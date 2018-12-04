инструкция

Когда машина «отмораживает»: ошибки автомобилистов-чайников при запуске двигателя в холода

Несколько советов тем, кто не смог завести своё авто в морозы

Прикуривание от другой машины — это уже на крайний случай
Прикуривание от другой машины — это уже на крайний случай


В Новосибирск пришли морозы — ненадолго, но в ближайшую ночь синоптики обещают пик холодов этой недели. С наступлением морозов начинается привычная лотерея — запустится мотор или нет? Помимо проблем сугубо технических в плохих пусках может быть доля вины самого водителя. Разбираем типичные ошибки, которые осложняют жизнь автомобилистам-новичкам.


О вялой езде


Если ваш ритм жизни предполагает кратковременные поездки и долгую работу двигателя на холостом ходу (например, в перманентной пробке), двигатель ползимы проводит в непрогретом состоянии. Загрязняются свечи и цилиндро-поршневая группа, а заодно ухудшается зарядка аккумулятора. Проблемы возникают не сразу, но имеют свойство накапливаться.


Зимой скорость движения падает, а поездки порой кратковременны: двигатели не успевают прогреваться
Зимой скорость движения падает, а поездки порой кратковременны: двигатели не успевают прогреваться


Планируйте маршрут, чтобы двигатель успевал прогреваться. Зимой невредно совершать поездки по трассе: при высокой нагрузке происходит самоочистка камеры сгорания. Перед постановкой на ночную стоянку какое-то время двигайтесь на низких передачах, удерживая высокую частоту (скажем, 3–4 тысячи об./мин.).


И если уж завели зимой мотор, но ехать почему-то передумали, дайте ему прогреться.


Автозапуск с подвохом


Автозапуск хорош всем — к вашему приходу он подогреет и мотор, и салон. Проблема в том, что «интеллект» системы автозапуска весьма скромен, поэтому он предпринимает фиксированное число попыток определённой продолжительности, и если раскочегарить мотор не удалось — просто сдаётся. И когда вы подходите к автомобилю, свечи уже залиты, аккумулятор подсажен и запуск вручную зачастую уже невозможен.


Изучите особенности вашей системы автозапуска: порой в сильные морозы проще запускать мотор вручную. Иногда просто достаточно покрутить стартер лишние пару секунд.


Кстати, если залили свечи, есть небольшой лайфхак: утопите педаль газа и покрутите стартер. Подача топлива в этом случае отключится, и чистый воздух продует свечи. Но сначала убедитесь, что такой режим есть на вашей модели автомобиля.


Типичная ошибка новичков: нагружать аккумулятор и не следить за его состоянием
Типичная ошибка новичков: нагружать аккумулятор и не следить за его состоянием


Батарея не огонь


Что интересно, аккумулятор часто умирает не зимой, а ещё летом. Его разряжают, слушая музыку при заглушенном моторе или подсвечивая фарами улицу. Но если летом полуразряженный аккумулятор не заметен, то с первыми холодами проблема обнажается.


Признаки «дохлого» аккумулятора известны: стартер крутит вяло или не крутит вовсе, а панель приборов и освещение затухают.


Аккумулятор можно дозарядить, но если началось разрушение пластин, лучше менять. Определиться поможет диагностика в любой специализированной фирме.


Зарядка аккумулятора занимает примерно сутки, и в хорошей компании вам предложат подменную батарею.


Неполная заправка


Вода в топливо обычно попадает из воздуха. Конденсат может накапливаться в резервуарах самой АЗС или топливном баке автомобиля.


Образованию конденсата, кстати, способствует неполная заправка топливом: то есть когда вы заливаете за раз по 5–10 литров. Влага конденсируется на стенках и стекает вниз, скапливаясь на дне бака. Помимо коррозии деталей вода может осложнить пуски, замерзнув в фильтрах и трубопроводах. В критических случаях для удаления воды используют специальные присадки — осушители топлива.


Влияет ли качество топливо на его пусковые свойства? Отчасти да. Например, бензины делятся на классы по испаряемости, и осенью АЗС должны переходить на «лёгкие» бензины с повышенным содержанием летучих фракций.


Зимой бензины проверяют на испаряемость (давление насыщенных паров), а дизтопливо — на текучесть (температура помутнения)
Зимой бензины проверяют на испаряемость (давление насыщенных паров), а дизтопливо — на текучесть (температура помутнения)


Но всё-таки больше проблем с качеством топлива для дизелей: зимние сорта проходят недешевую очистку от парафинов, поэтому соблазн использовать несезонное топливо куда выше, чем с бензинами. В межсезонье можно использовать специальные депрессорные присадки, которые не дают топливу превратиться в желе.


В любом случае зимой выбирать АЗС нужно тщательнее, отдавая предпочтение известным заправкам. И заправляться лучше до полного бака — меньше будет конденсата.


Как запуститься грамотно


На автомобиле с механической коробкой лучше выжать сцепление — это снизит нагрузку на стартер в момент пуска.


Иногда перед запуском советуют включить на несколько секунд фары для разогрева аккумуляторной батареи, но польза от такого способа не доказана.


Включив зажигание, не крутите мотор сразу: у многих моделей в этот момент бензонасос подкачивает топливо. Выждите пару секунд.


Если мороз сильный, и вы предчувствуете проблемы, важен алгоритм запуска. Не делайте слишком коротких попыток — каждая неудача приводит к накоплению в камере сгорания топливного конденсата, что, в конце концов, рано или поздно зальёт свечи. Но и крутить мотор до победного сразу не нужно: если в первой попытке он не завёлся через 10–12 секунд, сделайте паузу и пробуйте снова.


Если мороз не экстремальный (скажем, до 25–27 градусов), но двигатель не заводится даже с третьей попытки, проблема, скорее всего, в техническом состоянии: слабый аккумулятор, загрязнённые форсунки, слишком вязкое масло, плохие свечи.


При выборе масла на зиму учитывайте зимний класс вязкости: он обозначает цифрой перед литерой W. Например, у масла с индексом 5W30 зимний класс вязкости — 5. Приемлемые значения для России — 0–10 единиц.
При выборе масла на зиму учитывайте зимний класс вязкости: он обозначает цифрой перед литерой W. Например, у масла с индексом 5W30 зимний класс вязкости — 5. Приемлемые значения для России — 0–10 единиц.


Но и не ждите от автомобилей невозможного: скажем, большинство производителей в принципе не гарантирует холодные пуски при температуре ниже –30 градусов без спецсредств.


Радикально проблему холодных пусков решают предпусковые подогреватели, топливные или электрические, но они дороги и не всегда оправданы. Компромиссное решение — автозапуск с датчиком включения по времени или температуре. Правда, это приводит к перерасходу топлива и не всегда полезно для мотора.

Как часто вы испытываете проблемы с запуском зимой в последние годы?

Авторизируйтесь, чтобы проголосоватьОпрос завершенВы успешно проголосовали! Результаты будут опубликованы по завершении опроса.
  • Никогда
  • Иногда запускается тяжело, но запускается
  • Несколько раз в год не могу запустить без ухищрений
  • Регулярно
К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования


Прочтений: 1912
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (3)3
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено