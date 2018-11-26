«Глобус» не поделили

Театралы рассказали, как их терроризируют два политика — один из них пытался занять пост директора

Коллектив театра «Глобус» подписал письмо губернатору с просьбой защитить их от смены директора. Однако уже в понедельник министр культуры НСО Игорь Решетников опроверг информацию об увольнении Елены Алябьевой и заявил, что не назначит Виктора Старкова директором «Глобуса». При этом близкий друг Старкова Анатолий Кубанов, который баллотировался в губернаторы НСО, открыто критикует руководство театров города. Театралы намекают, что в Новосибирске есть конфликт между политиками и руководителями театров: депутаты поступают в театральные вузы на режиссёров — деятели искусства видят в этом планы занять руководящие посты в театрах города. Они рассказывают, что Кубанов и Старков уже давно начали устраивать провокации во время спектаклей и фестивалей. Корреспондент НГС поговорила с участниками конфликта и выяснила, чем известен экс-депутат Виктор Старков, которого пророчили в новые директора театра, и выяснил, почему общественники считают, что весь скандал спровоцировала бывший директор филармонии Татьяна Людмилина — они считают, что это её месть министру за увольнение.

В минувшее воскресенье в Новосибирске разгорелся скандал вокруг театра «Глобус» — в театре объявили, что министр культуры НСО Игорь Решетников попросил уволиться директора театра Елену Алябьеву. Её место должен был занять малоизвестный депутат Виктор Старков, который никогда ранее в театрах не работал. Широкой публике об этом стало известно после поста бывшего директора филармонии Татьяны Людмилиной, который она опубликовала в Faccebook вечером субботы. Людмилина первая рассказала, что 20 ноября Решетников объявил Елене Алябьевой, что ей надо уволиться, а через несколько часов к ней в кабинет пришли экс-кандидат в губернаторы НСО Анатолий Кубанов и бывший депутат Заксобрания НСО Виктор Старков, требуя поскорее написать заявление по собственному желанию. Все это дало повод общественникам заявить, что скандал в «Глобусе» — это месть Людмилиной министру культуры за ее собственное увольнение.







В своём посте Татьяна Людмилина не раскрыла источники, от которых в подробностях узнала ситуацию в «Глобусе». Журналисту НГС не удалось связаться с Татьяной Людмилиной — она не отвечает на звонки.







Уже на следующий день, в воскресенье, коллектив театра провёл экстренное собрание, где главный режиссёр Алексей Крикливый рассказал сотрудникам о скандале вокруг «Глобуса».





«В этой ситуации это был единственный верный путь, чтобы объяснить ситуацию, которая обсуждалась всю неделю в кулуарах разных учреждений культуры, и меньше всего, как ни странно, обсуждалось в наших стенах», — прокомментировал в понедельник утром главный режиссёр «Глобуса» Алексей Крикливый.





Сегодня министр культуры Игорь Решетников опроверг информацию об увольнении Елены Алябьевой с должности директора «Глобуса» и сказал, что нет вероятности, что Старков возглавит театр — по его словам, он встречался с Алябьевой 20 ноября, но вовсе не просил её уволиться.





После заявление министра Алексей Крикливый сказал журналистам, что собирается встретиться с представителями Минкульта во второй половине дня 26 ноября, однако эту встречу назначали и ранее, но она так и не состоялась.





«У меня есть информация, я сейчас не буду говорить от кого, но мне сказали о том, что в ближайшее время после 20-го числа со мной выйдут на связь и со мной проведут разговор. Сначала должен был провести один человек, второй человек... У меня такая информация есть. Я ждал. Есть определённая субординация: если мне говорят, что со мной будет разговор, я жду этот разговор. Я понимаю, что Игорь Николаевич (министр культуры НСО Игорь Решетников. — Прим. ред.), поскольку мы сотрудничали долгое время, наверное, надеялся, что я действительно сделаю первый звонок, но опять-таки я-то ждал тоже. Нам надо разбираться в этой ситуации, конечно», — рассказал режиссёр. Также в «Глобусе» добавили, что сейчас Елена Алябьева находится на больничном.





По словам работников театра, 20 ноября Виктор Старков в компании еще одного политика, бывшего кандидата в губернаторы НСО Анатолия Кубанова приходил в театр, чтобы побеседовать с Алябьевой. Сам Кубанов это отрицает, а Старков отказался общаться с НГС, бросив трубку.







«Извините, я не буду это комментировать. Нет, вообще не буду говорить. Я на госслужбе, зачем мне это комментировать», — ответил журналисту НГС Виктор Старков и сразу же положил трубку. На последующие звонки Старков не ответил.







«Если министр культуры сегодня заявил о том, что он не увольняет Алябьеву, что вообще ничего не было, то я вам точно так же заявляю, что не было никакой встречи с Алябьевой. Если министр не принимал решение по Алябьевой, значит, я не приходил в "Глобус"», — в свою очередь уклончиво ответил Анатолий Кубанов на вопрос, приходили ли они со Старковым к Алябьевой.





Представители театра, впрочем, в ответ на это заявили, что готовы показать видео с камер наблюдения, которые сняли посещение Кубанова и Старкова.





Однако политик не скрывает своего негативного отношения к руководителям новосибирских театров. Он уверен, что в театрах города царит кумовство и клановость, которые изнутри разрушают труппы.





«Когда в нашей областной сфере культуры на протяжении десятилетий, подчёркиваю: бюджетные учреждения культуры становятся вотчиной для семейного бизнеса, для махрового кумовства, а речь сейчас не от творчестве. Всё их творчество заключается в распределении бюджетных средств. Эта не та тема, которая может называться театром, высоким искусством. Единственное, если искусство пилить бюджетные деньги в театрах администратору и его кланам называется каким-то творчеством, то я категорически против этого», — Анатолий Кубанов грубо раскритиковал руководителей театров Новосибирска.







По информации Кубанова, многие именитые актёры «Глобуса» якобы не подписали письмо в поддержку Елены Алябьевой (под письмом подписались 134 человека, это почти все сотрудники театра, заявили в «Глобусе»). На вопрос, почему именно его имя оказалось в центре скандала с «Глобусом», политик Кубанов заявил, что всё дело в его жёсткой позиции по отношению к театрам.





«Если бы у власти в лице Минкультуры была бы разумная кадровая политика, а не та трусливая политика, которую демонстрирует сейчас Решетников,





не та безмозглая политика, которая потворствует процветанию этих семейных кланов, которые организовали семейный бизнес в наших с вами театрах и музеях, если бы была другая политика, то эти все артисты, там половина не подписалась... », — раскритиковал Минкульт г-н Кубанов.





О Викторе Старкове, которому прочили кресло директора «Глобуса», известно немного. По данным Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии, Виктору Старкову 60 лет, свою карьеру он начал фрезеровщиком на заводе им. В. П. Чкалова. Бывший депутат областного Заксобрания, в 2009 году выдвигался в кандидаты в мэры Новосибирска. Старков закончил Новосибирский социально-политический институт и имеет степень кандидата философских наук — диссертацию он защитил в 2005 году по теме «Перспективы развития многопартийной системы в современной России: социально-философские аспекты». Его научным руководителем был декан философского факультета НГУ Владимир Диев, а одним из научных оппонентов выступил доктор философских наук Альберт Черненко — сын генерального секретаря ЦК КПСС Константина Черненко. В списке литературы, кроме Аврелия Августина, Гегеля и Шпенглера, встречается также и ссылка на совместный труд Анатолия Кубанова и Виктора Старкова «Культура власти». С 2001 по 2010 год Старков был президентом «Общественный фонд содействия целостности России», но организация была ликвидирована по решению суда. Среди учредителей был не только Старков, но и Анатолий Кубанов и Юрий Лисица — в базе данных о предпринимателях «Контур.фокус» последний значится учредителем ООО «Новосибирской лесопромышленной компании» и ООО «НОВОСИБИРСКЛЕС».







Старкова с Кубановым связывают тесные дружеские отношения — в мае этого года в социальных сетях Виктор Старков выложил фотографию Анатолия Кубанова в ресторане Goodman с подписью «С другом на обеде», а в августе выложил фото предвыборного плаката Кубанова, когда тот баллотировался в губернаторы НСО, и подписал его: «Горжусь другом. Воин, политик, филосов» (орфография и пунктуация сохранена. — Прим. ред.).





У театральных деятелей из других городов, которые активно сотрудничают с новосибирскими театрами, есть своя версия, почему развивается конфликт между политиками и театрами.





Один из известных режиссеров, ставивших в Новосибирске спектакли, рассказал НГС, что Кубанов сам хочет возглавить известный театр — по его информации, политик метит в «Красный факел».





Эти подозрения появились, когда Кубанов поступил на заочное отделение режиссуры Новосибирского государственного театрального института. Как пояснили режиссёры, по закону нельзя руководить театром без профессионального образование — получив диплом, Кубанов сможет претендовать на любые должности. По словам собеседника, оба замешанных в скандале политика давно терроризируют театралов.





«Недавно был "Ново-Сибирский транзит". Шёл спектакль, достаточно иронический, такой ироническо-патриотический. Во время первого действия в первом ряду встают два человека и собрались уходить. Они сидели возле двери, но демонстративно пошли мимо первого ряда, мимо сцены, показывая всем, что они демонстративно уходят со спектакля. Нарочито медленно уходят через весь зал. Один из этих людей был Кубанов, второй, если я не ошибаюсь, был Старков», — рассказал режиссер, попросивший не называть его имени.





Представители «Красного факела» воздержались от комментариев о взаимоотношениях с Анатолием Кубановым. Сам Кубанов подтвердил, что он учится в НГТИ, но остальное назвал домыслами.





По последней информации от работников театра «Глобус», завтра, 27 ноября, коллектив театра встретится с представителями Министерства культуры НСО.





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