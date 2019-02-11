Осторожно, скрытая камера: как будут наказывать водителей за нарушения, снятые на телефон

Вам понадобится смартфон со специальным приложением и регистрация на «Госуслугах»





Чтобы наказать нарушителя, достаточно смартфона или регистратора со специальным приложением — такова концепция нового законопроекта, одобренного Госдумой в первом чтении. В случае его окончательного утверждения весной система заработает осенью 2019 года и станет головной болью для любителей срезать через сплошную.





При нынешнем законодательстве наказать такого почти невозможно





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Что разрешает законопроект







Он почти уравнивает в правах любительские камеры со специальным приложением и автоматические комплексы фотовидеофиксации.





Так, для последних сделано исключение в статье 1.5 КоАП «Презумпция невиновности». Статья 2.6.1 позволяет считать нарушителем хозяина автомобиля, если не доказано обратное. Законопроект распространяет эти послабления и на любительские камеры, включая смартфоны и видеорегистраторы, проще говоря, позволяет штрафовать в заочном режиме без розыска водителя и составления протокола.







Как исключить подтасовки







«Народным инспекторам» понадобится смартфон со специальным приложением и регистрация на портале госуслуг, но технических подробностей пока нет: для разработки софта отводят 180 дней с момента окончательной публикации закона, который ждёт ещё два чтения.







Общие требования к приложению известны — оно должно исключить редактирование изображения, даты, координат съёмки.







Какие нарушения разрешат фиксировать народным инспекторам







Это далеко не весь перечень нарушений. Так, за рамки выведено нарушение правил благоустройства, например езда и стоянка на газонах.





Большинство водителей не считает такой манёвр серьёзным нарушением, но формально это проезд на запрещающий сигнал светофора (штраф 1000 рублей или 5000 рублей за повторное)





Из «водительских» статей (глава 12 КоАП) в перечень попали те, что наказывают за наиболее наглядные нарушения. Скажем, проезд на запрещающий сигнал светофора и езда по встречной полосе в списке есть, а заступ за стоп-линию и неиспользование сигнала поворота — нет.





Ещё одно популярное нарушение — разворот через сплошную по принципу «никому не помешал»





Можно будет наказывать за нарушения на железнодорожных переездах, нелегальный разворот, езду по встречной полосе или полосе для общественного транспорта, нарушение знаков и разметки. В последнюю категорию попадают, например, повороты из неправильного ряда и через сплошную осевую линию.





Несмотря на удалённость пешеходов, водителя наказали за проезд перед ними





В списке есть непропуск пешехода, а также все виды нарушений правил остановки и стоянки: не только в зоне действия запрещающего знака, но на местах для инвалидов, вблизи переходов и так далее. Сейчас водителей редко наказывают за непредставление преимущества другим водителям, но народные инспекторы смогут делать и это.





Интересно, что ко второму чтению список может быть расширен, и одна из статей — это использование мобильного телефона за рулём.







Можно ли послать запись в ГИБДД сейчас







Да, ГИБДД обязана рассматривать подобные обращения граждан, но на практике процедура очень сложна. Проблема в проверке достоверности записи, но главное, нынешний закон требует доказать, что за рулём был конкретный человек. Для этого сначала разыскивается собственник автомобиля, который либо сознается в содеянном, либо указывает на другого водителя, которого также нужно разыскать и опросить. Такой путь оправдан в случае серьёзных правонарушений, но когда речь о 500-рублёвых штрафах, усилия явно избыточны.







Законопроект позволяет по умолчанию считать виновным собственника, оставляя ему право возложить ответственность на родственника, знакомого или сотрудника, который был за рулём.







К счастью, власти отказались от обсуждаемой ранее идеи лишать прав по записям смартфонов.





Маршрутка и легковушка движутся, цепляя встречную полосу — за это положен штраф 5000 рублей (лишение прав при фиксации нарушения камерами не применяется)





Гражданская позиция или стукачество?







Новый подход воспринимается многими в штыки как форма взаимного стукачества. С другой стороны, многие недоумевают, почему ГИБДД не привлекает героев скандальных роликов, нарушения которых очевидны и бесспорны. В обществе чувствуется как запрос на подобную форму контроля, так и опасения в злоупотреблениях.







— Допустим, я не люблю человека, своего конкурента, и каждый день снимаю, как его машина совершает мелкие нарушения, — рассуждает таксист Валерий. — Это месть и стукачество. Так всё и будет. Водители — единое братство и должны помогать друг другу, а не кошмарить. Представьте, сколько будет драк и разборок, потому что кто-то кого-то снимал на видео.





Непропуск пешехода, который едва не закончился серьёзной трагедией: мальчика спасла случайность





Представитель комитета по защите прав автомобилистов в Свердловской области Дмитрий Ларионов напротив видит больше плюсов:







— Любое повышение вероятности фиксации нарушения, тем более произвольным лицом, серьёзно повышает неотвратимость наказания и в долгосрочной перспективе может серьёзно улучшить правосознание водителей.







Осторожной позиции придерживается автоэксперт Юрий Панченко:







— Человек ведь как рассуждает: я сфотографирую нарушителя, и одним дураком на дороге станет меньше. Но ведь снять на видео могут и его самого, а ездить по дорогам совсем без нарушений сегодня практически невозможно. Поэтому нужно иметь в виду, что и автор видео может стать «жертвой» другого автора.







Вызывает сомнения техническая реализуемость проекта. Если стационарные камеры фотовидеофиксации снимают участок дороги под определённым углом, то любительские записи могут оставлять массу серых зон. Спорные видео должны отбраковываться, но при массовой обработке, скорее всего, будет работать конвейерный подход с высоким процентом ошибок.







— Риск такой есть, но, на мой взгляд, постановление должно оформляться только в случае, когда правонарушение не вызывает сомнений. Придётся также думать над сервисом, который позволит просматривать видео своих нарушений, — считает Дмитрий Ларионов.







Ряд нарушений в принципе относится к очень спорным, например, в России до сих пор нет единой и чёткой трактовки того, что считается непропуском пешехода на переходе — водителям выписывают штрафы, даже если пешеход находился в десятках метрах от проехавшей машины.







— МВД до сих пор не разработало стандарт на фиксацию этого нарушения стационарными камерами, — говорит Юрий Панченко. — В случае со смартфонами и регистраторами споров будет ещё больше.







Дмитрий Ларионов видит также сложности в создании устойчивого ко взломам программного обеспечения:







— Требования сформулированы понятно, но всё же их нужно дополнять. Подделать видео можно несколькими способами, в том числе с помощью специальных программ, которые заставляют смартфон «думать», будто он снимает новое видео, хотя на самом деле записывает подготовленный ранее ролик с монтажом. Способы предотвращения таких подлогов есть, но они усложняют программы.







Судя по нынешнему настрою депутатов, законопроект доведут до принятия уже этой весной, но заработает он в лучшем случае в конце года. И, вероятно, на первых порах нас ждёт период проб и ошибок, как было и в случае с камерами фотовидеофиксации.





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Первые обсуждения законопроекта о «народном инспекторе» прошли ещё два года назад. За это время он стал значительно конкретнее и реалистичнее.