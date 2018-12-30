40 грамм — и хватит: десять правил от медиков, как выжить в Новый год и каникулы

Терапевт, эпидемиолог и диетолог поделились лайфхаками, что есть, как пить и чем заниматься

Сытные салаты нужно доесть не позднее 1 января

Перед стартом большой новогодней эпопеи, во время которой люди едят, пьют и практикуют все доступные способы праздности, медики дали горожанам полезные советы. Для врачей в каникулы всегда непростое время: травмы, отравления, обострения хронических болезней. А сразу после каникул, когда взрослые и дети наконец возвращаются в коллективы, обычно начинается сезонный подъем простуды и гриппа.







Врачи напомнили основные правила, которых стоит придерживаться, чтобы не заболеть в праздники ничем — ни простудой, ни похмельем, ни кишечными инфекциями.





1. Накрывая праздничный стол, позаботьтесь о том, чтобы там было побольше овощей и фруктов.





— Если представить себе то, что мы съедим за вечер, в виде тарелки, то половину этой тарелки должны занимать овощи и фрукты, — рассказала диетолог Ирина Бородина. — Пусть будет больше салатов из свежих овощей, таких как греческий или итальянский «Капрезе». Даже традиционные салаты, например сельдь под шубой, можно сделать более лёгкими, если майонез добавить только на верхний слой.









2. Доедайте всё, что наготовили перед Новым годом, 1 января. 2 января оливье превратится, увы, не в тыкву, а в потенциально опасную пищу.







— Если нет времени готовить самим и покупаете готовые салаты в магазине, обязательно обращайте внимание на время производства и срок годности. Такие салаты в принципе надо съедать сразу, — рассказал эпидемиолог Александр Харитонов. — Конечно, лучше на новогодний стол готовить самим из свежих продуктов.





3. Будьте аккуратны с алкоголем. Совет очевидный, но, увы, не всем дано ему следовать. Если нужны конкретные ориентиры по приемлемым дозам, то их озвучил терапевт Вадим Грачёв.





— Считается, что для здорового человека приемлемая суточная доза спиртных напитков, которые можно употребить без последствий, — это 40 мл крепких напитков, либо 0,3 л пива, либо 150 г вина, — сказал эксперт. — Это для женщин. Для мужчин — ровно вдвое больше. Но это не значит, что можно всю неделю не пить и «копить», а потом выпить без последствий в шесть раз больше. Не получится.





Но если уж так вышло, что проснулись 1 января с головной болью, то пейте побольше жидкости (лучше — минералки или воды с долькой лимона), ешьте супы и не вздумайте лечить подобное подобным, а то это может затянуться надолго.





Без последствий можно выпить 150 грамм вина (женщине) или 300 грамм (мужчине)





4. Новогодние салаты после 1 января есть нельзя. А что можно? По словам диетолога, есть несколько простых правил питания. Во-первых, в рационе должно быть не меньше 400 грамм овощей и фруктов в день. Во-вторых, сократите количество сахара до условных двух конфет в день. В-третьих, употребляйте три условные порции кисломолочных продуктов. В-четвёртых, по современным стандартам достаточно 50–70 грамм красного мяса (свинины, говядины или баранины) в день. Ну, и не пересаливайте пищу.







5. Постарайтесь придумать для новогодней вечеринки что-нибудь подвижное. Используйте любую возможность, чтобы выйти из-за стола и подвигаться. Пусть это будут конкурсы, танцы, игры с детьми. Главное не сидеть по несколько часов подряд, поглощая деликатесы со стола.









6. Проветривайте! Это вообще надо делать всегда и часто, а уж если у вас много гостей, то это необходимое условие. Чтобы никого не продуло, придумайте повод иногда выводить всех на улицу и устраивайте тотальное проветривание. В большой компании обязательно найдётся человек с насморком или кашлем. И если вы сидите все вместе в душном помещении, то гарантированно заразятся ещё несколько человек.





7. Чаще мойте руки. Не забывайте делать это и перед тем, как начнёте кромсать салаты. Приходя с улицы, мойте руки. Перед едой мойте руки. Словом, в любой непонятной ситуации. Помните, что достаточно взяться руками за дверную ручку, к которой перед этим прикасался заболевший, а потом случайно тронуть ладонью лицо — и вы получите ОРВИ. Так что прямо сейчас идите и вымойте руки, а потом продолжайте чтение.







8. Включите в свое каникулярное расписание активность на улице. Всё что хотите — от простых прогулок до катания с горок и коньков. По мнению Вадима Грачёва, физкультура на улице реально полезнее работы в спортзале. А погонять с друзьями мяч — и по интенсивности, и по нагрузке лучше, чем отработать положенную дистанцию на беговой дорожке.







Выйдите на улицу после боя курантов, чтобы подвигаться. А дома в это время хорошенько проветрите





9. Если вы или ваши дети чувствуете себя неважно, пожалейте себя и других — не ходите на публичные мероприятия. Это точно не последняя вечеринка или ёлка в жизни, а усугублять своё состояние и заражать других не нужно. В крайнем случае, если уж никак, используйте медицинскую маску, только берите их с собой не меньше пяти штук, чтобы вовремя менять. Кстати, если видите рядом человека с соплями и кашлем, не стесняйтесь также надевать маску, чтобы защитить себя.





10. Если вы ещё не сделали прививку от гриппа, сейчас самое время. Если поставить прививку сейчас, к началу праздников иммунитет будет выработан.