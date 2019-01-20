«Я паркуюсь как чудак»: Lexus LX — стоять, прохода нет

Роскошный джип Lexus выдавил людей с тротуара, а экипаж ГИБДД засел в засаде на инвалидных местах

В новом, 107-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: стоянка внедорожников Lexus против правил, засада ГИБДД на инвалидных местах и мастера парковки, занимающие по 2 места.











Открывает выпуск внедорожник Lexus, который забрался на тротуар и мешает пешеходам. «Ленина, 50. Интересно, что лучше — большая машина и мало ума или, наоборот, лучше машину поменьше?» — задаются вопросом очевидцы.













«На пересечении Добролюбова и Декабристов наглый автохам припарковался, игнорируя все правила. "Лексусам" можно», — сообщает Олег.















А вот экипаж ГИБДД в засаде на инвалидных местах. «Так вот для кого придумали эти знаки с колясками», — делится открытием читатель Сергей.













«Товарищ встал на тротуаре напротив входа в ТЦ на Красном проспекте, 25/1, на обоснованные возмущения пешеходов — хамил, грубил и уезжать не собирался», — пишет нам читательница Евгения.















«Так выглядит дорожка для пешеходов систематически по адресу город Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, 55. Соответственно пешеходы вынуждены ходить по дороге», — рассказывает Татьяна.















«На Горском автомобиль Сбербанка заблокировал сразу два места для инвалидов. Мой банк, мои правила, да?» — вопрошает читатель Юрий.















Автомобили встали кто в лес, кто по дрова. «Новая порция парковочного беспредела на улице Семьи Шамшиных», — возмущена Наталья.















«На пешеходном переходе у гостиницы "Новосибирск" был припаркован автомобиль полиции. ПДД едины для всех», — напоминает о правилах Денис.















«Перепутали детскую площадку с парковкой. Адрес: улица Волховская, 33/1. На замечания не реагируют. Хотя за домом полно места, чтобы оставить своё авто», — сообщает читательница Оксана.















«Припарковался во дворе Челюскинцев, 30/2, перегородив выезд сразу нескольким машинам. Телефон не оставил», — переживает Катерина.















«Припаркован посреди проезжей части, был так около полутора суток. Потом уехал своим ходом», — рассказывают очевидцы.















«Возле дома на улице Сакко и Ванцетти, 31/1 сразу три мастера парковки заняли 6 (!) парковочных мест», — удивляется читатель Виктор.







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