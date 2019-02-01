Якобы подешевело: считаем, сколько в реальности стоит ОСАГО после январской реформы

Мы разобрались, можно ли купить дешёвую страховку по новым тарифам

Гибкие тарифы ОСАГО должны были «наказать» аварийных водителей, но на деле всё оказалось не так

С начала года коридор тарифов ОСАГО расширили на 20% и вверх, и вниз. Это дало страховым компаниям выбор: оставить цены, повысить или снизить. Мы проанализировали стоимость полисов в регионах России, и оказалось, что найти страховку подешевле действительно можно — тарифы страховых компаний отличаются сильнее, чем в прошлом году.







Под флагом заботы о водителях







Стоимость полиса ОСАГО зависит от базового тарифа, который умножается на восемь коэффициентов: территориальный, аварийности (КБМ), опыта и стажа, мощности и так далее. В прошлом году вилка базового тарифа составляла 3432–4118, сейчас её раздвинули до 2746–4942 рублей — вилка эта определена законом об ОСАГО. То есть в теории можно найти полис, который ощутимо дешевле прошлогоднего.





Реформу, проведённую Банком России, подают как шаг навстречу водителям: дескать, теперь страховые будут поощрять аккуратных клиентов с помощью сниженных тарифов. Вот как прокомментировал нововведения президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс:







— Это первый и важный шаг на пути либерализации ОСАГО. В результате тарифы на обязательную автогражданку станут более справедливыми для автовладельцев, и безаварийные водители станут платить меньше. При этом автовладельцы с аварийным стажем получат мощный экономический стимул для того, чтобы меняться в лучшую сторону.







Так может ли аккуратный водитель с большим безаварийным стажем надеяться сегодня на дисконты от страховых?





Скидки не для всех







Иллюзии рассыпались сразу. Мы обратились к директору одного из страховых агентств Кириллу Смолину с просьбой подобрать дешёвую страховку для взрослого, опытного водителя с безаварийным стажем более десяти лет, но всё оказалось не так просто:







— Страховые не имеют возможности предлагать клиентам индивидуальные тарифы, поэтому базовая ставка выбирается из указанного коридора для каждой конкретной территории — города и области. Например, для нашего города у каждой страховой действует единый тариф, — пояснил специалист.







Безаварийность по-прежнему отражает коэффициент бонус-малус (КБМ), который в пределе достигает 0,5 единицы, позволяя сэкономить до половины стоимости ОСАГО. Но для конкретного города базовый тариф будет одинаков для всех.







Максимальный базовый тариф теперь близок к 5000 рублей, и многие страховые не упустили возможности поднять стоимость страховки

Так сколько стоит ОСАГО







Единого подхода к формированию тарифной сетки нет: каждая страховая выбрала базовые тарифы для конкретных городов и регионов, руководствуясь внутренней статистикой. По сути, расширение коридора базового тарифа стало дополнением к территориальному коэффициенту: теперь «невыгодным» городам можно поднять тариф до максимальной планки в без малого 5000 рублей. Причём, по нашим данным, подавляющее большинство крупных страховых либо оставили тарифы на прошлогоднем уровне, либо повысили: снижения до уровне ниже 3000 рублей нет, хотя такая возможность с 9 января имеется.







«РЕСО-Гарантия» повысила тарифы ступенчато: для некоторых регионов — до умеренной планки 4393 рублей (Волгоградская, Ростовская, Челябинская области, Башкортостан, Татарстан), для других — до максимальных 4942 рубля (Новосибирская, Астраханская области, Воронежская области, Тыва, Хакасия, Удмуртия, Калмыкия, Чукотка, Камчатка). Есть регионы, где тарифы остались на уровне прежнего максимума в 4118 рублей, например Свердловская область и Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург.







Страховое общество ВСК для большинства регионов оставило прошлогодний тариф — 4118 рублей и также поступил «Росгосстрах».







«Альфа Страхование» поменяло тарифы по сложной схеме, в результате неизменным или меньшим он стал в 29 территориях. Для 57 — страховка стала дороже, например для Челябинской области средняя стоимость полиса выросла на 7% — с 6708 до 7189 рублей.







«Ингосстрах» оставил тарифы для всех регионов, кроме Санкт-Петербурга и двух традиционно невыгодных страховщикам областей — Мурманской и Челябинской. Для последней базовый тариф «Ингосстраха» ниже среднего и составляет 3912 рублей.







Страховая группа СОГАЗ подошла к вопросу гибко, поэтому и тарифы для большинства регионов колеблются в диапазоне 3912 рублей (чуть ниже прошлогоднего максимума) до максимально возможных 4942 рублей — такую планку установили, например, в Челябинской, Ростовской, Новосибирской областях, Красноярском и Краснодарском краях.







«АСКО Страхование» подняло тарифы в большинстве регионов, но в Челябинской области и близких к ней регионам сохранила ставку на прошлогоднем уровне в 4118 рубля. При этом для Кургана он возрос до 4530 рублей, а для некоторых городов Курганской области — до 4942.

Как покупать автогражданку в 2019 году







Если в прошлом году ценовой конкуренции между страховыми почти не было и базовый тариф выбирался на уровне четыре тысячи рублей, то теперь вилка действительно увеличилась: например, для автора этого материала итоговая стоимость полиса в «дорогой» и «дешёвой» компании колебалась в диапазоне от 5422 до 6850 рублей. Для владельцев более дорогих страховок разница будет ещё заметней, поэтому сегодня вполне разумно проанализировать предложения компаний в вашем регионе.







Другое дело, что тарифы разных страховых могут постепенно выровняться с верхней планкой, как это случалось в прошлые годы.

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