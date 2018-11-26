Джип за миллион

Тест-драйв: рамный внедорожник с мостами, блокировками и кожаным салоном — и стоит всего миллион

Сегодня на тесте обновленный отечественный «УАЗ Патриот» — рамный внедорожник с мостами и рессорами, серьезный мужской автомобиль. Впрочем, создатели машины не забыли и о её комфорте, и об оснащенности — здесь есть и электронные помощники, и различные подогревы, и мультимедийная система. Так что УАЗ — это не только деревенский автомобиль для полного бездорожья, как его себе обычно представляет обыватель. Это еще и неплохая машина для города, высокая и вместительная. С каким качеством собран УАЗ и какие у него проблемы — в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.









Внедорожник «УАЗ Патриот» (предоставлен официальным дилером «Луна Авто») может показаться избалованному офисному сообществу какой-то редкой диковинкой, но в действительности автомобиль продается очень хорошо.













За 9 месяцев 2018 года в Новосибирске купили 296 «Патриотов», для сравнения: Toyota Land Cruiser Prado разошёлся в количестве 283 штук, Renault Duster — 277 штук, Toyota RAV4 — 244 штуки.















Кузову «Патриота» уже 13 лет, и конечно, он не блещет ни современностью, ни изяществом. Но ему этого и не надо, автомобиль ведь сугубо утилитарный и практичный. Потенциальным потребителям УАЗа важней технические характеристики, возможности машины, а также стоимость его содержания.















Наш рамный УАЗ весит 2 тонны, имеет длину 4750 мм и возвышается над землей на 21 сантиметр. Короткие свесы обеспечивают неплохую геометрическую проходимость. Ну а за внедорожные возможности отвечает система полного привода Part-Time c понижайкой и блокировкой.















С завода «Патриоты» выходят с механической КП, но новосибирский дилер научился ставить на автомобиль автоматическую коробку корейского производства, эта модернизация пользуется спросом среди клиентов.















Садясь за руль «Патриота», сразу убеждаешься, что это отечественный автомобиль и никак иначе. Это и деревянный пластик, и вибрации от мотора и ещё что-то неуловимо родное, российское. Впрочем, не стоит забывать о соотношении цена/качество, ведь УАЗ дешевле аналогичных иномарок в 2–4 раза.















В салоне все пластики жесткие. Некоторые детали интерьера выглядят вполне прилично, некоторые — откровенно простенькие и дешевые. Есть элементы украшательства в виде хромированных дверных ручек и накладок под алюминий.















В максимальной версии доступны кожаные сиденья, боковины которых сделаны из кожзама, а середина, как утверждает дилер, — из натурального материала. Сиденья плотные, не расхлябанные и даже с какой-то боковой поддержкой.















Руль обшит мягкой кожей, сделано это довольно аккуратно. Есть функция обогрева баранки. Вообще, в максимальных версия УАЗ оснащен на уровне, не уступающем конкурентам.















Подогреваются не только передние сиденья, но и задние.















Все двери оснащены электростеклоподъемниками, есть круиз-контроль, климат-контроль и даже электрообогрев лобового стекла. В список электронных помощников входят система курсовой устойчивости и система помощи на спуске.













Сенсорная мультимедийная система позволяет настроить звук в широком диапазоне, подключить смартфон, воспользоваться камерой заднего вида. Всё работает шустро и без сбоев.















Приборная панель оснащена цифровым дисплеем бортового компьютера. Сами приборы четкие, не перегружены лишней информацией.















Высокая крыша УАЗа дает значительный запас пространства над головой и спереди, и сзади. Да и в целом тут просторно, есть куда поместить колени и ступни.















Объем багажника — 650 литров, доступ к нему открывает дверь калиточного типа, на которой расположено запасное колесо. В багажнике есть шторка, освещение, крючки, петли.















Обновленный УАЗ получил модернизированный двигатель ЗМЗ, но, конечно, этой машине нужен более мощный и тихий агрегат. 2,7-литровый бензиновый мотор выдает 150 сил и 235 Н*м крутящего момента.















Разгон до сотни занимает тут 20 секунд, впрочем, это совершенно ненужная информация. Это машина для тихой степенной езды. Педаль газа отзывчива, но двигатель начинает реветь и досаждать вибрациями буквально сразу же после старта. Его максимальная тяга развивается на 2,6 тысячи оборотов, и к этому моменту уже хочется перейти на повышенную передачу, чтобы обеспечить себе акустический комфорт.















Рычаг механической КП в принципе удобен и четко фиксируется во всех положениях. Но его ходы все-таки великоваты, хотя производитель говорит, что с обновлением эти ходы уменьшились.















Сравнительно неплоха шумоизоляция салона в целом, гул шин не досаждает, а багажник фонит в комфортных пределах. Но вот мотор, как уже говорилось, всё портит.















В городе и на шоссе вы будете ездить в основном на заднем приводе, поскольку передок здесь подключается жестко с распределением тяги по осям 50/50. Поэтому система курсовой устойчивости в таком режиме — незаменимая вещь. Без нее «Патриот» со своими мостами и рессорами отчаянно виляет хвостом на снегу и льду, только и делаешь, что ловишь машину.















Рулевое колесо, кстати, жидковато около нуля и в пределах половины оборота баранки, но затем заметно тяжелеет и позволяет получить от машины некоторую обратную связь.















Для бездорожья здесь предусмотрены два режима, их выбор осуществляется при помощи симпатичной шайбы на центральной консоли. Плюс блокировка заднего дифференциала.















В режиме 4Н, напомним, автомобиль получает равную тягу на обе оси, а режим 4L активирует понижающую передачу. Реализовано это электронное управление неплохо, а сам режим позволяет мягко трогаться в глубоком снегу и проходить сложные места без педалирования акселератором.















В критической ситуации можно воспользоваться кнопкой блокировки дифференциала заднего моста, но для этого надо вывеситься или забраться в очень глубокий снег.













В целом на бездорожье УАЗ демонстрирует упорный характер и большой запас внедорожных возможностей.















Стоит «Патриот» от 731 500 рублей, это за версию с 135-сильным мотором. Наша же максимальная комплектация тянет на 1 049 000 рублей, плюс за кожаный салон 39 900 рублей. Но и это ещё не все, ведь можно приобрести дополнительное экспедиционное оборудование.







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