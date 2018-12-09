«Этот снег становится золотым»: как чиновники 14 лет подряд объясняют, почему город завален снегом

Как только первый снег ложится на землю, в Новосибирске начинается сезон пробок и обледенелых тротуаров. Аттракцион «Радуйся снегу, но не падай от красоты» продлится до весны, а уборка улиц ещё полгода будет предметом споров между горожанами и властью. Одни обвиняют чиновников в плохой уборке дворов и улиц, другие говорят, что стараются, но не всё так просто. НГС составил хронику работы новосибирских властей по уборке снега за последние несколько лет — для борьбы с «аномальными» снегопадами покупают новую технику, придумывают другие правила уборки города и сваливают вину друг на друга.

2004, 2005 годы







О том, что снега стало больше, говорят почти каждый год. С этих цифр начинаются отчёты чиновников по уборке улиц. В 2004 году власти сообщили, что на уборку улиц вышли три новые высокоскоростные машины «Арктика», которые накануне поступили в ГУБО. В декабре следующего года снегопады, по отчётам чиновников, были ещё сильнее, чем в предыдущем, поэтому появились 10-балльные пробки (правда, пока только в час пик). В одном из отчётов за выходные написано, что вывезли около 15,3 тысячи кубометров снега.









2006, 2007 годы







После очередного декабрьского снегопада 2006 года в мэрии сообщили, что выпала месячная норма осадков, поэтому техника работает в круглосуточном режиме. «Если бы столько снега выпало на Москву, её бы, наверное, просто парализовало», — успокоили тогда новосибирцев сотрудники городской администрации. А мэр Владимир Городецкий пообещал новые снегоочистители, грейдеры и дорожные машины. Но в 2007 году ничего не изменилось. Инспекторы УАТИ (Управление административно-технических инспекций) заявило, что не вывозится снежный вал с проезжей части магистральных улиц, остановки не чистят от снега.









2008 год







В ноябре дорожники заявили, что знают о предстоящих снегопадах, поэтому заранее подготовили технику.





Начальник производственного отдела ГУБО мэрии Владимир Архипов заявил, что в напряжённые дни каждый район вывозит примерно по тысяче кубометров за смену, то есть примерно 10 тысяч кубов по всему городу. В одном из отчетов говорится о том, что в городе 600 единиц разных снегоуборочных машин, в сутки в среднем на дороги города выходит 420 единиц спецтехники. Общая численность работников мобильных бригад — 505 человек. Глядя на всё это, у губернатора Виктора Толоконского родилась идея:









2009 год







В этом году власти отчитались, что получили новую технику для уборки снега, в том числе 6 автогрейдеров, 2 автогидроподъёмника, 1 мусоровоз, 10 дорожных комбинированных машин, 10 дорожных машин, 13 самосвалов, 3 трактора, 5 подметально-уборочных машин.







Тогда радостный мэр Владимир Городецкий сообщил, что это самое большое обновление коммунальной техники за последние годы. Тем временем снегопады вновь парализовали городские улицы. Труднее всего стало даже не после снегопадов, а после того, как дорожники посыпали улицы песко-соляной смесью, потому что машины начали застревать в «каше».









2010 год







Техника появилась, так что результат должен быть лучше. Начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Николай Диденко сообщил: «Мы впервые с 1991 года по вывозке снега перешагнули рубеж в 2 миллиона кубических метров».





Но потом что-то снова пошло не так, и транспорт встал. Правда, мэр Владимир Городецкий сообщил, что «непроезжих маршрутов у нас нет». Тем не менее в начале декабря по улицам не могли проехать даже троллейбусы. Мэрия объяснила, что надеется минимизировать последствия задержек в уборке снега и ожидает поступления новой снегоуборочной техники. И тут своё слово сказал теперь уже губернатор Василий Юрченко:









2011 год







Этой зимой в технологии уборки снега в Новосибирске произошли принципиальные изменения, сообщили в мэрии. В самом начале декабря канадская снегоплавильная машина TRECAN начала постоянную работу в сквере у оперного театра — за смену она сливает в канализацию до 1500 кубов кристально чистого снега из скверов без пескосоляной смеси.







А мэр Владимир Городецкий констатировал, что «произошел снежный рекорд» — максимум в сутки этой зимой вывозилось 42 тысячи куб. м снега. Круглосуточно на очистке города от снега работает 87% техники, которая готова работать в зимний период, ежедневно на дороги выходит 360–480 единиц уборочных машин. Также к вывозу снега были дополнительно привлечены 50 самосвалов.









2012 год







И снова в Новосибирске снег: жители недовольны, власти ищут причины. Губернатор Василий Юрченко выступил с критикой:









Но мэр Владимир Городецкий не сдавался:









В этом году действительно была снежная зима, ноябрьские снегопады стали самыми сильными за последние 20 лет. В мэрии сообщили, что на расчистку города из резервного фонда выделены дополнительные деньги — 4,5 млн рублей. Еще 27 млн рублей, пообещал тогда первый вице-мэр Андрей Ксензов, добавят после решения ближайшей сессии горсовета. А заместитель начальника департамента энергетики и ЖКХ Андрей Аркашов сказал, что «работают все, кто, держа лопату, ещё не падает».









2013 год







Наступила очередная зима. Местные ДЭУ оштрафовали на 600 тысяч рублей за то, что они плохо убирают снег. При этом начальник ГУБО мэрии Иван Митряшин считает, что штрафные санкции всё-таки способствовали налаживанию работы ДЭУ, в особенности по очистке снега на остановках, возле киосков, на тротуарах и пешеходных переходах.







Тут подключились общественники, которые направили в мэрию открытое письмо. Они пожаловались на плохую уборку снега, и особенно на колейность. Правда, начальник ГУБО мэрии Митряшин не понял порыва:











Мэрия решила изменить правила уборки снега. А именно: если за 3 часа снегопада снежный покров увеличится на 2–2,5 см, то дорожники должны счистить его до асфальта в течение 6 часов, не дожидаясь, как сейчас, окончания снегопада. Такая же «ускоряющая» поправка внесена в правила очистки дворов: дворникам запрещают дожидаться окончания снегопадов для начала уборки и требуют начать убирать снег с дворовых территорий не позднее 12 часов после того, как снежный покров вырос на 2–2,5 см. Снего-ледяные кучи и валы предлагается вывозить в течение суток после окончания ежедневной уборки.





В этом же году прокуратура Новосибирска проверила качество уборки снега в городе и обнаружила многочисленные нарушения во всех районах. Выяснилось, что снег не убирается вовремя, а когда убирается — складируется около остановок, пешеходных переходов, проезжей части дорог и мешает проезду транспорта.







2014 год







Заместитель мэра — начальник транспортного департамента мэрии Валерий Жарков заявил, что снегоуборщики в 9-балльных пробках не виноваты — летом заторы тоже случаются. «Пробки у нас из-за нехватки дорог», — объяснил он.







Заместитель мэра Валерий Жарков объяснил, что проблема снегоуборщиков — в удаленности снегоотвалов, а будущее уборки снега связано со снегоплавильными станциями.









2015 год







В январе мэр Анатолий Локоть назначил нового начальника ГУБО мэрии. Им стал 42-летний Дмитрий Оленников, который долгое время работал в сфере образования. Мэрия по традиции отчитывается о кубометрах снега, которые каждый день вывозят с городских улиц.





Но тут случился скандал. В декабре полсотни сотрудников ДЭУ-6 написали открытое письмо от водителей, грейдеристов и трактористов. Все они пожаловались мэру Анатолию Локтю, прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву, трудовой инспекции и общественникам на недостойные условия труда и согласились с тем, что снег на улицах убирают из рук вон плохо.





Перешедший из мэров в губернаторы Владимир Городецкий поспешил вмешаться:











Но недавно избранный мэр Локоть ответил всем сразу, и так, что парировать было сложно:









2016 год







Мэр Анатолий Локоть сообщил, что в этом году для борьбы со снегом власти закупят 5 малогабаритных коммунальных машин для уборки тротуаров и еще 5 разных спецмашин для дорожников, всего на это потратят 25 млн рублей. И заговорил про тротуары:









Кроме того, Локоть сообщил, что заканчивается работа по развороту снегоплавильной станции на улице Широкой, строящейся по концессионному соглашению, и скоро она заработает.







А Владимир Городецкий вновь поставил губернаторский вопрос:









2017 год







А в Сибири снова аномальные снегопады. Сугробы, которые намело в Новосибирске и области ко второй декаде января, попали в тройку лидеров по высоте за весь столетний период наблюдения, сообщили синоптики.







И мэр объяснил, что «вывозить куда-то за черту города — этот снег становится "золотым". Поэтому в перспективе установка снегоплавильных станций, в принципе, по одной на каждый район, это самый оптимальный вариант. Но это дорого действительно, это нам не осилить так сразу».











И вновь заговорил Городецкий, правда, в этот раз он ударился в свои воспоминания:











А отвечая на вечный вопрос горожан, почему город в Сибири в снегу, мэр Анатолий Локоть прибегнул к привычному объяснению чиновников о том, что техники не хватает.











2018 год







В прошлом году дорожники закупили 49 новых снегоуборочных машин, на которые потратили почти 346,5 миллиона рублей. Больным местом остаются тротуары. «Проблема в том, что мы обладаем недостаточным количеством техники для обработки тротуаров. На весь Новосибирск есть только 8 машин для чистки тротуаров», — констатировал начальник Главного управления благоустройства и озеленения мэрии Юрий Сердюк. Локоть отчитался, что с городских дорог вывозят порядка 11 тысяч кубометров снега в сутки.





Правда, эта цифра вряд ли о чём-то говорит простым горожанам, у которых остаются вопросы. Судя по всему, история сделала виток — и о том, что город нужно чистить от снега, говорит губернатор. На этот раз — Травников.









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