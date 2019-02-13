«Старьё бьёт новьё»: «Королла» за 650 тысяч или новенький Nissan-Datsun

9-летняя «Тойота Королла» выше классом и безопасней, а Datsun on-DO выше клиренсом и хорошо оснащен

В очередном выпуске проекта «Старьё бьёт новьё» — самая настоящая новая японская иномарка Datsun on-DO в хорошем оснащении всего за 657 000 рублей. Пусть у нее маленький кузов «Лады Гранты», но зато есть автомат, климат, сенсорная мультимедиа и прочие навороты. Против неё выступает тоже «японка», и очень именитая — Toyota Corolla. Машина в самом востребованном сейчас в Новосибирске 150-м кузове, с классическим автоматом, в возрасте 9 лет. Подробнее о решении, на что потратить деньги, — в обзоре НГС.АВТО.











Итак, Datsun on-DO за 657 тысяч — реальное предложение от японского производителя (Datsun принадлежит Nissan). Хоть и маленькая, и построенная на базе «Лады Гранты». У нас будет максимальная комплектация Dream II с 1,6-литровым 87-сильным атмосферником и классическим автоматом.













Класс машины невысок, поэтому по поводу оснащения можно воскликнуть: «Чего тут только нет!». Литые диски, противотуманки, электроподогрев лобового стекла, ABS, система стабилизации, 4 подушки безопасности, датчик света, датчик дождя, задний парктроник.













Салон лучше, чем у «Гранты», но тоже жесткий и темный. Лишь вставки под алюминий освежают его. Руль пластиковый, без кнопок управления.













Зато в оснащении есть климат-контроль, круиз-контроль, подогрев передних сидений, 4 электростеклоподъемника. Сенсорная мультимедийная система даже поддерживает навигацию. Есть USB-порт и поддержка Bluetooth.













Конечно, Datsun on-DO — автомобильчик маленький, 4337 мм длины, 1700 мм ширины. Но вот багажник у него вполне объемный — 530 литров. Клиренс хорош для наших дорог — 17,4 сантиметра. Но разгон до сотни пугает — целых 14,4 секунды. И расходует в городе эта малолитражка многовато — 10,4 литра бензина на сотню. Всему виной 4-ступенчатый допотопный автомат.













То ли дело Toyota Corolla 10-го поколения, это уже С-класс. За эти деньги мы можем получить рестайлинговый экземпляр 2010 года выпуска. На машине установлен 1,6-литровый 124-сильный бензиновый мотор и 4-ступенчатый автомат, не робот.













Машина вполне просторна, 4545 мм длины, 1760 мм ширины. Объем багажника 450 литров, но помещаются все 4 сменные покрышки. Клиренс 15 сантиметров, тут Datsun выигрывает.













Разгоняется Corolla до сотни за 11,9 секунды, в городе расходует 9,3 литра топлива — бензин нужно лить 95-й. В экстерьере рейстайлинговой «Короллы» мы видим уже современную «пузатую» переднюю оптику, литые диски, отделку хромом подоконной линии, радиаторной решетки и накладки на крышке багажника.













Салон простой, тканевый, но качественный. Мягкий пластик использован при изготовлении передней панели, на передних и задних дверях, чего не увидишь на некоторых дорогих новых кроссоверах. Кожаный руль с компактной серединкой и драйверским скосом снизу.













В оснащении климат-контроль, подогрев сидений, аудиосистема с управлением кнопками на руле, омыватели фар, задний парктроник, электроскладываемые зеркала, порт USB, 4 электростеклоподъемника, передний и задний подлокотники. Кто бы мог подумать, но у «Короллы» целых 7 подушек безопасности — фронтальные, боковые, шторки, коленная подушка водителя. А вот системы стабилизации нет, только ABS.





Так что же делать с 657 тысячами рублей? Потратить их на новый Datsun on-DO — скромный неприметный автомобиль для небольшой семьи? В активе Datsun японское происхождение, хорошее оснащение, клиренс, большой багажник. Или все-таки купить 9-летнюю «Короллу», более динамичную, просторную и безопасную? Говорят, в этом возрасте «Тойоты» все еще надежны.

Что купить за 657 тысяч рублей?

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