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Джип за миллион

Тест-драйв: рамный внедорожник с мостами, блокировками и кожаным салоном — и стоит всего миллион

Сегодня на тесте обновленный отечественный «УАЗ Патриот» — рамный внедорожник с мостами и рессорами, серьезный мужской автомобиль. Впрочем, создатели машины не забыли и о её комфорте, и об оснащенности — здесь есть и электронные помощники, и различные подогревы, и мультимедийная система. Так что УАЗ — это не только деревенский автомобиль для полного бездорожья, как его себе обычно представляет обыватель. Это еще и неплохая машина для города, высокая и вместительная. С каким качеством собран УАЗ и какие у него проблемы — в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко. 


Джип за миллион


Внедорожник «УАЗ Патриот» (предоставлен официальным дилером «Луна Авто») может показаться избалованному офисному сообществу какой-то редкой диковинкой, но в действительности автомобиль продается очень хорошо.



Джип за миллион


За 9 месяцев 2018 года в Новосибирске купили 296 «Патриотов», для сравнения: Toyota Land Cruiser Prado разошёлся в количестве 283 штук, Renault Duster — 277 штук, Toyota RAV4 — 244 штуки.



Джип за миллион


Кузову «Патриота» уже 13 лет, и конечно, он не блещет ни современностью, ни изяществом. Но ему этого и не надо, автомобиль ведь сугубо утилитарный и практичный. Потенциальным потребителям УАЗа важней технические характеристики, возможности машины, а также стоимость его содержания.



Джип за миллион


Наш рамный УАЗ весит 2 тонны, имеет длину 4750 мм и возвышается над землей на 21 сантиметр. Короткие свесы обеспечивают неплохую геометрическую проходимость. Ну а за внедорожные возможности отвечает система полного привода Part-Time c понижайкой и блокировкой.



Джип за миллион


С завода «Патриоты» выходят с механической КП, но новосибирский дилер научился ставить на автомобиль автоматическую коробку корейского производства, эта модернизация пользуется спросом среди клиентов.



Джип за миллион


Садясь за руль «Патриота», сразу убеждаешься, что это отечественный автомобиль и никак иначе. Это и деревянный пластик, и вибрации от мотора и ещё что-то неуловимо родное, российское. Впрочем, не стоит забывать о соотношении цена/качество, ведь УАЗ дешевле аналогичных иномарок в 2–4 раза.



Джип за миллион


В салоне все пластики жесткие. Некоторые детали интерьера выглядят вполне прилично, некоторые — откровенно простенькие и дешевые. Есть элементы украшательства в виде хромированных дверных ручек и накладок под алюминий.



Джип за миллион


В максимальной версии доступны кожаные сиденья, боковины которых сделаны из кожзама, а середина, как утверждает дилер, — из натурального материала. Сиденья плотные, не расхлябанные и даже с какой-то боковой поддержкой.



Джип за миллион


Руль обшит мягкой кожей, сделано это довольно аккуратно. Есть функция обогрева баранки. Вообще, в максимальных версия УАЗ оснащен на уровне, не уступающем конкурентам.



Джип за миллион


Подогреваются не только передние сиденья, но и задние.



Джип за миллион


Все двери оснащены электростеклоподъемниками, есть круиз-контроль, климат-контроль и даже электрообогрев лобового стекла. В список электронных помощников входят система курсовой устойчивости и система помощи на спуске.



Джип за миллион


Сенсорная мультимедийная система позволяет настроить звук в широком диапазоне, подключить смартфон, воспользоваться камерой заднего вида. Всё работает шустро и без сбоев.



Джип за миллион


Приборная панель оснащена цифровым дисплеем бортового компьютера. Сами приборы четкие, не перегружены лишней информацией.



Джип за миллион


Высокая крыша УАЗа дает значительный запас пространства над головой и спереди, и сзади. Да и в целом тут просторно, есть куда поместить колени и ступни.



Джип за миллион


Объем багажника — 650 литров, доступ к нему открывает дверь калиточного типа, на которой расположено запасное колесо. В багажнике есть шторка, освещение, крючки, петли.



Джип за миллион


Обновленный УАЗ получил модернизированный двигатель ЗМЗ, но, конечно, этой машине нужен более мощный и тихий агрегат. 2,7-литровый бензиновый мотор выдает 150 сил и 235 Н*м крутящего момента.



Джип за миллион


Разгон до сотни занимает тут 20 секунд, впрочем, это совершенно ненужная информация. Это машина для тихой степенной езды. Педаль газа отзывчива, но двигатель начинает реветь и досаждать вибрациями буквально сразу же после старта. Его максимальная тяга развивается на 2,6 тысячи оборотов, и к этому моменту уже хочется перейти на повышенную передачу, чтобы обеспечить себе акустический комфорт.



Джип за миллион


Рычаг механической КП в принципе удобен и четко фиксируется во всех положениях. Но его ходы все-таки великоваты, хотя производитель говорит, что с обновлением эти ходы уменьшились.



Джип за миллион


Сравнительно неплоха шумоизоляция салона в целом, гул шин не досаждает, а багажник фонит в комфортных пределах. Но вот мотор, как уже говорилось, всё портит.



Джип за миллион


В городе и на шоссе вы будете ездить в основном на заднем приводе, поскольку передок здесь подключается жестко с распределением тяги по осям 50/50. Поэтому система курсовой устойчивости в таком режиме — незаменимая вещь. Без нее «Патриот» со своими мостами и рессорами отчаянно виляет хвостом на снегу и льду, только и делаешь, что ловишь машину.



Джип за миллион


Рулевое колесо, кстати, жидковато около нуля и в пределах половины оборота баранки, но затем заметно тяжелеет и позволяет получить от машины некоторую обратную связь.



Джип за миллион


Для бездорожья здесь предусмотрены два режима, их выбор осуществляется при помощи симпатичной шайбы на центральной консоли. Плюс блокировка заднего дифференциала.



Джип за миллион


В режиме 4Н, напомним, автомобиль получает равную тягу на обе оси, а режим 4L активирует понижающую передачу. Реализовано это электронное управление неплохо, а сам режим позволяет мягко трогаться в глубоком снегу и проходить сложные места без педалирования акселератором.



Джип за миллион


В критической ситуации можно воспользоваться кнопкой блокировки дифференциала заднего моста, но для этого надо вывеситься или забраться в очень глубокий снег. 



Джип за миллион


В целом на бездорожье УАЗ демонстрирует упорный характер и большой запас внедорожных возможностей.



Джип за миллион


Стоит «Патриот» от 731 500 рублей, это за версию с 135-сильным мотором. Наша же максимальная комплектация тянет на 1 049 000 рублей, плюс за кожаный салон 39 900 рублей. Но и это ещё не все, ведь можно приобрести дополнительное экспедиционное оборудование.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.


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