«Я паркуюсь как чудак»: выбираем чудака года 2018 — «Гелендваген» или «Лексус»

«Гелендваген» на фотосессии девушек или «Лексус» на трамвайных путях





В 2018 году в рубрике НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак» вышло 52 выпуска, в которых наши читатели запечатлели 624 факта неправильной, мешающей другим парковки. Общая аудитория, которая увидела эти выпуски, составила 1 752 000 человек — это больше населения Новосибирска. Сегодня мы предлагаем нашим читателям выбрать чудака года 2018 из 10 фотографий, на которых запечатлена самая вопиющая парковка.









«Гелендваген» и фотографирующиеся девушки. «На улице Кирова возле Заксобрания девушки устроили фотосессию, перегородив пешеходную дорожку, и на замечания не реагировали», — пожаловалась читательница Ольга.















Subaru пострадал за свою парковку у мусорной площадки.













«"МЕГА". Товарищ на грязнющей "Спасио", у которой номера почти не читаются, занял парковочное место на парковке для людей с ограниченными возможностями, да еще и встал поперек», — рассказала нам читательница Валерия.















Уютная стоянка под козырьком.













Застрявший Subaru после попытки проезда по двору. «Краснообск. Чудак припарковался на газоне, а потом решил выехать через парк прямо по маленьким елкам. Он так и раньше делал. В этот раз не вышло», — описал ситуацию читатель Антон.















«Тойоте» на тротуаре вывалили мусор на стекло. «Возле Ядринцевская, 48 на тротуаре люди еле протискиваются, а мамы с колясками пройти не могут», — пишет читатель Александр.















Красивый Bentley c красивыми номерами ООО на парковке для инвалидов.















Lexus остановил трамваи. «Паркуюсь как чудак, 20 минут трамваи в режиме ожидания», — написал читатель Александр.















«Парковка у супермаркета "Гигант" на Мочищенском шоссе. Места, однако, не хватило?» — задался вопросом читатель Сергей.















Ну и не совсем автомобиль, но тоже транспортное средство. Припаркован на крыльце.





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«Субару» у мусорной площадки

«Спасио» на инвалидных местах

«Тойота» под козырьком

Застрявшая «Субару» между елочек

«Тойота» с мусором на капоте

«Бентли» на инвалидном месте

«Лексус» на трамвайных путях

«Тойота» на пригорке

Мотоцикл на крыльце К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования





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