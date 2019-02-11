«Какая пожарная? Это богом забытое село!»: репортаж из Полойки, где сгорели 4 ребенка и их мама

Местные жители приходят на пепелище, оглядывая то, что осталось от дома Евсюковых





В ночь на воскресенье в селе Полойка Краснозёрского района случилась трагедия — в доме многодетной семьи Евсюковых произошёл пожар, в котором погибли четыре ребёнка и их мама. В живых остались двое из шести детей, которые в ту ночь ночевали у родственников, а также глава семейства — местный депутат — он смог вылезти в окно, но не успел спасти свою семью. Корреспонденты НГС побывали в Полойке в день трагедии и узнали, из-за чего произошёл страшный пожар и почему многодетную семью не спасла пожарная машина, которая всю зиму стоит в паре десятков метров от дома семьи Евсюковых. Подробности — в фоторепортаже НГС.





«Вот здесь у них печка что ли, да? А я думала, там. Он сам, наверно, здесь был, где сигнализацию ставили, а пожар вот здесь, на кухне», — издалека раздаются вздохи двух сельчанок, которые с другого конца деревни пришли посмотреть на то, что с ночи привлекло сюда десяток спасателей и следователей.





Дом сгорел полностью и восстановлению никак не подлежит





От скромного и неприметного дома семьи Евсюковых остались только сгоревшие чёрные бревенчатые стены, покрытые огромным слоем льда и сосульками, и кирпичная печка с трубой. Ещё вчера она стояла в спальне, а сегодня — посреди тлеющего пепелища.





Единственное, что более-менее уцелело — это печка с кирпичной трубой





Местные весь день приносят на место трагедии цветы и игрушки — не организованно, а сами, от души





Дом Евсюковых стоит почти в центре села, неподалёку — магазин, котельная и клуб





«Сигнализацию ставили здесь, он (Дмитрий Евсюков. — Прим. ред.), получается, в этой комнате был, она (Татьяна Евсюкова. — Прим. ред.) с двумя детьми в той комнате спали, а ещё двое здесь, — показывает корреспондентам НГС пепелище знакомый семьи Владимир. Он только что вернулся с кладбища, где копал могилы для погибших. — На кухне загорелось и пошло по кругу. Скорее всего, проводка [загорелась]. Потому что тут водонагреватель стоял, а проводка старая совсем, её никто не менял. Странно, что оповещение [сигнализации] не передалось [пожарным], ну это экспертиза покажет, почему».





По словам местных, пожар начался на кухне. Огонь первой охватил крышу





По официальным данным, спасателям сообщили о пожаре в 00:17, когда дом уже полыхал, — через пару минут после этого начала рушиться крыша. Соседи Евсюковых рассказали, что Дмитрий проснулся от писка сигнализации, в то же время он услышал крик Татьяны — оказалось, что дом уже был в огне. Глава семейства выбежал на улицу и попытался выбить окно в спальню топором, чтобы спасти детей, но не получилось — пламя, хлынувшее наружу, просто не давало ему залезть в дом. Через два часа, когда всё потушили, спасатели долгое время не могли найти останки детей, а от тела Татьяны осталось только туловище, рассказывает Владимир.





Пожарные тушили огонь до глубокой ночи





Владимир рассказал, что только что вернулся с сельского кладбища. Для погибших приготовили два гроба: один — для Татьяны, второй — для четверых детей двух, трёх и пяти лет, самый младший родился в прошлом году. С раннего утра жители села несли цветы и игрушки к пепелищу — семью Евсюковых знают все. Дмитрий, депутат местного сельсовета, работает в клубе — поёт на дискотеках, играет на музыкальных инструментах и учит играть молодёжь. Его 36-летняя жена Татьяна сидела дома, воспитывала шестерых детей и следила за хозяйством — за пепелищем видна будка с двумя дворнягами и сарай с коровами, поросятами, гусями и курами, которые пока остаются без присмотра.





У семьи осталось хозяйство





У дома — грузовик, запасы сена и несколько построек со скотом





По завалам бегают два щенка





«Семья отличная, не богатая, но обеспеченная. Детки у них всегда одетые, хорошие, — вытирает глаза платком соседка Евсюковых Елена. — Я сам пожар не видела, слышала, что из-за проводки. Вот как теперь ночевать сегодня? Хорошо, что двое деток там у них остались ещё, у него в смысле. Ой, бедные-бедные».







Местные удивляются, почему спасатели так долго ехали





Двое старших детей в ту ночь остались у бабушки, которая живёт на окраине села. «Они в субботу в баню ходили к бабушке все вместе, а те двое решили у неё ночевать. Доча только ему не родная и мальчик Лёня. Лёня всегда ходил с Верой, а тут не взял [ночевать у бабушки]. Она всё плакала-плакала... А потом уже он бабке плакал, что надо было взять её, но всё равно здесь кто-нибудь погиб бы», — говорит жительница Полойки Наталья. «Всё было озарено: и пламя, и дым шёл. Шифера у них не было, железом обшитая коробка, как её потушить? Барак. Дым шёл всю ночь», — перебивает её другая сельчанка, оглядывая подгоревшую берёзу у дома.







Глядя на сгоревший дом, невозможно сдержать эмоции





Весь день каждый, кто проходит мимо обгоревших стен, не скрывает шокированного взгляда, у многих на подходе к дому наворачиваются слёзы. Люди просто приходят сюда, собирая в голове хронологию произошедшего и перебирая рассказы соседей. «Они вроде как спали уже, но услышали сигнализацию. Дверь у него не получилось открыть. Вроде как сработала сигнализация, но ехали полтора часа. Какая у нас пожарная? Это богом забытое село! <...> Страшно. Конечно, страшно, детей-то как жалко! Разбивали окна, там же ещё газовые баллоны стояли. Но вроде не рвануло, может, вытащить успели. Он хотел в ту комнату, где жена и дети спали, но там уже всё полыхало, он никак не мог.., » — полушёпотом, прикрыв рот рукой, рассказала знакомая семьи Наталья, она тихонько стояла за машиной МЧС и плакала.





Весь день на месте работает МЧС и мобильная лаборатория СКР





С самого утра напротив пепелища стоят несколько машин с МЧС и следователями, в том числе мобильная лаборатория СКР — до самого вечера прямо на месте трагедии специалисты изучали найденные останки и пытались найти ответ на главные вопросы: из-за чего произошёл пожар и почему спасатели ехали так долго. Одни сельчане говорят, что 45 минут, другие — вообще полтора часа. Этими же вопросами задаются и соседи Евсюковых — они показали корреспондентам НГС, что всего в 50 метрах от сгоревшего дома рядом с местной котельной стоит пожарная машина — одна на всё село. Она полна водой и бензином, как раз для экстренных случаев, но стоит так давно, что прочно закопана в сугроб.





Пожарная машина, судя по сугробам вокруг, ни разу не сдвигалась с места за зиму. Она стоит совсем рядом со сгоревшим домом





«Почему пожарка у нас не работает?! Стоит машина, вот, пожарная, заметённая — некому очистить», — показала сельчанка на кочегарку, которая стоит почти по диагонали от Евсюковых. Девушка отказалась называть своё имя, хотя её почему-то отговаривали от рассказа её друзья. «Да как же так? Мама, дети... Я сама мать двоих детей, я сама в шоке. Обидно и жалко. С кочегарки подают уголь на всю деревню, на садик, на школу, вот, посмотрите».







О том, как дом выглядел до пожара, невозможно догадаться по его останкам





Глава села Светлана Кречетова вечером была в администрации — от комментариев по поводу пожара она отказалась, отметив, что сигнализацию в домах ставили всем многодетным семьям: «Мы со специалистом по соцработе сделали выборку многодетных семей, мы заменили им простые датчики на датчики с сим-картами», — рассказала она. На вопрос о пожарной машине, стоящей в снегу и почти по соседству со сгоревшим домом, ответила коротко: «Морозы, морозы повлияли, техника вообще не заводилась никакая. Всё, я работаю», — и бросила трубку.





Соседи узнали о пожаре, когда обвалилась крыша дома





Уже вечером новосибирский СК сообщил о проверке учебного центра Федеральной противопожарной службы, которая установила несработавшую сигнализацию, по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». Наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы. По словам следователей, такие приборы ставили в домах многодетных семей по всей области после похожего крупного пожара в посёлке Степной в конце 2017 года, где тоже погибли дети.





Чёрные заледенелые стены выглядят устрашающе





Где сейчас Дмитрий, местные не знают. В последний раз его видели, когда его увозили на скорой помощи, — по информации от министра здравоохранения области Константина Хальзова, Дмитрия госпитализировали с ожогами, но затем отпустили. В доме, где живёт бабушка, где ночевали двое выживших детей, корреспондентам НГС никто не открыл, а в окнах не было света.





Спецтехника стояла у пепелища до самого вечера





Местные готовятся к похоронам. Когда они пройдут, будет зависеть от следователей, которые изучают останки тел. Известно только, что администрация села готова всё оплатить, а церемонию прощания хотят провести в клубе, где работает глава семейства.