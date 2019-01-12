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«Я паркуюсь как чудак»: Camry ООО — ради чиновника можно всё

Правительственная Toyota Camry с номерами ООО встала посреди Красного проспекта в запретном месте

В новом, 106-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: чиновничьи машины встают на Красном проспекте под запрещающим знаком, джипы паркуются на инвалидных местах, а на заснеженных тротуарах устраивают стихийные стоянки.


«Я паркуюсь как чудак»: Camry ООО — ради чиновника можно всё


Открывает выпуск чиновничья Toyota Camry с номерами ООО, которая расположилась в зоне действия запрещающего знака возле здания правительства Новосибирской области. Карета подана и ожидает хозяина.



«Я паркуюсь как чудак»: Camry ООО — ради чиновника можно всё


А эта Camry заехала на тротуар, почему бы и нет.



«Я паркуюсь как чудак»: Camry ООО — ради чиновника можно всё


«Очень широкая "Ауди", припарковался ровно по линии. Машина заведена, а внутри никого», — сообщают очевидцы.



«Я паркуюсь как чудак»: Camry ООО — ради чиновника можно всё


На Красном проспекте возле часовни стихийно возникла парковка на заснеженном тротуаре. 



«Я паркуюсь как чудак»: Camry ООО — ради чиновника можно всё


«На инвалидных местах около ТЦ "Эдем". Лень 2 шага пройти, вдруг похудеют», — пишет читатель Анатолий.



«Я паркуюсь как чудак»: Camry ООО — ради чиновника можно всё


Внедорожник под инвалидным знаком возле кинотеатра «Победа».



«Я паркуюсь как чудак»: Camry ООО — ради чиновника можно всё


Тротуар на ул. Станиславского используется под стоянку.



«Я паркуюсь как чудак»: Camry ООО — ради чиновника можно всё


Land Cruiser расположился на полосе общественного транспорта на Красном проспекте.



«Я паркуюсь как чудак»: Camry ООО — ради чиновника можно всё


«Очередной автохам бросил свою машину прямо на пешеходном переходе по ул. Ядринцевская, 18 напротив входа в центральный парк и ушел по своим делам,» — информирует Дмитрий.



«Я паркуюсь как чудак»: Camry ООО — ради чиновника можно всё


Водители спокойно паркуются в разрыве Красного проспекта на пересечении с Чаплыгина. Эвакуаторов никто не боится.



«Я паркуюсь как чудак»: Camry ООО — ради чиновника можно всё


А это еще одна стихийная стоянка на заснеженном тротуаре. Улица Ленина, почтамт. 


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.


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