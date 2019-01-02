фоторепортаж

«Я паркуюсь как чудак»: выбираем чудака года 2018 — «Гелендваген» или «Лексус»

«Гелендваген» на фотосессии девушек или «Лексус» на трамвайных путях

«Я паркуюсь как чудак»: выбираем чудака года 2018 — «Гелендваген» или «Лексус»


В 2018 году в рубрике НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак» вышло 52 выпуска, в которых наши читатели запечатлели 624 факта неправильной, мешающей другим парковки. Общая аудитория, которая увидела эти выпуски, составила 1 752 000 человек — это больше населения Новосибирска. Сегодня мы предлагаем нашим читателям выбрать чудака года 2018 из 10 фотографий, на которых запечатлена самая вопиющая парковка.


«Я паркуюсь как чудак»: выбираем чудака года 2018 — «Гелендваген» или «Лексус»


«Гелендваген» и фотографирующиеся девушки. «На улице Кирова возле Заксобрания девушки устроили фотосессию, перегородив пешеходную дорожку, и на замечания не реагировали», — пожаловалась читательница Ольга.



«Я паркуюсь как чудак»: выбираем чудака года 2018 — «Гелендваген» или «Лексус»


Subaru пострадал за свою парковку у мусорной площадки. 



«Я паркуюсь как чудак»: выбираем чудака года 2018 — «Гелендваген» или «Лексус»


«"МЕГА". Товарищ на грязнющей "Спасио", у которой номера почти не читаются, занял парковочное место на парковке для людей с ограниченными возможностями, да еще и встал поперек», — рассказала нам читательница Валерия.



«Я паркуюсь как чудак»: выбираем чудака года 2018 — «Гелендваген» или «Лексус»


Уютная стоянка под козырьком. 



«Я паркуюсь как чудак»: выбираем чудака года 2018 — «Гелендваген» или «Лексус»


Застрявший Subaru после попытки проезда по двору. «Краснообск. Чудак припарковался на газоне, а потом решил выехать через парк прямо по маленьким елкам. Он так и раньше делал. В этот раз не вышло», — описал ситуацию читатель Антон.



«Я паркуюсь как чудак»: выбираем чудака года 2018 — «Гелендваген» или «Лексус»


«Тойоте» на тротуаре вывалили мусор на стекло. «Возле Ядринцевская, 48 на тротуаре люди еле протискиваются, а мамы с колясками пройти не могут», — пишет читатель Александр.



«Я паркуюсь как чудак»: выбираем чудака года 2018 — «Гелендваген» или «Лексус»


Красивый Bentley c красивыми номерами ООО на парковке для инвалидов. 



«Я паркуюсь как чудак»: выбираем чудака года 2018 — «Гелендваген» или «Лексус»


Lexus остановил трамваи. «Паркуюсь как чудак, 20 минут трамваи в режиме ожидания», — написал читатель Александр.



«Я паркуюсь как чудак»: выбираем чудака года 2018 — «Гелендваген» или «Лексус»


«Парковка у супермаркета "Гигант" на Мочищенском шоссе. Места, однако, не хватило?» — задался вопросом читатель Сергей.



«Я паркуюсь как чудак»: выбираем чудака года 2018 — «Гелендваген» или «Лексус»


Ну и не совсем автомобиль, но тоже транспортное средство. Припаркован на крыльце. 


Голосуем за чудака года

Авторизируйтесь, чтобы проголосоватьОпрос завершенВы успешно проголосовали! Результаты будут опубликованы по завершении опроса.
  • «Гелендваген» на фотосессии
  • «Субару» у мусорной площадки
  • «Спасио» на инвалидных местах
  • «Тойота» под козырьком
  • Застрявшая «Субару» между елочек
  • «Тойота» с мусором на капоте
  • «Бентли» на инвалидном месте
  • «Лексус» на трамвайных путях
  • «Тойота» на пригорке
  • Мотоцикл на крыльце
К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Прочтений: 331
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