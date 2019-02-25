Маленький, но милый бизнес: сибиряк строит безумно дорогие кукольные домики и продает их за границу

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Игорь Тартышев разрабатывает свои модели домов и копирует работы западных мастеров, добавляя свои элементы
Игорь Тартышев несколько лет занимается в Новосибирске созданием кукольных домиков в масштабе 1:12. Их заказывают в основном клиенты из центральной части России и из других стран. Такие дома популярны на Западе — их делают англичане, немцы и французы. Там они по традиции передаются из поколения в поколение — именно такой цели хочет добиться и Тартышев. Правда, чтобы заняться любимым делом, ему пришлось сменить несколько городов и много работ, а потом ещё четыре года готовиться к открытию своего бизнеса. Журналист НГС.БИЗНЕС узнала у него, с какими основными трудностями он сталкивался, зачем в мастерской они постоянно моют руки, почему он не просчитывал свой бизнес, как ему помогают в работе близкие и какие заказы коллекционеров его удивили.
Игорь Тартышев жил в разных городах и пробовал заниматься разными направлениями: он из города Нерюнгри (Якутия), учился на Украине в городе Херсоне, работал в Москве. По призванию — инженер. Уже на втором курсе ему хотелось что-то делать самому.
«В студенчестве я болел такими идеями, как инженерная система "Умный дом". Первая задача, которую я себе поставил, — это разработать автомат по управлению освещением по хлопку, но не абы какой, который можно найти в журнале "Радиолюбитель", а свой — сложный и надёжный. Сделать его, протестировать и попробовать продать, но времени заниматься этим в полной мере не хватило. После института я перебрался в Москву и работал инженером-проектировщиком системы "Умный дом", а потом — на разных заводах», — вспоминает Игорь Тартышев.
Тартышев работал на одном месте пару лет, ему становилось неинтересно, и он искал что-то новое. В какой-то момент он понял, что не хочет жить в Москве, потому что это слишком большой город и слишком заряженная энергетика. Он спонтанно выбрал на карте Новосибирск и вспомнил, что когда-то хотел здесь учиться.
«Я подумал, что город индустриальный, много заводов и я обязательно найду здесь работу. Но я был плохо осведомлён, потому что заводов здесь не так уж и много. Работал в разных местах — на заводе Чкалова, мебельных фабриках и так далее. И в один прекрасный момент понял, что опять хочу делать какие-то штуки. Мне в голову пришла старая идея, которая уже посещала меня, — макетирование, миниатюра. Мне хотелось делать здания. Четыре года у меня ушло до первой сборки — я копил деньги и собирал инструмент», — говорит Игорь.
В 2013 году он стал много читать по теме, потом вложил первые 50 тысяч в мелкое столярное оборудование специально для миниатюрщиков — циркулярная пила, фрезерный станок.
«Я думал, что смогу дома всем этим заниматься, но быстро обломался, потому что, просто имея дома ножовку или лобзик, трудно вырезать прямые детали и что-то из этого собрать. Лично для меня всё должно быть точно, и такие погрешности в миллиметр меня не устраивали категорически. Всё должно быть идеально. После двухмесячных развлечений дома с лобзиком и оборудованием я понял, что ничего не получилось: результат отвратительный и масса разочарований», — описывает первый этап Тартышев.
Игорь Тартышев понял, что ему нужно осваивать работу на ЧПУ-станках, чтобы всё было красиво и аккуратно.
«На тот момент моей идеей заинтересовался мой друг, мы взяли кредит напополам и купили его. Я жил в маленькой однокомнатной квартире с девушкой. Этот станок мы притараканили домой, как и всё остальное оборудование. Хорошо, что мы жили на первом этаже и рядом соседей не было, я мог жужжать. Визг от него стоял огромный. Мы поделили нашу квартиру на две зоны — жилая и мастерская.
Осваивал работу на станке и быстро понял, что дома этим заниматься нельзя: генеральная уборка после работы отнимала кучу времени и сил», — рассказывает Игорь.
Тогда Игорь придумал новый план — уволился с работы и пошёл работать оператором ЧПУ-станка.
«Я уволился с работы, где был руководителем в рубашке, и пошёл работать рядовым оператором — и не одного станка, а сразу двух. Мне очень повезло с компанией: не только потому, что я получил огромный опыт, но и потому, что попал в мастерскую, где был сам по себе. Научился виртуозно работать на двух станках, как на пианино. Я работал с утра до ночи несколько лет. И всё это время после работы я занимался миниатюрой — строгал домики, моделировал, чертил», — вспоминает владелец бизнеса.
Он не ищет лёгких путей, поэтому сразу же первый свой дом делал сложным, чтобы понять, с какими трудностями придётся столкнуться. С кирпичной кладкой и освещением.
«Мне все говорили: "Зачем ты так мучаешься, начни с простого!". Но я получил опыт. Я повторил копию модели, которую кто-то собирал на Западе. Он у нас называется "Оксфорд". У меня ушёл год на первый дом. Я это делал по вечерам вразвалочку. Он стоял у нас дома, я украшал его, но в итоге решили продать. Он уехал в Петербург: родители подарили его детям. Мы продали его по очень низкой цене, клиенты были в восторге. Года через полтора я поинтересовался, как он, жив ли он, выдерживает игру. Всё с ним хорошо», — замечает Игорь Тартышев.
Спустя три года Тартышев понял, что опыта у него достаточно. В декабре 2017 года он ушёл работать на себя. Нашёл помещение 130 квадратов за 22 тысячи в месяц и арендовал его с ещё одним мастером пополам.
«Сначала было трудно по всем фронтам. Нужны были заказы, нужно было искать клиентов, заниматься пиаром. Как-то до осени дожили: заказы появлялись маленькие, их едва ли хватало заплатить за аренду и как-то прокормиться. К осени работа пошла, и мы воспряли. Как бизнес я это дело не просчитывал. Я иду наобум. Знаю, это неправильно. Многие меня критикуют и будут критиковать, но по моим примерным расчётам дело моё меня прокормит. И пока на хлеб с маслом хватает. Понятно, хочется большего, особенно доукомплектовать мастерскую. Я думаю, что всё получится», — радуется мастер.
Игорь говорит, что если бы он с самого начала знал, какой придётся путь пройти, то не взялся бы: «Труд огромнейший. Это в изделии кажется всё просто и понятно, но всё это надо смоделировать, прочертить, вырезать, выкинуть в брак и снова вырезать — до тех пор, пока не получится. Я не представлял, что миниатюра такая сложная. Но когда я собираю домики, мне нравится на них смотреть. Это доставляет удовольствие. Мне вообще архитектура нравится. Я получаю эстетическое удовольствие и кайф от работы с деревом».
Только Тартышеву не нравится работа в режиме многозадачности: пока в мастерской строят один дом, он чертит другой и думает о третьем. Сейчас он распределил обязанности между своими близкими: ему помогает в мастерской мама и девушка. Игорь мечтает, что когда у него будет больше помощников, то он возьмёт на себя всю конструкторскую работу, а остальные обязанности распределит между сотрудниками.
Сейчас один дом они могут построить в среднем за две недели. Работа, по словам бизнесмена, дорогая: сделать её дороже легко, а вот сделать её дешевле, как хочет клиент, сложнее. Поэтому не всё делается из дерева: ещё используется МДФ и фанера.
«Многие процессы в сборке домика просто необратимы: если, например, я не так припаял провода, не проверил и всё замуровал, а свет не горит, то уже всё. Это стресс. Мы очень щепетильно относимся к сборке, обязательно моем руки, 10 раз тряпочкой протираем. Я думаю, все миниатюрщики такие», — смеётся мастер.
Средняя цена одного домика — 30 тысяч рублей. Самый дешёвый — 20 тысяч, самый дорогой, который они делали, — 60. «По желанию клиента легко можно сделать ещё сложнее и дороже. Такие домики на Западе стоят 50–60 тысяч без мебели», — уточняет Игорь.
В основном такие дома заказывают родители для своих детей и коллекционеры. Последние, по словам Игоря, более требовательные.
«Например, запомнился такой заказ. Девушка из Москвы в детстве жила в одном дворе, переехала оттуда и ностальгировала по нему. Она хотела воссоздать этот московский двор в миниатюре и отвела для этого целую комнату. Ей нужен был домик, "сталинка", в точности как в детстве — с потёртыми подъездами, побитыми окнами, обшарпанным подвалом», — поражается Тартышев.
Игорь был удивлён задачам заказчика: нужно было разработать лестницы по фотографиям, как в сталинских домах, сделать покраску в подъезде в двух цветах. В каждой квартире должны были быть разные интерьеры. Сам дом должен был выглядеть так, как будто ему как минимум 50 лет.
Для Тартышева домики не являются игрушками
«Она домик обставляет не только мебелью, но и техникой в масштабе 1:12. Представляете, такой маленький телевизор, который показывает несколько каналов, или холодильник, вырабатывающий холод. У нас есть в России такие мастера, которые делают такую технику. Это уникальный заказ. Мы делали его полгода — сроки были, торопиться некуда было», — описывает Игорь.
Игорь Тартышев говорит, что он относится к своим кукольным домикам не как к игрушкам, а как к архитектуре в миниатюре: «Мне очень нравится западная архитектура — дома викторианской эпохи например. Когда я проектирую домик, то преследую такую цель: я хочу, чтобы он передавался из поколения в поколение. Это традиция. Для детей это магия. Я считаю, что для них это лучший подарок. Пусть он радует детей и их детей».
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Мария Тищенко
Фото и видео Ольги Бурлаковой