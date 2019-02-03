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«Я не обломаюсь»: умер Децл — самый юный и эпатажный рэпер начала «нулевых»

Кирилл Толмацкий умер после вечеринки в Ижевске — у него встало сердце

О смерти рэпера сообщил его отец
О смерти рэпера сообщил его отец


Сегодня ночью скончался рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, — об этом сообщил его отец.


О смерти 35-летнего рэпера стало известно утром — об этом в социальной сети Facebook сообщил отец Кирилла Александр Толмацкий. «Кирилла больше нет», — коротко написал он.



Как сообщили СМИ со ссылкой на концертного директора рэпера Павла Беленца, предварительная причина смерти Кирилла Толмацкого — остановка сердца. Артист приехал 2 февраля в Ижевск, чтобы выступить на дне рождения владельца автосалона «Кит» Никиты Пантюхина. Для празднования Пантюхин снял кафе Posh Lounge, которое закрыли для посетителей. 



Музыкант умер после концерта. «Кирилл пошел в гримерку, сел в кресло, ему стало плохо, он потерял сознание, ему вызвали скорую, которая констатировала смерть. Предварительная информация — остановка сердца, точную я опубликую в социальных сетях после экспертизы», — цитирует слова Беленца «Агенство городских новостей Москва».


Децл родился в 1983 году в Москве, первое выступление состоялось на фестивале Adidas StreetBall Challenge в Москве, в 1999 году.



Свой первый альбом «Кто? Ты» рэпер записал на следующий год, в 2000-м. Дебютная работа разошлась тиражом более миллиона копий, не считая пиратских дисков. За этот альбом Децл получил премию Record 2000 в номинации «Дебют года». После этого Децл снялся в рекламе для Pepsi. Следующий альбом исполнителя под названием Street Fighter вышел в 2001 году и удостоился ряда премий и наград, в том числе награды MTV Music Awards. За композицию «Письмо» из этого альбома Децл получил «Золотой граммофон».


В 2014 году Децл записывает сразу 2 альбома с различным звучанием — DancehallMania в стиле регги-дансхолл и MXXXIII, который представляет собой смесь разных жанров хип-хопа и электронной музыки. Все последние годы артист, хоть и исполнял свои старые хиты, неизменно давал понять, что в первую очередь ему интереснее делать электронную музыку, а не рэп.


В ноябре 2018 года вышел его 9-й студийный альбом «Неважно, кто там у руля».



14 июля 2018 года рэпер приезжал на юбилей НГС — в честь 20-летия портала он дал закрытый концерт в яхт-клубе Royal Marine. Это был уже традиционный для его нынешных туров концерт: исполнив свои лучшие хиты, включая песни «Вечеринка» и «Кто ты?», принёсшие ему популярность в начале «нулевых», он закончил концерт диджей-сетом.




По словам бывшего директора «Рок-Сити» Максима Коротких, Децл был знаковой фигурой для российского шоу-бизнеса. «Последнее время в плане музыки я видел, что у него был новый виток в творчестве. Если сравнивать его влияние, нужно сравнивать с кем-то. Сам шоу-бизнес другой и звёзды другие. Взять того же Элджея (рэпера из Новосибрска Алекся Узенюка. — Прим. ред.) — вот какой у него вклад в музыку? А опять же, он, думаю, популярнее сейчас, чем Децл был тогда. Потребление изменилось. Если раньше все искали CD-диски, искали песни, то сейчас достаточно включить iTunes и найти по своим запросам. Жалко [Децла], конечно. Молодой», — констатировал Максим Коротких.


В одном из последних интервью Децл отмечал, что ему неинтересна большая популярность. «<...> Я стремлюсь к адекватной публике. Если мне суждено написать платиновый альбом и стать известным во всем мире — круто. Если нет, я не обломаюсь. Моя жизнь — это опыт», — замечал Децл в интервью изданию Geometria.ru.

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