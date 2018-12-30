Очень старый Новый год (фоторепортаж)

Квадратный Дед Мороз и ёлка перед оперным — как в Новосибирске отмечали Новый год до 90-х

50 лет назад главная городская ёлка стояла в сквере перед оперным театром. Фото 1965 года





Иногда кажется, что ёлки в городе ставят каждый год одинаковые. Да и что нового там можно придумать? Однако за последние 60 лет главная городская ёлка несколько раз меняла своё место, а игрушки для неё делали сами горожане. Музей Новосибирска показал архивные фотографии, как выглядели городские ёлки в прошлом веке, с 50-х по 90-е годы, — 50 лет назад ледовые городки строили прямо перед театром оперы и балета.





Одна из первых ёлок на площади Ленина в 50-х



Кажется, Новый год и ёлка были всегда, однако долгое время праздник встречали исключительно дома: до конца 30-х в Советском Союзе Новый год был идеологически неверным праздником, а вскоре после официальной реабилитации праздника началась Великая Отечественная война — в это время было вовсе не до украшения города. В военное время горожане готовили подарки бойцам на фронт — солдатам отправляли махорку, пельмени и всё, что им могло понадобиться. Расцвет городских ёлок произошёл только во второй половине 50-х — Новый год стал полноценным праздником, экономическая ситуация стала благоприятнее, в городах начали устраивать массовые празднования.





В 1957 году ёлку перенесли ближе к улице Ленина





«Городские праздники начались только с 1938 года, когда по всей стране было разрешено встречать Новый год. До 38-го года Новый год не приветствовался, потому что считался совершенно не революционным праздником, чуждым по идеологии. В конце 37-го года появилась статья Постышева (Павел Петрович Постышев, секретарь Киевского обкома РКП(б). — Прим. ред.) о том, что Новый год — это хороший, добрый праздник, нужно устроить его детворе. По сути, люди праздновали дома у себя, не афишируя это. Традицию встречать Новый год и Рождество в семьях сохраняли. Только с конца 30-х годов праздник начинает принимать такие масштабы», — рассказывает директор Музея Новосибирска Елена Щукина.







Ёлка 1961 года





Было время, когда ёлку ставили прямо перед зданием театра оперы и балета.







Новый год 1963 года



С конца 50-х в городе начали проходить различные карнавалы и представления — в газетах приглашали на иллюминированную ёлку рядом с кинотеатром Маяковского. В то время начали выпускать ёлочные игрушки. Дух советского времени проявлялся и в ёлочных украшениях — дирижабли, рабочие-сталевары.





Ледовый городок на площади Ленина в 1966 году



«Игрушки делали сами горожане. Проходили конкурсы на лучшую игрушку, которую разместят на городской ёлке. Их делали из фанеры и плотного картона. Они были достаточно крупного размера, чтобы было видно снизу. Действительно, когда смотришь на ту ёлку, понимаешь, что люди относились к этому несколько по-иному, чем сейчас. Для нас сейчас важно, чтобы ёлка светила огнями — и в этом, безусловно, есть своя прелесть. А тогда, на мой взгляд, был более душевный подход, потому что делали сами», — считает Елена Щукина.





Ледовый городок 1968 года





Возле ёлок обязательно строили фигуры Деда Мороза, Снегурочки и разных зверей.





Ёлка на месте будущего Монумента Славы в 1965 году





Вскоре ёлки начали ставить не только на центральной площади, но и в районах. На левобережье популярным местом был пустырь на месте будущего Монумента Славы.





Площадь Маркса 1978 год





Такие огромные снежные Дедушка Мороз и Снегурочка стояли в Новый год 1978 года на площади Маркса.





Детвора в ледовом городке перед ДК Чкалова в 1978 году





Детвора больше всего любила ледяные горки.





Ёлка на площади Ленина в конце 70-х





Судя по фотографиям 70-х годов, ледовый городок на площади Ленина был гораздо больше, чем сегодня.





Народные гулянья в 80-х





На фотографиях запечатлены не только ёлки, но и люди, и городская мода, которая была скромнее современной.





«Когда смотришь фотографии, видишь контраст — люди одеты только в чёрное и тёмно-коричневое, появлялся контраст тёмных фигур на белом. Всегда удивляют лица людей: не все люди улыбаются, разное время было и настроение. Глаза совершенно другие, но, думаю, конечно, радовались все», — описывает старые снимки Елена Щукина.







Центр в 80-е





В 80-х ледовый городок занимал, кажется, всю площадь Ленина.





Необычная ёлка в 80-х





Именно в это десятилетие Новосибирск стали больше украшать гирляндами и цветными огоньками.





Снежные фигуры 1988 года





Мастера вырезали из снежных глыб различные сказочные персонажи.





Необычные скульптуры в начале 80-х





Фигуры Деда Мороза и Снегурочки были разные. Однажды на площади Ленина поставили вот такую забавную пару.





Аттракционы в 80-х



Ёлка на долгие годы прописалась на площади Ленина.







Новый год с Дедом Морозом в 1992 году





Однако в 90-х ёлку перенесли в Центральный парк — денег в городском бюджете было немного, большую ёлку было ставить просто не на что. Ёлка и ледовый городок в Центральном парке были куда скромнее прежних, и только в 2012 году ёлку вернули на площадь Ленина.





В конце декабря на площади Ленина в Новосибирске открылся новогодний ледовый городок — там есть ледяная горка и можно водить хороводы вокруг огромной ёлки.