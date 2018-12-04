Когда машина «отмораживает»: ошибки автомобилистов-чайников при запуске двигателя в холода

Несколько советов тем, кто не смог завести своё авто в морозы

Прикуривание от другой машины — это уже на крайний случай





В Новосибирск пришли морозы — ненадолго, но в ближайшую ночь синоптики обещают пик холодов этой недели. С наступлением морозов начинается привычная лотерея — запустится мотор или нет? Помимо проблем сугубо технических в плохих пусках может быть доля вины самого водителя. Разбираем типичные ошибки, которые осложняют жизнь автомобилистам-новичкам.





О вялой езде







Если ваш ритм жизни предполагает кратковременные поездки и долгую работу двигателя на холостом ходу (например, в перманентной пробке), двигатель ползимы проводит в непрогретом состоянии. Загрязняются свечи и цилиндро-поршневая группа, а заодно ухудшается зарядка аккумулятора. Проблемы возникают не сразу, но имеют свойство накапливаться.





Зимой скорость движения падает, а поездки порой кратковременны: двигатели не успевают прогреваться





Планируйте маршрут, чтобы двигатель успевал прогреваться. Зимой невредно совершать поездки по трассе: при высокой нагрузке происходит самоочистка камеры сгорания. Перед постановкой на ночную стоянку какое-то время двигайтесь на низких передачах, удерживая высокую частоту (скажем, 3–4 тысячи об./мин.).







И если уж завели зимой мотор, но ехать почему-то передумали, дайте ему прогреться.







Автозапуск с подвохом







Автозапуск хорош всем — к вашему приходу он подогреет и мотор, и салон. Проблема в том, что «интеллект» системы автозапуска весьма скромен, поэтому он предпринимает фиксированное число попыток определённой продолжительности, и если раскочегарить мотор не удалось — просто сдаётся. И когда вы подходите к автомобилю, свечи уже залиты, аккумулятор подсажен и запуск вручную зачастую уже невозможен.







Изучите особенности вашей системы автозапуска: порой в сильные морозы проще запускать мотор вручную. Иногда просто достаточно покрутить стартер лишние пару секунд.







Кстати, если залили свечи, есть небольшой лайфхак: утопите педаль газа и покрутите стартер. Подача топлива в этом случае отключится, и чистый воздух продует свечи. Но сначала убедитесь, что такой режим есть на вашей модели автомобиля.





Типичная ошибка новичков: нагружать аккумулятор и не следить за его состоянием





Батарея не огонь







Что интересно, аккумулятор часто умирает не зимой, а ещё летом. Его разряжают, слушая музыку при заглушенном моторе или подсвечивая фарами улицу. Но если летом полуразряженный аккумулятор не заметен, то с первыми холодами проблема обнажается.







Признаки «дохлого» аккумулятора известны: стартер крутит вяло или не крутит вовсе, а панель приборов и освещение затухают.







Аккумулятор можно дозарядить, но если началось разрушение пластин, лучше менять. Определиться поможет диагностика в любой специализированной фирме.







Зарядка аккумулятора занимает примерно сутки, и в хорошей компании вам предложат подменную батарею.





Неполная заправка







Вода в топливо обычно попадает из воздуха. Конденсат может накапливаться в резервуарах самой АЗС или топливном баке автомобиля.







Образованию конденсата, кстати, способствует неполная заправка топливом: то есть когда вы заливаете за раз по 5–10 литров. Влага конденсируется на стенках и стекает вниз, скапливаясь на дне бака. Помимо коррозии деталей вода может осложнить пуски, замерзнув в фильтрах и трубопроводах. В критических случаях для удаления воды используют специальные присадки — осушители топлива.







Влияет ли качество топливо на его пусковые свойства? Отчасти да. Например, бензины делятся на классы по испаряемости, и осенью АЗС должны переходить на «лёгкие» бензины с повышенным содержанием летучих фракций.





Зимой бензины проверяют на испаряемость (давление насыщенных паров), а дизтопливо — на текучесть (температура помутнения)





Но всё-таки больше проблем с качеством топлива для дизелей: зимние сорта проходят недешевую очистку от парафинов, поэтому соблазн использовать несезонное топливо куда выше, чем с бензинами. В межсезонье можно использовать специальные депрессорные присадки, которые не дают топливу превратиться в желе.







В любом случае зимой выбирать АЗС нужно тщательнее, отдавая предпочтение известным заправкам. И заправляться лучше до полного бака — меньше будет конденсата.







Как запуститься грамотно







На автомобиле с механической коробкой лучше выжать сцепление — это снизит нагрузку на стартер в момент пуска.







Иногда перед запуском советуют включить на несколько секунд фары для разогрева аккумуляторной батареи, но польза от такого способа не доказана.







Включив зажигание, не крутите мотор сразу: у многих моделей в этот момент бензонасос подкачивает топливо. Выждите пару секунд.







Если мороз сильный, и вы предчувствуете проблемы, важен алгоритм запуска. Не делайте слишком коротких попыток — каждая неудача приводит к накоплению в камере сгорания топливного конденсата, что, в конце концов, рано или поздно зальёт свечи. Но и крутить мотор до победного сразу не нужно: если в первой попытке он не завёлся через 10–12 секунд, сделайте паузу и пробуйте снова.







Если мороз не экстремальный (скажем, до 25–27 градусов), но двигатель не заводится даже с третьей попытки, проблема, скорее всего, в техническом состоянии: слабый аккумулятор, загрязнённые форсунки, слишком вязкое масло, плохие свечи.





При выборе масла на зиму учитывайте зимний класс вязкости: он обозначает цифрой перед литерой W. Например, у масла с индексом 5W30 зимний класс вязкости — 5. Приемлемые значения для России — 0–10 единиц.





Но и не ждите от автомобилей невозможного: скажем, большинство производителей в принципе не гарантирует холодные пуски при температуре ниже –30 градусов без спецсредств.







Радикально проблему холодных пусков решают предпусковые подогреватели, топливные или электрические, но они дороги и не всегда оправданы. Компромиссное решение — автозапуск с датчиком включения по времени или температуре. Правда, это приводит к перерасходу топлива и не всегда полезно для мотора.

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