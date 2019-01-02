«Я паркуюсь как чудак»: выбираем чудака года 2018 — «Гелендваген» или «Лексус»
«Гелендваген» на фотосессии девушек или «Лексус» на трамвайных путях
В 2018 году в рубрике НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак» вышло 52 выпуска, в которых наши читатели запечатлели 624 факта неправильной, мешающей другим парковки. Общая аудитория, которая увидела эти выпуски, составила
«Гелендваген» и фотографирующиеся девушки. «На улице Кирова возле Заксобрания девушки устроили фотосессию, перегородив пешеходную дорожку, и на замечания не реагировали», — пожаловалась читательница Ольга.
Subaru пострадал за свою парковку у мусорной площадки.
«"МЕГА". Товарищ на грязнющей "Спасио", у которой номера почти не читаются, занял парковочное место на парковке для людей с ограниченными возможностями, да еще и встал поперек», — рассказала нам читательница Валерия.
Уютная стоянка под козырьком.
Застрявший Subaru после попытки проезда по двору. «Краснообск. Чудак припарковался на газоне, а потом решил выехать через парк прямо по маленьким елкам. Он так и раньше делал. В этот раз не вышло», — описал ситуацию читатель Антон.
«Тойоте» на тротуаре вывалили мусор на стекло. «Возле Ядринцевская, 48 на тротуаре люди еле протискиваются, а мамы с колясками пройти не могут», — пишет читатель Александр.
Красивый Bentley c красивыми номерами ООО на парковке для инвалидов.
Lexus остановил трамваи. «Паркуюсь как чудак, 20 минут трамваи в режиме ожидания», — написал читатель Александр.
«Парковка у супермаркета "Гигант" на Мочищенском шоссе. Места, однако, не хватило?» — задался вопросом читатель Сергей.
Ну и не совсем автомобиль, но тоже транспортное средство. Припаркован на крыльце.
Голосуем за чудака года
- «Гелендваген» на фотосессии
- «Субару» у мусорной площадки
- «Спасио» на инвалидных местах
- «Тойота» под козырьком
- Застрявшая «Субару» между елочек
- «Тойота» с мусором на капоте
- «Бентли» на инвалидном месте
- «Лексус» на трамвайных путях
- «Тойота» на пригорке
- Мотоцикл на крыльце
Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.
Дмитрий Косенко
Фото читателей НГС