Буров против волокиты

Обиженный пациент подал в суд на врачей — он требует извинений, бесплатных лекарств и 500 тысяч

Юрий Алексеевич Буров с супругой Тамарой Ивановной в своём загородном доме





83-летний больной сахарным диабетом Юрий Алексеевич Буров пошёл против системы здравоохранения. Пенсионер подал в суд на городскую поликлинику № 16 и её главного врача за то, что ему не предоставляли бесплатные лекарства и обозвали скандалистом. Буров составил два иска и потребовал выплатить ему полмиллиона рублей. Корреспондент НГС изучил это дело с обеих сторон и выяснил, за что обиделся на медиков пенсионер.







Юрию Алексеевичу Бурову 83 года. Он инвалид II группы, болен сахарным диабетом. Жене его Тамаре Ивановне 82 года. У неё тоже сахарный диабет, и она инвалид III группы. Пенсионер начал судиться с системой здравоохранения, по его словам, так как не вытерпел отсутствия положенных по закону бесплатных лекарств: сначала их просто не было, а потом лекарства перестали выдавать, потому что Буров с женой не могли ежемесячно приезжать на осмотр.







Юрий Буров подал в Ленинский районный суд два иска: против главврача городской поликлиники № 16 Елены Тоцкой и против самого учреждения. Третьими лицами в иске против поликлиники выступили минздрав НСО, Пенсионный фонд Ленинского района и территориальный фонд ОМС.







В одном иске пенсионер добивается защиты чести и достоинства, обвиняя Тоцкую в оскорблении: она в октябре 2016 года назвала в статье «МК» пожилого мужчину «скандальным». Это случилась, когда в газете написали о проблеме выделения в Новосибирске бесплатного инсулина больным сахарным диабетом, сославшись на историю Бурова, а потом попросили прокомментировать ситуацию главврача поликлиники № 16.







«Ответчица является должностным лицом — главным врачом городской поликлиники, следовательно, должна соблюдать кодекс этики по отношению к пациентам <...> и не допускать оскорбительных, унижающих высказываний в их адрес», — сказал корреспонденту НГС Юрий Буров и заметил, что он с Тоцкой ни разу не встречался, чтобы она могла о нём так говорить.







Пенсионер хочет добиться через суд извинений, положенных ему по закону бесплатных лекарств и компенсации ущерба в размере полумиллиона рублей





В иске против медицинского учреждения Юрий Алексеевич требует, чтобы ему и его жене как больным сахарным диабетом предоставляли положенные по закону бесплатные лекарства и не требовали ежемесячного медицинского осмотра, поскольку заболевания у них хронические, а инвалидность бессрочная.





Пенсионер уточнил, что каждый месяц ездить на формальные осмотры, где врач просто интересуется самочувствием и измеряет давление, сидеть для этого по несколько часов в очереди они с женой не могут и по состоянию здоровья, и в связи с периодическим проживанием за городом.





Однако, пояснил пенсионер, именно из-за отказа приезжать на бессмысленные и унизительные для него медосмотры врачи перестали выдавать им необходимые медпрепараты. Лекарство покупают пенсионерам дети.







«Начиналось, что вообще не было лекарств. Рецепты выписывают, а инсулин не дают. <…> А потом [лекарство] перестали давать, потому что я перестал ходить на осмотры. <…> [Но] согласно разъяснению министерства здравоохранения России от 28 декабря 2015 года пациенту для получения лекарственных препаратов в рамках социального обеспечения не требуется ежемесячного посещения медицинского сотрудника с целью проведения осмотра и назначения соответствующих лекарственных препаратов. Я и в [20]15-м, и в [20]16-м, и в [20]17-м году писал, всем писал <…>, в том числе и к министру здравоохранения. Но они все встали на сторону нашего главврача и требуют от меня то, что по их документу нельзя требовать», — пояснил Буров.







Юрий Алексеевич утверждает, что пытался добиться разрешения проблемы везде: от поликлиники № 16 и областного минздрава до прокуратур разных уровней и приёмной президента России, но его письма пересылали главврачу поликлиники.





Когда Бурову на одну из жалоб ответили, что он может обратиться в суд, если с чем-то не согласен, пенсионер не выдержал, подал два иска в суд и потребовал компенсации ущерба, в том числе и морального. Запросил Буров 500 тысяч рублей: себе и жене по 250 тысяч.







«В письмах главному врачу я писал, что вы нарушаете ряд требований Конституции Российской Федерации, вы нарушаете законы, что я прошу отменить ваше решение, отдать нам эти лекарства, извиниться перед нами и возместить ущерб. В противном случае вынужден буду обратиться в суд. Это я ей писал более года назад», — рассказал пенсионер Буров.







Главный врач городской поликлиники № 16 Елена Тоцкая через своего секретаря передала корреспонденту НГС, что комментировать претензии пенсионера она не готова, и посоветовала обратиться с запросом в областной минздрав.







В министерстве здравоохранения Новосибирской области прокомментировали ситуацию с ежемесячным осмотром врача.







«В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.12.2004 № 328 "Об утверждении порядка предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан" лечащий врач может выписывать рецепт на лекарственные препараты только по результатам пройденного пациентом медицинского обследования. Это позволяет врачу своевременно вносить изменения в схему медикаментозной терапии пациента в случае фиксации побочного действия, нежелательной реакции или при отсутствии ожидаемого терапевтического эффекта лекарственного средства», — сообщил министр здравоохранения НСО Константин Хальзов.







Суд по делу пенсионера против системы здравоохранения должен состояться 21 января 2019 года.





Напомним, что в конце прошлого года в СК заявили, что создадут специальный отдел, который будет заниматься только делами, в которых фигурируют врачи. А в НГУ начали набор студентов на программу, по которой учат юристов, специализирующихся на медицинских конфликтах.