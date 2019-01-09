Буров против волокиты
Обиженный пациент подал в суд на врачей — он требует извинений, бесплатных лекарств и 500 тысяч
83-летний больной сахарным диабетом Юрий Алексеевич Буров пошёл против системы здравоохранения. Пенсионер подал в суд на городскую поликлинику
Юрию Алексеевичу Бурову 83 года. Он инвалид II группы, болен сахарным диабетом. Жене его Тамаре Ивановне 82 года. У неё тоже сахарный диабет, и она инвалид III группы. Пенсионер начал судиться с системой здравоохранения, по его словам, так как не вытерпел отсутствия положенных по закону бесплатных лекарств: сначала их просто не было, а потом лекарства перестали выдавать, потому что Буров с женой не могли ежемесячно приезжать на осмотр.
Юрий Буров подал в Ленинский районный суд два иска: против главврача городской поликлиники
В одном иске пенсионер добивается защиты чести и достоинства, обвиняя Тоцкую в оскорблении: она в октябре 2016 года назвала в статье «МК» пожилого мужчину «скандальным». Это случилась, когда в газете написали о проблеме выделения в Новосибирске бесплатного инсулина больным сахарным диабетом, сославшись на историю Бурова, а потом попросили прокомментировать ситуацию главврача поликлиники
«Ответчица является должностным лицом — главным врачом городской поликлиники, следовательно, должна соблюдать кодекс этики по отношению к пациентам <...> и не допускать оскорбительных, унижающих высказываний в их адрес», — сказал корреспонденту НГС Юрий Буров и заметил, что он с Тоцкой ни разу не встречался, чтобы она могла о нём так говорить.
В иске против медицинского учреждения Юрий Алексеевич требует, чтобы ему и его жене как больным сахарным диабетом предоставляли положенные по закону бесплатные лекарства и не требовали ежемесячного медицинского осмотра, поскольку заболевания у них хронические, а инвалидность бессрочная.
Пенсионер уточнил, что каждый месяц ездить на формальные осмотры, где врач просто интересуется самочувствием и измеряет давление, сидеть для этого по несколько часов в очереди они с женой не могут и по состоянию здоровья, и в связи с периодическим проживанием за городом.
Однако, пояснил пенсионер, именно из-за отказа приезжать на бессмысленные и унизительные для него медосмотры врачи перестали выдавать им необходимые медпрепараты. Лекарство покупают пенсионерам дети.
«Начиналось, что вообще не было лекарств. Рецепты выписывают, а инсулин не дают. <…> А потом [лекарство] перестали давать, потому что я перестал ходить на осмотры. <…> [Но] согласно разъяснению министерства здравоохранения России от 28 декабря 2015 года пациенту для получения лекарственных препаратов в рамках социального обеспечения не требуется ежемесячного посещения медицинского сотрудника с целью проведения осмотра и назначения соответствующих лекарственных препаратов. Я и в [20]15-м, и в [20]16-м, и в [20]17-м году писал, всем писал <…>, в том числе и к министру здравоохранения. Но они все встали на сторону нашего главврача и требуют от меня то, что по их документу нельзя требовать», — пояснил Буров.
Юрий Алексеевич утверждает, что пытался добиться разрешения проблемы везде: от поликлиники
Когда Бурову на одну из жалоб ответили, что он может обратиться в суд, если с чем-то не согласен, пенсионер не выдержал, подал два иска в суд и потребовал компенсации ущерба, в том числе и морального. Запросил Буров 500 тысяч рублей: себе и жене по 250 тысяч.
«В письмах главному врачу я писал, что вы нарушаете ряд требований Конституции Российской Федерации, вы нарушаете законы, что я прошу отменить ваше решение, отдать нам эти лекарства, извиниться перед нами и возместить ущерб. В противном случае вынужден буду обратиться в суд. Это я ей писал более года назад», — рассказал пенсионер Буров.
Главный врач городской поликлиники
В министерстве здравоохранения Новосибирской области прокомментировали ситуацию с ежемесячным осмотром врача.
«В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.12.2004
Суд по делу пенсионера против системы здравоохранения должен состояться 21 января 2019 года.
Напомним, что в конце прошлого года в СК заявили, что создадут специальный отдел, который будет заниматься только делами, в которых фигурируют врачи. А в НГУ начали набор студентов на программу, по которой учат юристов, специализирующихся на медицинских конфликтах.
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Илья Калинин
Фото предоставлено Юрием Буровым (1, 2)