Правительственная Toyota Camry с номерами ООО встала посреди Красного проспекта в запретном месте

В новом, 106-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: чиновничьи машины встают на Красном проспекте под запрещающим знаком, джипы паркуются на инвалидных местах, а на заснеженных тротуарах устраивают стихийные стоянки.









Открывает выпуск чиновничья Toyota Camry с номерами ООО, которая расположилась в зоне действия запрещающего знака возле здания правительства Новосибирской области. Карета подана и ожидает хозяина.













А эта Camry заехала на тротуар, почему бы и нет.













«Очень широкая "Ауди", припарковался ровно по линии. Машина заведена, а внутри никого», — сообщают очевидцы.















На Красном проспекте возле часовни стихийно возникла парковка на заснеженном тротуаре.













«На инвалидных местах около ТЦ "Эдем". Лень 2 шага пройти, вдруг похудеют», — пишет читатель Анатолий.













Внедорожник под инвалидным знаком возле кинотеатра «Победа».













Тротуар на ул. Станиславского используется под стоянку.













Land Cruiser расположился на полосе общественного транспорта на Красном проспекте.













«Очередной автохам бросил свою машину прямо на пешеходном переходе по ул. Ядринцевская, 18 напротив входа в центральный парк и ушел по своим делам,» — информирует Дмитрий.













Водители спокойно паркуются в разрыве Красного проспекта на пересечении с Чаплыгина. Эвакуаторов никто не боится.













А это еще одна стихийная стоянка на заснеженном тротуаре. Улица Ленина, почтамт.





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