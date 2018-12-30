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Очень старый Новый год (фоторепортаж)

Квадратный Дед Мороз и ёлка перед оперным — как в Новосибирске отмечали Новый год до 90-х

50 лет назад главная городская ёлка стояла в сквере перед оперным театром. Фото 1965 года
50 лет назад главная городская ёлка стояла в сквере перед оперным театром. Фото 1965 года


Иногда кажется, что ёлки в городе ставят каждый год одинаковые. Да и что нового там можно придумать? Однако за последние 60 лет главная городская ёлка несколько раз меняла своё место, а игрушки для неё делали сами горожане. Музей Новосибирска показал архивные фотографии, как выглядели городские ёлки в прошлом веке, с 50-х по 90-е годы, — 50 лет назад ледовые городки строили прямо перед театром оперы и балета.


Одна из первых ёлок на площади Ленина в 50-х
Одна из первых ёлок на площади Ленина в 50-х


Кажется, Новый год и ёлка были всегда, однако долгое время праздник встречали исключительно дома: до конца 30-х в Советском Союзе Новый год был идеологически неверным праздником, а вскоре после официальной реабилитации праздника началась Великая Отечественная война — в это время было вовсе не до украшения города. В военное время горожане готовили подарки бойцам на фронт — солдатам отправляли махорку, пельмени и всё, что им могло понадобиться. Расцвет городских ёлок произошёл только во второй половине 50-х — Новый год стал полноценным праздником, экономическая ситуация стала благоприятнее, в городах начали устраивать массовые празднования.


В 1957 году ёлку перенесли ближе к улице Ленина
В 1957 году ёлку перенесли ближе к улице Ленина


«Городские праздники начались только с 1938 года, когда по всей стране было разрешено встречать Новый год. До 38-го года Новый год не приветствовался, потому что считался совершенно не революционным праздником, чуждым по идеологии. В конце 37-го года появилась статья Постышева (Павел Петрович Постышев, секретарь Киевского обкома РКП(б). — Прим. ред.) о том, что Новый год — это хороший, добрый праздник, нужно устроить его детворе. По сути, люди праздновали дома у себя, не афишируя это. Традицию встречать Новый год и Рождество в семьях сохраняли. Только с конца 30-х годов праздник начинает принимать такие масштабы», — рассказывает директор Музея Новосибирска Елена Щукина. 


Ёлка 1961 года
Ёлка 1961 года


Было время, когда ёлку ставили прямо перед зданием театра оперы и балета.


Новый год 1963 года
Новый год 1963 года


С конца 50-х в городе начали проходить различные карнавалы и представления — в газетах приглашали на иллюминированную ёлку рядом с кинотеатром Маяковского. В то время начали выпускать ёлочные игрушки. Дух советского времени проявлялся и в ёлочных украшениях — дирижабли, рабочие-сталевары.


Ледовый городок на площади Ленина в 1966 году
Ледовый городок на площади Ленина в 1966 году


«Игрушки делали сами горожане. Проходили конкурсы на лучшую игрушку, которую разместят на городской ёлке. Их делали из фанеры и плотного картона. Они были достаточно крупного размера, чтобы было видно снизу. Действительно, когда смотришь на ту ёлку, понимаешь, что люди относились к этому несколько по-иному, чем сейчас. Для нас сейчас важно, чтобы ёлка светила огнями — и в этом, безусловно, есть своя прелесть. А тогда, на мой взгляд, был более душевный подход, потому что делали сами», — считает Елена Щукина.


Ледовый городок 1968 года
Ледовый городок 1968 года


Возле ёлок обязательно строили фигуры Деда Мороза, Снегурочки и разных зверей.


Ёлка на месте будущего Монумента Славы в 1965 году
Ёлка на месте будущего Монумента Славы в 1965 году


Вскоре ёлки начали ставить не только на центральной площади, но и в районах. На левобережье популярным местом был пустырь на месте будущего Монумента Славы.


Площадь Маркса 1978 год
Площадь Маркса 1978 год


Такие огромные снежные Дедушка Мороз и Снегурочка стояли в Новый год 1978 года на площади Маркса.


Детвора в ледовом городке перед ДК Чкалова в 1978 году
Детвора в ледовом городке перед ДК Чкалова в 1978 году


Детвора больше всего любила ледяные горки.


Ёлка на площади Ленина в конце 70-х
Ёлка на площади Ленина в конце 70-х


Судя по фотографиям 70-х годов, ледовый городок на площади Ленина был гораздо больше, чем сегодня.


Народные гулянья в 80-х
Народные гулянья в 80-х


На фотографиях запечатлены не только ёлки, но и люди, и городская мода, которая была скромнее современной.


«Когда смотришь фотографии, видишь контраст — люди одеты только в чёрное и тёмно-коричневое, появлялся контраст тёмных фигур на белом. Всегда удивляют лица людей: не все люди улыбаются, разное время было и настроение. Глаза совершенно другие, но, думаю, конечно, радовались все», — описывает старые снимки Елена Щукина.


Центр в 80-е
Центр в 80-е


В 80-х ледовый городок занимал, кажется, всю площадь Ленина.


Необычная ёлка в 80-х
Необычная ёлка в 80-х


Именно в это десятилетие Новосибирск стали больше украшать гирляндами и цветными огоньками.


Снежные фигуры 1988 года
Снежные фигуры 1988 года


Мастера вырезали из снежных глыб различные сказочные персонажи.


Необычные скульптуры в начале 80-х
Необычные скульптуры в начале 80-х


Фигуры Деда Мороза и Снегурочки были разные. Однажды на площади Ленина поставили вот такую забавную пару.


Аттракционы в 80-х
Аттракционы в 80-х


Ёлка на долгие годы прописалась на площади Ленина.


Новый год с Дедом Морозом в 1992 году
Новый год с Дедом Морозом в 1992 году


Однако в 90-х ёлку перенесли в Центральный парк — денег в городском бюджете было немного, большую ёлку было ставить просто не на что. Ёлка и ледовый городок в Центральном парке были куда скромнее прежних, и только в 2012 году ёлку вернули на площадь Ленина.


В конце декабря на площади Ленина в Новосибирске открылся новогодний ледовый городок — там есть ледяная горка и можно водить хороводы вокруг огромной ёлки.

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