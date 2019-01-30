Вместо «Прадо»: американский Range Rover стоит дешевле и везёт 7 человек

Тест-драйв: у этого джипа массажные кресла, бесшумный мотор и проблемы с геометрией в салоне





Американский внедорожник Ford Explorer претерпел умеренный рестайлинг и сейчас является очень интересным предложением на рынке. Рост цен на Explorer в последние два года был достаточном умеренным, и базовая, но богато оснащенная версия так и не шагнула за 3 миллиона рублей. Чем же хорош «американец» в новых условиях — подробнее в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.







Сначала основные параметры и акценты Ford Explorer (предоставлен официальным дилером «Форд Центр Сибирь»).













После изменения передней части Ford Explorer еще больше приблизился к облику премиального Range Rover — «морда» сгладилась и стала более обтекаемой с новыми оптикой, радиаторной решеткой и противотуманками.















Сзади в потоке тоже не сразу поймешь, что это не Range Rover. Это должно льстить владельцам «Форда».















Explorer огромен, более 5 метров в длину. Но он не выглядит массивным «слоном», отчасти благодаря сильному наклону переднего и заднего стекол.















Экстерьер хорошо сдобрен хромом — ослепительно сверкают дверные ручки, рейлинги, молдинги, накладки на бамперах.







А теперь в салон.

















Мягкий пластик передней панели выглядит средненько из-за крупной фактуры и слишком сильного блеска.















Отделка приятна — темное дерево, металл. Расхождение линий отделки на стыках — нормально для «Форда». Это не дефект, просто так задумано.















Руль обшит грубоватой кожей. На новой баранке имеются небольшие дефекты в виде складок. Зато есть равномерный обогрев.















К мультимедийной системе SYNC претензий нет. Это одна из лучших мультимедиа на рынке. Всё цветное, яркое, с быстрым откликом, с большими виртуальными кнопками на экране, по которым легко попадать.















Кресла из плотной кожи с электроприводом, подогревом, вентиляцией и массажем. Такого нет на многих «взрослых» внедорожниках.















Сзади отличный запас пространства в коленях и в ступнях, но над головой — один кулак. Невероятно, но факт — центрального подлокотника нет.















В распоряжении задних пассажиров свой климат, подогрев сидений, порты USB, розетка на 230 вольт, правда, американская.















Третий ряд сидений на двоих предназначен, по сути, для детей и подростков.















Разложить третий ряд можно с помощью кнопок электропривода из багажника. Сам багажник большой, 595 литров, а со сложенными вторым и третьим рядами — 2,3 кубометра. Есть электропривод двери.













Разгоняется Explorer легко, без тяжелой поступи. До сотни — за 8,7 секунды. Атмосферный V6 издает приятное урчание, он отлично шумоизолирован, а вибраций от него нет даже на высших оборотах.















Хороша и шумоизоляция салона в целом. Все посторонние звуки тщательно задавлены, ощутимый шум ветра появляется только после 130 км/час. Дополнительный акустический комфорт создают фрикционные шины.















Рулю, может быть, недостает остроты, но на шоссе нет проблем с перестроениями, с обратной связью, с маневрированием. Отличное реактивное действие — в повороте возникающая тяжесть на баранке быстро возвращает её в ноль.















Умеренные крены для такой большой и высокой машины. Вкупе с устойчивостью и неплохой рулежкой управлять внедорожником легко и приятно.















Explorer разглаживает в ноль мелкие неровности, комфортен на средних кочках, а на больших волнах может ехать быстро, не боясь раскачки и пробоев. Но на скорости возникает мелкая тряска, скорее всего, из-за неподрессоренных масс.















Наш внедорожник оснащен всего лишь муфтой, подключающей заднюю ось при пробуксовке передней. Есть ещё шайба выбора режимов: «Грязь/колея», «Песок», «Снег».















На практике «Грязь/колея» оказался самым эффективным. Если другие режимы пускают колеса в бессмысленное проскальзывание, то этот режим пытается сделать движение рваным, с попытками зацепиться за дорожное покрытие.















Стоит внедорожник от 2 889 000 рублей — это и максимальный мотор, и полный привод, и богатое оснащение. Максимальная цена с дополнительными опциями 3 414 000 рублей. Тут и адаптивный круиз-контроль, и сиденья с массажем, и удержание в полосе движения, и панорамная крыша. К примеру аналогичный внедорожник Toyota Highlander только стартует от 3 501 000 рублей, и у него нет ни систем безопасности Toyota Safety Sense, ни навигации, ни панорамной крыши, ни массажа, ни автопарковщика.





Ранее мы испытывали китайский кроссовер FAW Besturn X80 с механической коробкой передач.