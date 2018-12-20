Хроника лучших времен: на заводе нашли фильм, снятый 30 лет назад

Бывший сотрудник «Западно-Сибирской киностудии» Анатолий Антонов сегодня собирает архивные видео о Новосибирске для Музея документального кино





Сотрудники крупного новосибирского завода «Электроагрегат» сохранили фильм о полувековом юбилее завода — его сняли 27 лет назад и всего пару раз показали сотрудникам, а после банка с киноплёнкой ждала своего часа в архивах. Спустя почти три десятка лет о фильме вспомнили, кинобанку нашли, но никто на заводе не смог его посмотреть — кино сняли на 35-миллиметровую плёнку, и для просмотра нужна специальная техника. Плёнку передали Музею документального кино, где фильм «Нам пятьдесят» оцифровали. Теперь его может посмотреть любой человек — НГС публикует фрагмент фильма и рассказывает историю его создания.







На премьере фильма в 1991 году была лишь часть сотрудников завода — теперь его могут посмотреть все новосибирцы





Фильм «Нам пятьдесят» сняли на заводе «Электроагрегат» в 1991-м — в том году предприятие праздновало 50-летие. В честь юбилея завод нанял профессиональную съёмочную группу, и она за 24 минуты рассказала историю завода — как после начала войны в 1941 году сотрудники Московского прожекторного завода эвакуировались вместе с оборудованием, чего они добились за полвека в Сибири, как живут работники сейчас и как они мечтают изменить производство.







Показать фильм успели всего пару раз на торжественных мероприятиях, а после плёнку передали заводскому музею. Следом пришли непростые 90-е, и «Электроагрегат» был вынужден закрыть свой музей, кинобанку с фильмом спрятали в архив, и о нём забыли больше чем на 20 лет.





Узнать, что же запечатлели на 35-миллиметровой плёнке, сейчас можно только у киношников — в Музее документального кино есть специальный стол для монтажа





Вспомнили о юбилейном фильме только в 2018 году, когда на «Электроагрегате» всё же решили хотя бы частично восстановить потерянную историю завода.





«В своё время нам пришлось попрощаться с собственным музеем, а у большинства промышленных предприятий были музеи более чем достойнейшие. В период разрухи музей, к сожалению, был уничтожен. Но благодаря неравнодушным сотрудникам "Электроагрегата" в тот момент часть экспозиции была сохранена и передана музею Дзержинского района. Мы поддержали эту историю, в этом году закончили реконструкцию одного из крупнейших объектов капитального строительства площадью более 10 тысяч квадратных метров — уникальнейший проект в формате индустриальный лофт. В качестве дополнения этого проекта мы решили собрать все артефакты по нашему предприятию, передать нынешнему поколению историю того пространства — дух того времени, — в котором они сейчас трудятся», — рассказал член совета директоров АО «Электроагрегат» Евгений Борматов.





Элла Давлентшина хочет собрать в музее всю хронику Новосибирска, ведь город начали снимать на плёнку практически с первых лет основания





Фильм «Нам пятьдесят» остался только на 35-миллиметровой плёнке, сейчас ни на одном предприятии не осталось техники, на которой можно было бы его посмотреть. Чтобы узнать, что же снимали до развала Советского Союза на заводе, «Электроагрегат» передал Музею документального кино 42 кинобанки — там были фотоснимки и 35-миллиметровая плёнка с юбилейным фильмом.





«Визуальная история Новосибирска уникальна тем, что нет больше ни одного такого большого города в стране, думаю, и в мире, у которого кинохроника снималась почти с самого основания. <...> Мы всех призываем, посмотрите по заводам, по оставшимся конструкторским бюро, посмотрите, где-то лежат эти 35-миллиметровые плёнки, которые уже нельзя негде посмотреть. У нас здесь, на монтажном столе, мы определяем, что же это было. Так было с архивом НГТУ, так было со многими архивами», — просит сохранить хронику руководитель Музея документального кино Элла Давлетшина. Такие редкие находки в музее называют не иначе как золотом или ископаемым.





Александр Борисович Полянский (в центре) уже полвека работает на «Электроагрегате»





На показ спустя 27 лет пришли бывшие сотрудники завода. Как они рассказывают, фильм успели показать заводчанам всего пару раз на праздничных мероприятиях, а остальные новосибирцы и вовсе не знали ничего нём. Александр Борисович Полянский тогда работал заместителем главного инженера, в январе следующего года исполнится 50 лет, как он пришёл на «Электроагрегат».





«Я с интересом посмотрел, ведь уже многое забыл. На 75 лет [заводу] мы снимали фильм, но он такой домашний, а здесь всё на другом уровне», — сказал после просмотра Александр Борисович Полянский.





Плёнка пролежала в архивах больше 25 лет





НГС публикует фрагмент фильма «Нам пятьдесят», полную цифровую версию можно увидеть в Музее документального кино Новосибирска.





В фильм попали кадры с производства





Кроме рабочих будней, авторы сняли и досуг, и семьи сотрудников. У завода был свой детский лагерь и пансионат, где постоянно отдыхали и лечились работники.





Съёмки проходили летом 1991 года



Если вы внезапно узнали себя, своих родителей или родственников на кадрах из хроники, сообщите об этом НГС. Нам можно позвонить или написать через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru.





Детям, которые попали в фильм, сейчас около 35–38 лет





Сотрудники идут утром на работу





Авторы рассказывают, что скоро на заводе многое станет автоматизированным





В музее документального кино хранятся плёнки фильмов, которые когда-то крутили в кинотеатрах. Анатолий Антонов сберёг плёнки «Тёмного рыцаря» Кристофера Нолана, «9 роту» Фёдора Бондарчука, «В августе 44-го...» Михаила Пташука и много чего другого, но главное — здесь хранится плёнка первой режиссёрской работы Андрея Звягинцева «Возвращение». Если бы их не забрали в музей, плёнки бы уничтожили.







В музее можно посмотреть даже художественные фильмы с плёнки, а не с цифровых носителей





На этом работа Анатолия Антонова не заканчивается. Вместе с молодым режиссёром Станиславом Шубертом они спасают старые плёнки с видами Новосибирска. В архивах они нашли фильм, снятый в 70-х для зарубежья: сибирячки гладят львов, а по городу гуляют астронавты.