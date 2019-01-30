фоторепортаж

Вместо «Прадо»: американский Range Rover стоит дешевле и везёт 7 человек

Тест-драйв: у этого джипа массажные кресла, бесшумный мотор и проблемы с геометрией в салоне

Вместо «Прадо»: американский Range Rover стоит дешевле и везёт 7 человек


Американский внедорожник Ford Explorer претерпел умеренный рестайлинг и сейчас является очень интересным предложением на рынке. Рост цен на Explorer в последние два года был достаточном умеренным, и базовая, но богато оснащенная версия так и не шагнула за 3 миллиона рублей. Чем же хорош «американец» в новых условиях — подробнее в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко. 


Сначала основные параметры и акценты Ford Explorer (предоставлен официальным дилером «Форд Центр Сибирь»).



Вместо «Прадо»: американский Range Rover стоит дешевле и везёт 7 человек


После изменения передней части Ford Explorer еще больше приблизился к облику премиального Range Rover — «морда» сгладилась и стала более обтекаемой с новыми оптикой, радиаторной решеткой и противотуманками.



Вместо «Прадо»: американский Range Rover стоит дешевле и везёт 7 человек


Сзади в потоке тоже не сразу поймешь, что это не Range Rover. Это должно льстить владельцам «Форда».



Вместо «Прадо»: американский Range Rover стоит дешевле и везёт 7 человек


Explorer огромен, более 5 метров в длину. Но он не выглядит массивным «слоном», отчасти благодаря сильному наклону переднего и заднего стекол.



Вместо «Прадо»: американский Range Rover стоит дешевле и везёт 7 человек


Экстерьер хорошо сдобрен хромом — ослепительно сверкают дверные ручки, рейлинги, молдинги, накладки на бамперах.


А теперь в салон.




Вместо «Прадо»: американский Range Rover стоит дешевле и везёт 7 человек


Мягкий пластик передней панели выглядит средненько из-за крупной фактуры и слишком сильного блеска.



Вместо «Прадо»: американский Range Rover стоит дешевле и везёт 7 человек


Отделка приятна — темное дерево, металл. Расхождение линий отделки на стыках — нормально для «Форда». Это не дефект, просто так задумано.



Вместо «Прадо»: американский Range Rover стоит дешевле и везёт 7 человек


Руль обшит грубоватой кожей. На новой баранке имеются небольшие дефекты в виде складок. Зато есть равномерный обогрев.



Вместо «Прадо»: американский Range Rover стоит дешевле и везёт 7 человек


К мультимедийной системе SYNC претензий нет. Это одна из лучших мультимедиа на рынке. Всё цветное, яркое, с быстрым откликом, с большими виртуальными кнопками на экране, по которым легко попадать.



Вместо «Прадо»: американский Range Rover стоит дешевле и везёт 7 человек


Кресла из плотной кожи с электроприводом, подогревом, вентиляцией и массажем. Такого нет на многих «взрослых» внедорожниках.



Вместо «Прадо»: американский Range Rover стоит дешевле и везёт 7 человек


Сзади отличный запас пространства в коленях и в ступнях, но над головой — один кулак. Невероятно, но факт — центрального подлокотника нет.



Вместо «Прадо»: американский Range Rover стоит дешевле и везёт 7 человек


В распоряжении задних пассажиров свой климат, подогрев сидений, порты USB, розетка на 230 вольт, правда, американская.



Вместо «Прадо»: американский Range Rover стоит дешевле и везёт 7 человек


Третий ряд сидений на двоих предназначен, по сути, для детей и подростков.



Вместо «Прадо»: американский Range Rover стоит дешевле и везёт 7 человек


Разложить третий ряд можно с помощью кнопок электропривода из багажника. Сам багажник большой, 595 литров, а со сложенными вторым и третьим рядами — 2,3 кубометра. Есть электропривод двери.



Вместо «Прадо»: американский Range Rover стоит дешевле и везёт 7 человек


Разгоняется Explorer легко, без тяжелой поступи. До сотни — за 8,7 секунды. Атмосферный V6 издает приятное урчание, он отлично шумоизолирован, а вибраций от него нет даже на высших оборотах.



Вместо «Прадо»: американский Range Rover стоит дешевле и везёт 7 человек


Хороша и шумоизоляция салона в целом. Все посторонние звуки тщательно задавлены, ощутимый шум ветра появляется только после 130 км/час. Дополнительный акустический комфорт создают фрикционные шины.



Вместо «Прадо»: американский Range Rover стоит дешевле и везёт 7 человек


Рулю, может быть, недостает остроты, но на шоссе нет проблем с перестроениями, с обратной связью, с маневрированием. Отличное реактивное действие — в повороте возникающая тяжесть на баранке быстро возвращает её в ноль.



Вместо «Прадо»: американский Range Rover стоит дешевле и везёт 7 человек


Умеренные крены для такой большой и высокой машины. Вкупе с устойчивостью и неплохой рулежкой управлять внедорожником легко и приятно.



Вместо «Прадо»: американский Range Rover стоит дешевле и везёт 7 человек


Explorer разглаживает в ноль мелкие неровности, комфортен на средних кочках, а на больших волнах может ехать быстро, не боясь раскачки и пробоев. Но на скорости возникает мелкая тряска, скорее всего, из-за неподрессоренных масс.



Вместо «Прадо»: американский Range Rover стоит дешевле и везёт 7 человек


Наш внедорожник оснащен всего лишь муфтой, подключающей заднюю ось при пробуксовке передней. Есть ещё шайба выбора режимов: «Грязь/колея», «Песок», «Снег».



Вместо «Прадо»: американский Range Rover стоит дешевле и везёт 7 человек


На практике «Грязь/колея» оказался самым эффективным. Если другие режимы пускают колеса в бессмысленное проскальзывание, то этот режим пытается сделать движение рваным, с попытками зацепиться за дорожное покрытие.



Вместо «Прадо»: американский Range Rover стоит дешевле и везёт 7 человек


Стоит внедорожник от 2 889 000 рублей — это и максимальный мотор, и полный привод, и богатое оснащение. Максимальная цена с дополнительными опциями 3 414 000 рублей. Тут и адаптивный круиз-контроль, и сиденья с массажем, и удержание в полосе движения, и панорамная крыша. К примеру аналогичный внедорожник Toyota Highlander только стартует от 3 501 000 рублей, и у него нет ни систем безопасности Toyota Safety Sense, ни навигации, ни панорамной крыши, ни массажа, ни автопарковщика.


Ранее мы испытывали китайский кроссовер FAW Besturn X80 с механической коробкой передач.

Прочтений: 106

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено