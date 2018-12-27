Новая «Мазда» пригрозила «Тойоте» низкой ценой, премиум-отделкой и мягкой подвеской

Тест-драйв: новая Mazda 6 продается за 1,4 миллиона со всем необходимым для жизни

Новая Mazda 6 с акульим «лицом» добралась наконец до российского потребителя, автомобиль преобразился внутри и снаружи, получил турбомотор, обзавелся более качественными материалами отделки. Базовая комплектация седана стала богаче, и её даже можно рекомендовать как «включающую в себя всё необходимое для современной городской жизни». Посмотрим, может ли новая Mazda 6 составить значимую конкуренцию всепоглощающей Toyota Camry. Подробности в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.











Седан Mazda 6 (предоставлен официальным дилером «Фастар») теперь выглядит так же, как новый кроссовер CX5. Крупная радиаторная решетка с обратным уклоном формирует злой облик этакой акулы, готовой наброситься на добычу.















У решетки интересное заполнение, соты сделаны очень тщательно, выглядит как ювелирное изделие. Хромированная окантовка радиатора расползается своими усиками на светодиодные фары. Есть две стильные хромированные вставки на бампере.















Задняя оптика сохранила фирменные круглые элементы — «глазки трансформера», но слегка изменила форму, стала более волевой. Фонари своими «крабьими клешнями» охватывают хромированную полоску на багажнике — нынешний тренд. Вот, собственно, и все изменения сзади.















Сбоку же и вовсе ничего нового, это ведь рестайлинг. Такие же гладкие двери без острых выштамповок, волна над передней колесной аркой, небольшие плечи над задними арками. И кажется, что ультрасовременный передок несколько диссонирует с боковиной, дизайну которой уже 6 лет.















Столько же лет и этой компоновке салона. Хотя некоторые штрихи интерьера поменялись, качество материалов улучшилось. Передняя панель сочетает в себе мягкий пластик, кожаные вставки, металл, деревянные вставки, алькантару.















Такие же материалы использованы на дверях, всё сделано качественно и практически достойно обозначения «премиум». Дизайн дверных карт изменился, стал строже и отчасти теперь напоминает прямоугольный Volkswagen.















Рулевое колесо с гладкой кожей, но обогрев работает только на двух боковых четвертинках баранки. Верх и низ руля остаются холодными. Что двигало инженерами при проектировании такого решения — загадка.















Новая цифровая приборка с физическими ободками. Отличные шкалы, насыщенные цвета, большие читаемые цифры.















Мультимедийка осталась прежней, управляется пальцами или на скорости шайбой на центральном тоннеле. Приятное звучание акустики Bose, насыщенные басы, запас по регулировкам, корректная звуковая картина, хороший прием радиостанций.















Удобные кресла с развитой боковой поддержкой, есть электрорегулировки, в том числе и поясничного подпора. Стремление к премиуму подчеркивают стильные стальные вставки на спинках сидений.















С таким же вниманием здесь отнеслись и к задним пассажирам. Пластик на дверях мягкий, металлический декор присутствует, из воздуховодов дует мощный поток горячего воздуха. Подогрев задних мест жарит так, что приходится его отключать совсем.















Правда, расположение кнопок подогрева в подлокотнике не совсем разумное решение — надо их искать, держать подлокотник в откинутом состоянии.















С простором в коленях и ступнях здесь все в порядке, но вот низкая крыша оставляет всего 3 пальца запаса пространства над головой. Да и в целом в Mazda 6 чувствуешь себя несколько стесненным, постоянно давит крыша.















Казалось бы, такой внешне крупный автомобиль, а вот как бывает. В той же Camry чувствуешь себя вольготней, хотя она длинней всего на 9 мм, 4879 мм против 4870 у «Мазды». А колесная база у «Тойоты» и вовсе меньше — 2825 мм против 2830 мм у «Мазды».















Багажник тоже скромный, 429 литров. Петли спрятаны, обшивка аккуратная, есть одна петелька для крепления грузов, крючков нет. Отсутствует и электропривод крышки багажника.















Под капотом нашего топового седана 2,5-литровый турбомотор мощностью 231 л.с. и крутящим моментом 420 Н*м, который развивается уже при 2000 оборотах.















Такую тягу на наших скользких морозных улицах сложно реализовать — при старте с места Mazda бешено шлифует колесами, привод-то передний. Даже на скорости при ударе педалью газа в пол колеса проскальзывают — отличный запас мощности.















По паспорту автомобиль разгоняется до сотни за 7 секунд. Быстрый отклик на газ, четкий перебор передач классическим автоматом, приятная турбоподзвучка от мотора. При резком ускорении, при обгоне автомат понятно и быстро переключается вниз, толчков от его работы практически не ощущается.















Чем выделяется новая Mazda 6, так это мягкой, но сбалансированной подвеской. Ребристый асфальт, ледяные наросты, трещины, выбоины подвеска пожирает без остатка, даже непонятно, что там осталось под колесами. Так же и на крупных горках, на волнах седан сохраняет невозмутимое спокойствие со своей значительной энергоемкостью подвески.















При этом машина хорошо управляется, не сильно кренится, дает ощущение связи с дорогой. Оптимальная поворачиваемость, устойчивость на прямой — все это на «Мазде» сочетается с легкостью и ездовым комфортом. Система стабилизации работает очень тихо, иногда непонятно, когда она вмешивается в корректировку курса. При отключенной стабилизации седан продолжает оставаться довольно устойчивым, сопротивляется заносу задней оси — возможно, система стабилизации все-таки не отключается тут полностью.













А вот рулевое колесо отличается неприятной мягкостью и пустотой в пределах четверти оборота баранки. Затем уже появляется нужная тяжесть. Но при скоростных перестроениях на шоссе вы так и будете вслепую нащупывать курс шевелением руля. Хорошо хоть реактивное действие нормальное, можно сказать, отличное — баранка моментально раскручивается в ноль.















Производитель говорит, что улучшил шумоизоляцию. В салоне здесь действительно комфортно, до 70 км/ч вообще ничего не раздражает. Потом уже начинают подвывать шины Nokian Hakkapeliitta, но это скорее проблема не колесных арок, а голосистых покрышек фирмы Nokian, которые страшно воют на всех машинах, в том числе и премиальных.















В базе с 2-литровым мотором и автоматом Mazda 6 стоит 1 451 000 рублей. В комплектацию уже включены кожаный руль, климат-контроль, подогрев передних сидений, электрозеркала, система контроля давления в шинах, система стабилизации, 6 подушек безопасности, светодиодные фары с омывателями, литые диски.















Базовая «Камри» с 2-литровым мотором и автоматом стоит дороже — 1 521 000 рублей, при этом у неё пластиковый руль и обычные галогеновые фары. В максималке же цена «Мазды» 2 280 900 рублей, а «Тойоты» — 2 429 000 рублей.







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