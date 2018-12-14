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И по снегу можно ездить: чемпионы Европы поделились лайфхаками о зимнем вождении

Профессиональные гонщики — о том, как новичку не угодить в типичную аварию на заснеженной дороге

Раллийные дороги зимой почти всегда заснежены, а покрытие очень переменчиво
Раллийные дороги зимой почти всегда заснежены, а покрытие очень переменчиво


Кто знает о зимнем вождении больше, чем раллийные пилоты, которые ездят по снежному покрытию без скоростных лимитов? Мы попросили чемпионов Европы по авторалли (U28), пилота Николая Грязина и его штурмана Ярослава Фёдорова, поделиться опытом зимнего вождения, по крайней мере, в той его части, что применима для обычных водителей и дорог, заваленных снегом. В путь!


Видео: newsHShD / Youtube.com


Читайте покрытие, как книгу


Типичные зимние аварии почти всегда связаны с неумением водителя «прочитать» тип покрытия. Именно поэтому в каждый снегопад город встаёт в пробках.


— Простой совет: выехали утром на дорогу и, убедившись в безопасности, попробуйте несколько раз интенсивно затормозить, чтобы понять, насколько скользкая дорога и хорошо ли машина замедляется, — объясняет Ярослав Федоров. — Коля часто использует этот приём, когда после длинной прямой идёт интенсивное торможение перед крутым поворотом или ретардером на переменчивом покрытии.


Челябинец Ярослав Фёдоров много лет работает раллийным штурманом, и прошлый сезон стал самым успешным в его карьере
Челябинец Ярослав Фёдоров много лет работает раллийным штурманом, и прошлый сезон стал самым успешным в его карьере


Держите колёса прямо


Николай Грязин добавляет, что эффективнее всего разгоняться и тормозить на прямых колёсах без поворота руля.


Особенно коварен снос автомобиля, то есть боковое скольжение передней оси: водителю кажется, что машина поворачивает недостаточно, и он выкручивает руль посильнее, что лишь усугубляет ситуацию.


— Как бы ни было страшно, в случае сноса руль нужно распрямлять, — говорит Николай.


Зимой полезно потренироваться на безопасной заснеженной площадке или даже пройти курсы контраварийной подготовки
Зимой полезно потренироваться на безопасной заснеженной площадке или даже пройти курсы контраварийной подготовки


В случае заноса на передне- и полноприводных автомобилях нельзя бросать газ.


— Тяга на ведущих колёсах стабилизирует автомобиль и делает его подконтрольным вам, — объясняет Ярослав. — Резко бросив газ и ударив по тормозам, вы, скорее всего, спровоцируете разворот автомобиля, что крайне опасно.


— И ещё совет, который годится и для гонок, и для обычной езды: делать всё нужно быстро, но плавно, — объясняет Николай. — Резкость на скользких покрытиях не только снижает скорость, но и повышает риски сноса и заноса. В первую очередь важно сохранить баланс автомобиля, поэтому любой манёвр, даже экстренный, нужно делать настолько плавно, насколько позволяет ситуация.


Пилот Николай Грязин в паре с Ярославом Фёдоровым стал первым россиянином, кому удалось выиграть сложнейшие зимние этапы чемпионатов Норвегии и Финляндии 
Пилот Николай Грязин в паре с Ярославом Фёдоровым стал первым россиянином, кому удалось выиграть сложнейшие зимние этапы чемпионатов Норвегии и Финляндии 


В чужой колее


Ещё один атрибут зимних дорог — колея, попав в которую водитель может испытать массу острых ощущений: машина не слушается руля, а сам руль норовит дать по пальцам.


— Общее правило: с колеёй не нужно бороться без необходимости, — считает Николай. — В гонках мы активно использует колею, которую набили перед нами другие участники. Цепляясь и упираясь в неё, можно ехать быстрее.


Впрочем, колеи опасны тем, что автомобиль из них периодически выбрасывает в неконтролируемой манере, причём зачастую такой исход провоцирует сам водитель, стремясь поскорее выбраться из колейного плена.


— При выезде из колеи делайте всё уверенно, но будьте готовы, что у автомобиля может развиться снос или занос, — добавляет Николай.


Кстати, эффект колеи зимой могут создать трамвайные рельсы при движении вдоль них.


Видео: SportsRacingTech / Youtube.com


Не пытайтесь удивить случайных зрителей


— Быстрой ездой вы меня не удивите, а спокойной порадуете — эту фразу я обычно говорю таксистам, — смеётся Ярослав Фёдоров.


Он советует забыть детские комплексы и выбирать скорость с учётом состояния дороги и возможностей автомобиля, а не личных амбиций. Быстрая езда зимой если и может кого-то удивить, то группу разбора ДТП.


— Для начинающих автоспортсменов есть такой принцип «Главное — финиш», — говорит Николай. — Не доехав до финиша, не наберёшь боевых километров и ценных очков. Чемпионат невозможно выиграть в первом повороте, но там его можно проиграть.


Помимо скорости, в автоспорте важна безаварийность, а на дороге это качество и вовсе в приоритете
Помимо скорости, в автоспорте важна безаварийность, а на дороге это качество и вовсе в приоритете


Электронные протезы


А насколько, с точки зрения гонщиков, важны электронные помощники — АБС, ESP, противобуксовочная система и прочие?


— Конечно, они облегчают жизнь и часто выручают, — говорит Ярослав. — Но важно не переоценивать их возможностей, потому что физику они не отменяют. Плюс каждое их срабатывание означает, что какие-то действия водителя были неправильными: он слишком резко нажал на тормоз, очень быстро заехал в поворот, чересчур резко выверну руль и так далее. Любое мерцание лампочки ESP нужно использовать как повод для анализа своих действий и совершенствования мастерства.


Подготовка автомобиля


На «гражданском» автомобиле важно контролировать уровни всех жидкостей, а перед морозами заменить те, что отработали срок или просто не подходят по сезону. Большая часть технических жидкостей в автомобиле всесезонная, но можно выбрать, например, более «морозоустойчивый» сорт моторного масла. В обозначении 5W30 первая цифра отражает низкотемпературные свойства, и чем она ниже, тем, как правило, легче запускается автомобиль.


— Не лишним будет посмотреть состояние тормозных колодок и, конечно, проверить аккумулятор, — советует Ярослав Фёдоров. — При желании можно поставить «зимние» щётки стеклоочистителя.


Кстати, в авторалли техническим жидкостям уделяют самое пристальное внимание: моторное масло меняют каждые 300 километров, тогда как у обычного автомобиля — раз в 7–15 тысяч километров.


Зимой автогонщики используют узкую шипованную резину
Зимой автогонщики используют узкую шипованную резину


И очень важны шины.


— На один этап чемпионата Европы нам положено 16 покрышек, выбор которых нередко определяет результат: ошибки такого рода обходятся очень дорого, — объясняет Николай Грязин. — Зимой мы используем специальные узкие шины с высотой рабочего шипа 4,5 миллиметра.


Что касается обычных дорог, то в холода резина должна быть зимней и в хорошем состоянии, а будет ли она шипованной или фрикционной — это, по большому счёту, дело вкуса.


— На зимние гонки мы всегда берём комплект «средств спасения», который полезен и в обычной машине, — рассказывает Ярослав. — Кроме буксировочного троса и минимального набора инструментов, с нами всегда есть лопата и пара тёплых курток на случай «убора». В гражданский автомобиль я бы положил ещё провода для «прикуривания» и щётку со скребком.


Главный совет


— Получайте удовольствие от езды зимой, — смеётся Ярослав. — Даже если дороги почищены неидеально.


Снежных дорог не нужно бояться — по ним нужно уметь ездить
Снежных дорог не нужно бояться — по ним нужно уметь ездить


Экспертами в этом материале выступили челябинец Ярослав Фёдоров и москвич Николай Грязин, которые в составе экипажа выиграли юниорский зачёт чемпионата Европы по авторалли на SKODA Fabia R5. В следующем году они переходят в высшую категорию ралли — мировой чемпионат WRC.

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