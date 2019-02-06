Беднее некуда: зачем нужны «голый» Rapid и «пустой» X-Trail по бросовым ценам

Почти все модели автомобилей сегодня на рынке представлены в широком диапазоне комплектаций — от базовых до топовых. Среди базовых версий встречаются настолько бедные и нефункциональные машины, что даже непонятно, как их можно приобрести для личного пользования, пусть даже и по низкой цене. Портал НГС.АВТО решил изучить в основных сегментах самые «пустые» автомобили, которые подходят только для такси и маркетингового заманивания ценой.





Lada Granta

Lada Granta

Начальная версия этой маленькой отечественной машинки стоит 414 900 рублей и предлагает потребителю 1,6-литровый мотор мощностью 87 л.с. с механической коробкой передач. Из основных и обязательных систем в ней есть подушка безопасности водителя, дневные ходовые огни, ЭРА-ГЛОНАСС, ABS. Нет ни аудиосистемы (только динамики), ни электростеклоподъемников, ни подогревов, ни центрального замка, ни кондиционера. Диски стальные, руль пластиковый, в салоне одна розетка на 12 вольт.











Skoda Rapid

В сегменте B среди иномарок Rapid отличается скудным базовым оборудованием и самой низкой стартовой ценой. В версии Entry машина стоит 657 000 рублей и оснащается 1,6-литровым мотором мощностью 90 л.с. и 5-ступенчатой механикой. У машины стальные диски, одна подушка безопасности, динамики без головного устройства, передние сиденья без подогрева. Нет кондиционера, кнопок на руле, электрорегулировки зеркал, противотуманок, бортового компьютера. А вот система стабилизации установлена — европейцы тщательно следят за безопасностью.











Ford Focus

В сегменте С Focus тоже «блистает» бедностью и низкой стартовой ценой. За 986 000 рублей вы получаете кузов хетчбэк, 1,6-литровый мотор мощностью 105 л.с., механику. Автомобиль будет со стальными дисками с колпаками, без задних электростеклоподъемников, без центрального бокса с подлокотником, без подогрева передних сидений. Но есть система стабилизации, аудиосистема и кондиционер — за миллион рублей-то.











KIA Optima

С повышением класса оснащенность автомобилей постепенно растет. Но даже в сегменте D можно встретить машину на механике — это KIA Optima за 1 344 900 рублей с 2-литровым 150-сильным двигателем. Здесь уже есть литые диски, передние и задние электростеклоподъёмники и круиз-контроль, но нет светодиодных фар, обогрева руля (сам руль пластиковый), климат-контроля (только кондиционер), датчика дождя, камеры заднего вида и парктроников.











Nissan X-Trail

Среди кроссоверов тоже встречаются аппараты на механике — например, Nissan X-Trail с 2-литровым 144-сильным двигателем. Стоит он 1 641 000 рублей и предлагает потребителю систему стабилизации, 6 подушек безопасности, лобовое стекло с электрообогревом, подогрев передних сидений, аудиосистему. Фары обычные галогеновые, руль без обогрева, диски стальные с колпаками, багажная дверь без электропривода, всего 4 динамика. Нет датчиков дождя и света, парктроников, камеры заднего вида, электроскладывания зеркал и кожи на руле.







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