мастер. Средняя цена одного домика — 30 тысяч рублей. Самый дешёвый — 20 тысяч, самый дорогой, который они делали, — 60. «По желанию клиента легко можно сделать ещё сложнее и дороже. Такие домики на Западе стоят 50–60 тысяч без мебели», — уточняет Игорь. В основном такие дома заказывают родители для своих детей и коллекционеры. Последние, по словам Игоря, более требовательные.

Обои и прочие элементы интерьера выбирают клиенты Фото: Ольга Бурлакова

«Например, запомнился такой заказ. Девушка из Москвы в детстве жила в одном дворе, переехала оттуда и ностальгировала по нему. Она хотела воссоздать этот московский двор в миниатюре и отвела для этого целую комнату. Ей нужен был домик, "сталинка", в точности как в детстве — с потёртыми подъездами, побитыми окнами, обшарпанным подвалом», — поражается Тартышев. Игорь был удивлён задачам заказчика: нужно было разработать лестницы по фотографиям, как в сталинских домах, сделать покраску в подъезде в двух цветах. В каждой квартире должны были быть разные интерьеры. Сам дом должен был выглядеть так, как будто ему как минимум 50 лет.

Для Тартышева домики не являются игрушками